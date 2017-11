49 წლის კაილი მინოუგი საფირმო ღიმილით ლონდონის ქუჩებში (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kaili-minougi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183686 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kaili-minougi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183686 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 457 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] 2017-09-19 13:54:44

საქმროსთან, ჯოშუა სასთან დაშორების შემდეგ, კაილი მინოუგი საზოგადოებაში თითქმის აღარ გამოჩენილა. თუმცა, გუშინ, ფილმის „კინგსმენი: ოქროს წრე" მისული 49 წლის ვარსკვლავი განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში მოხვდა. კაილის თეთრი ფერის ორიგინალური კაბა ეცვა, რომელიც, როგორც გაირკვა, ამერიკაში მოღვაწე ქართველი დიზაინერის, დავიდ კომას 2017 წლის გაზაფხული/ზაფხულის კოლექციიდან იყო. შეგახსენებთ, რომ 49 წლის კაილისა და 29 წლის ჯოშუას რომანი 2015 წელს დაიწყო. 2016 წლის თებერვალში მათ ნიშნობის შსახებ განაცხადეს, თუმცა მალევე ამ ამბის შემდეგ ისინი ერთმანეთს დაშორდნენ. ფოტოები

ქართველი დიზაინერის კაბაში გამოწყობილი კაილი მინოუგი ყურადღების ცენტრში მოხვდა 2017-07-17 16:52:49

რამდენიმე თვის წინ კაილი მინოუგი თავის ბოიფრენდს, ჯოშუა სასას დაშორდა, თუმცა როგორც ჩანს, 49 წლის ლამაზმანი მარტო ყოფნას დიდხანს არ აპირებს. ამ დღეებში მომღერალი ყოფილი პარტნიორთან, ოლივიე მარტინესთან ერთად შენიშნეს. წყვილი ერთმანეთს 2007 წელს დაშორდა და როგორც ჩანს, 10 წლის შემდეგ ურთიერთობის განახლება გადაწყვიტა. კაილი და ოლივიე ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ რესტორანთან პაპარაცებმა გადაიღეს, ინსაიდერის მტკიცებით, ისინი არც ცდილობდნენ გრძნობების დამალვას. ვახშმის შემდეგ წყვილი სასტუმროს ნომერში განმარტოვდა. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ, ოლივიე მსახიობ ჰოლი ბერის დაშორდა, რომელთანაც ვაჟიშვილი ჰყავს. რაც შეეხება კაილის, მას შვილი არ ჰყავს. მიზეზად ონკოლოგიური პრობლემების სახელდება, რომელსაც მინოუგი წლების განმავლობაში ებრძოდა. კაილი მინოუგი ოლივიე მარტინესთან ერთად შენიშნეს 