42 წლის თინა კანდელაკის ფორმაში ყოფნის საიდუმლო – „არანაირი ვარჯიში და დიეტა არ გიშველით, თუკი…“

[video width="640" height="352" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/11/14939734_211398715953020_3706401075293585408_n.mp4"][/video] თინა კანდელაკი მეორედ გათხოვდა (ფოტო)

ცნობილი ტელეწამყვანი თინა კანდელაკი პირად ცხოვრებას მკაცრად ასაიდუმლოებს. უკვე ოფიციალურად გახდა ცნობილი, რომ ტელეწამყვანი მეორედ გათხოვდა, მისი რჩეული 29 წლის ვასილი ბროვკო გახდა, რომელიც რუსული კომპანია „რისტეხსის" თანამშრომელია. წყვილი უკვე დიდი ხანია, დაქორწინდა, თუმცა ამ დრომდე ოფიციალურად არაფერი იყო ცნობილი. პირველად ქორწინების შესახებ კანდელაკმა გუშინ Twitter -ზე დაწერა და ერთობლივი ფოტოც გამოაქვეყნა. კანდელაკს წინა ქორწინებიდან ორი შვილი ჰყავს. თინა კანდელაკი მეორედ გათხოვდა

39 წლის ტელეწამყვანი და ბიზნესმენი თინა კანდელაკი მეორედ გათხოვდა. ამ ინფორმაციას წამყვანი რუსული მედია პორტალები ავრცელებენ. ეს ამბავი მას შემდეგ გაჟღერდა, რაც საკუთარ მიკრობლოგში კანდელაკმა ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც მას ნიშნობის ბეჭედი უკეთია. ჯერ კიდევ 4 დღის წინ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ფოტოებზე ცნობილ წამყვანს ბეჭედი არ ჰქონდა. ვინ გახდა კანდელაკის რჩეული, უცნობია. წამყვანი უკვე დიდი ხანია აღარ განიხილავს პირად ცხოვრებას მედიასთან. ცოტა ხნის წინ მან ერთგვარი მინიშნება გააკეთა Instagram -ზე, სადაც ფოტო გააზიარა უცნობ მამაკაცთან. ეს უკანასკნელი კი, ზურგითაა გადაღებული და მისი სახე არ ჩანს. კულმინაცია კი გახლდათ კანდელაკის ფოტო საქორწილო კაბაში, სადაც მას ვუალიანი შლიაპა ამშვენებს. შეგახსენებთ, რომ თინა კანდელაკი დაქორწინებული იყო ბიზნესმენ ანდრეი კორდახინზე, რომლისგანაც მას ორი შვილი ჰყავს.

[gallery royalslider="1" ids="21082,21083,21084,21085"] „თეატრალურის კვარტეტის" ბიჭებმა თინა კანდელაკს სავარჯიშო დარბაზში მიაკითხეს (ვიდეო)

„არაგვი ბენდის" ოფიციალურ „ფეისბუქ"-გვერდზე ვრცელდება ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ აკითხავენ „თეატრალურის კვარტეტის" ბიჭები მოსკოვში, ერთ-ერთ სავარჯიშო დარბაზში ცნობილ ტელეწამყვანს, თინა კანდელაკს „თეატრალურის კვარტეტის" ბიჭები დაბადების დღის მისალოცად. როგორც ჩანს, ეს ტელესახისთვის დიდი სიურპრიზი აღმოჩნდა. შეგახსენებთ, რომ „თეატრალურის კვარტეტი" „არაგვი ბენდის" სახელით მოსკოვში, რეტორან „არაგვში" მღერის. მათი პროდიუსერი თეონა კონტრიძეა. ბიჭები გარკვეული ხნით მოსკოვში არიან, დეკემბერში ჩამოდიან მცირე ხნით და შემდეგ ახალ წელს ისევ „არაგვში" იმღერებენ. სოცქსელით მათი პოპოლარიზაცია აქტიურად მიმდინარეობს. თინა კანდელაკისთვის დაბადების დღის მილოცვაც, როგორც ჩანს, ამ კამპანიის ნაწილია.

[video width="640" height="352" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2016/11/14939734_211398715953020_3706401075293585408_n.mp4"][/video]