5 დაბრკოლება ახალი ურთიერთობის დასაწყებად

მომხიბვლელი ღიმილი პირველ რიგში ძლიერი და ჯანსაღი კბილებია, რომელთა მოვლა სტომატოლოგის გარეშეც საკმაოდ მარტივია. გთავაზობთ რამდენიმე სასარგებლო პროდუქტს, რომლებიც ჯანმრთელობის და სილამაზის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ. სეზამის თესლი, რომლის სასარგებლო თვისებები უძველესი დროიდანაა ცნობილი, დიდი რაოდენობით კალცს შეიცავს და საიმედოდ იცავს კბილებს ნადების გაჩენისგან. გარდა ამისა, სეზამის თესლი ძალიან უხდება ბოსტნეულის კერძებს. დაუმატოთ ერთი სუფრის კოვზი სალათს და თქვენი რაციონი 87 მლგ. კალცით გამდიდრდება. კალცით და ფოსფატებით მდიდარი ყველი კბილის მინანქარს აძლიერებს. ამასთანავე, ყველი ნაკლებ მარილს შეიცავს და ხელს უწყობს პირის ღრუში სიმჟავის დონის ნორმალიზებას, რაც თავის მხრივ მიკრობების გავრცელებას აფერხებს. ჩაანაცვლეთ ტკბილეული პატარა ნაჭერი ყველით და თქვენი კბილები ყოველთვის დაცული იქნება კარიესისგან. პირის ღრუს მოვლისას არ უნდა დაგავიწყდეთ ღრძილებზე ზღუნვა, რომელსთაც უჯრედებში კოლაგენის სინთეზის სტიმულირებისთვის დიდი რაოდენობით С-ვიტამინი სჭირდებათ. მიირთვით დესერტად მოზრდილი კივი, რომელიც С-ვიტამინის დღიურ ნორმას შეიცავს და შეგიძლიათ აღარ იდარდოთ С-ვიტამინის ნაკლებობაზე. პიტნის მსგავსად, ოხრახუშიც დიდი რაოდენობით ეთერზეთებს შეიცავს და საღეჭ რეზინზე უკეთ აგრილებს სუნთქვას. გაამდიდრეთ ნებისმიერ კერძი წვრილად დაჭრილი ოხრახუშით და თქვენი სუნთქვა ყოველთვის ჯანსაღი იქნება! ნებისმიერ საღეჭ რეზინს ფორას მისცემს ცოცხალი ნიახურიც. დაღეჭეთ ყოველდღე მცენარის ღერო, მიირთვით ბოსტნეულთან ან ხაჭოსთან ერთად და კბილების ბუნებრივ გაწმენდასთან ერთად პირის ღრუში სიმჟავის აუცილებელ ბალანსსაც შეინარჩუნებთ. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების წყალობით პირშუშხა ყველა ბაქტერიას ამარცხებს პირის ღრუში. გამოიყენეთ არომატული მცენარე სალათების საკმაზად ან მოამზადეთ პირის სავლები (გახსენით ნახევარი ჩაის კოვზი გახეხილი პირშუშხა ერთ ჭიქა თბილ წყალში). ხახვი საუკეთესო ანტიბაქტერიალური საშუალებაა პირის ღრუსთვის. მიირთვით ყოველდღე ცოცხალი ხახვი სალათთან ან სხვა პროდუქტთან ერთად, არასასიამოვნო სუნის გასაქრობად კი, კიდევ ერთი "ანტიკარიესული" საშუალება - ოხრახუში დაღეჭეთ. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, ჯანმრთელი კბილების შენარჩუნების ყველაზე მარტივი საშუალება ჩვეულებრივი წყალია. დალიეთ ყოველდღე მინუმუმ 6 ჭიქა წყალი და აუცილებელად გამოივლეთ პირში ყოველი ტრაპეზის შემდეგ. ჯანმრთელი კბილების შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ კატეხინებით - უძლიერესი ანტიოქსიდანტით მდიდარი მწვანე ჩაიც, რომელიც პირის ღრუს და კბილებს მავნე ბაქტერიებისგან დაიცავს. პროდუქტი ჯანმრთელი კბილებისთვის

მამაკაცებს ძალიან უკვირთ როგორ ახერხებენ ქალბატონები პატარა ჩანთით ამდენი რამის ტარებას და მართლაც, საკუთარ „მინი ჩემოდანში" ქალებს თითქმის ყველაფრის ჩატევა შეუძლიათ. თუმცა, არსებობს რამდენიმე აუცილებელი ნივთი, რომელიც ნებისმიერ ქალს ყოველთვის თან უნდა ჰქონდეს. * ქაღალდის ან სველი ხელსახოცი დღის მანძილზე უამრავი გაუთვალისწინებელი რამ შეიძლება მოხდეს, როცა სველი ხელსახოცი ნამდვილად შუცვლელი აღმოჩნდება. * ხელის ანტიბაქტერიალური ლოსიონი უამრავ ნივთს ვეხებით ყოველდღიურად და ხშირად არც ვფიქრობთ, რომ ბაქტერიების სამყაროში ვცხოვრობთ. ატარეთ ანტიბაქტერიალური ლოსიონი და თქვენი ხელები ყოველთვის დაცული იქნება ქალაქის ჭუჭყისგან. * სარკე ქალბატონების საუკეთესო მეგობარი - პატარა სარკე ნებისმიერ სიტუაციაში საჭიროა და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ქალის ჩანთის განუყოფელი ნაწილია. * ტუჩის საცხი მართალია, ქალის ჩანთაში კოსმეტიკას ყოველთვის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, მაგრამ სულ არაა საჭირო მთელი მარაგის ზიდვა. საკმარისია ტუჩის ბალზამთან ერთად ის პომადა ატაროთ, რომელსაც ნებისმიერ სიტუაციაში გამოიყენებთ. * თმის სარჭი ან რეზინი ქარიან და წვიამიან ამინდში თმა განსაკუთრებით დაუმორჩილებელი ხდება და ვარცხნილობაც ხშირად ზიანდება. ატარეთ ჩანთით თმის რეზინი ან საყვარელი სარჭი და ყოველთვის სწრაფად მოიწესრიგებთ თავს. * კოსმეტიკური ხელსახოცი კოსმეტიკური ხელსახოცი განსაკუთრებით ცხელ დღეებში დაგეხმარებათ, როცა სახის გაგრილება და მაკიაჟის მოცილება დაგჭირდებათ. * სპრეი თუ საყვარელი სუნამოს ფლაკონი ჩანთაში არ გეტევათ, შეგიძლიათ სპრეი გამოიყენოთ, რომელიც სასიამოვნო სურნელით გამოგაცოცხლებთ. * საღეჭი რეზინი თუ კაფეში გიწევთ წახემსება, ყოველთვის თავისუფლად შეიძლება აღმოჩნდეს გემრიელ კერძში „არასასიამოვნო" პროდუქტი (ხახვი, ნიორი), რომელიც მთელი დღე შეგახსენებთ თავს, საღეჭი რეზინი კი, სწრაფად გაგანთავისუფლებთ ამგვარი პრობლემისგან. * დამარბილებელი საცხი ზამთარსა და შემოდგომაზე დამარბილებელი საცხი ყოველთვის აქტუალურია, რადგან სუსხიან ამინდში ხელებსა და სახეს განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება. ატარეთ ჩანთით დამარბილებელი საცხი და თქვენი კანი ყველაზე ცივ ამინდშიც საიმედოდ იქნება დაცული. ნივთები, რომლებიც ნებისმიერი ქალის ჩანთაში უნდა იყოს

ახალგაზრდობის და სილამაზის შესანარჩუნებლად ქალბატონები ჩვეულებრივ საცხებს, ნიღბებს მიმართავენ და იშვიათად ახსენდებათ, რომ ჯანმრთელ კანს არა მხოლოდ გარეგნული მოვლა, არამედ კვების სწორი რაციონის შერჩევაც სჭირდება. გთავაზობთ იმ პროდუქტის ნუსხას, რომლებიც არაფრით ჩამოუვარდებიან ძვირადღირებულ საცხებსა და ლოსიონებს. * წყლის სასარგებლო თვისებების შესახებ ყველამ ყველაფერი იცის, ამიტომ უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ სუფთა წყალი ერთ-ერთი ყველაზე იაფი, თუმცა ეფექტური საშუალებაა კანის გასაწმენდად და ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად. * მწვანე ჩაი ანტიოქსიდანტების ნამდვილი განძია, რომელიც კანსაც არბილებს და ჯანსაღ ფერსაც უნარჩუნებს. * პიტნას გამაახალგაზრდავებელი, მატონიზირებელი და ანტიანთებითი ეფექტი აქვს. თუ აკნე ან არასასიამოვნო გამონაყარი გტანჯავთ გამოიყენეთ პიტნის ლოსიონი ან ტონიკი. * ტოფუ რეკორდსმენია პროდუქტებს შორის ცილების რაოდენობით, ამიტომ თუ ცილის დიეტის მოყვარული ხართ, აუცილებლად შეიტანეთ ტოფუს ყველი საკუთარ რაციონში, კოსმეტოლოგები კი, პირველ რიგში მათ ურჩევენ ტოფუს ხშირად მირთმევას, ვისაც მუქი კანის გაღიავება უნდა. * ზეითუნის ზეთი უნივერსალური კოსმეტიკური საშუალებაა, რომელსაც ხშირად „თხევად ოქროს" ან ახალგაზრდობის ელექსირს უწოდებენ. * ცილებით მდიდარი ორაგული ანთებითი პროცესების შემდეგ კანს სწრაფად აღდგენაში ეხმარება, ომეგა 3-ის ცხიმოვანი მჟავები კი, დიდი ხნით უნარჩუნებს კანს ახალგაზრდობას. * თუ ჯანმრთელ კანზე ოცნებობთ გამონაყარის გარეშე აუცილებლად შეიტანეთ რაციონში სკუმბრია. * უძველეს რომში ფენხელი თავისუფლებისა და წარმატების სიმბოლოდ ითვლებოდა, თუმცა პროდუქტს არა მხოლოდ საკვებად, არამედ სამკურნალოდაც იყენებდნენ, რაც არცაა გასაკვირი, რადგან ფენხელი ანთებით პროცესებს ებრძვის და ამშვიდებს კანს. გარდა ამისა, ის მშვენიერი ანტიოქსიდანტია, რომელიც სახის კანს ახალგაზრდობის შენარჩუნებაში ეხმარება. * გოგრის მზესუმზირა ცინკით, Е და ომეგა 3-ის ჯგუფის ვიტამინებითაა მდიდარი, რომლებიც სასიკეთოდ მოქმედებენ პრობლემურ კანზე. * შავი ყურძენის ძლიერი ანტიოქსიდანტები არბილებენ და ახალგაზრდობას უნარჩუნებენ სახის კანს. * ნიორი მართ [post_title] => 15 პროდუქტი ჯანსაღი სახის კანისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 15-produqti-jansaghi-sakhis-kanistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 15:03:10 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 11:03:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148690 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152524 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-16 10:17:05 [post_date_gmt] => 2017-08-16 06:17:05 [post_content] => მომხიბვლელი ღიმილი პირველ რიგში ძლიერი და ჯანსაღი კბილებია, რომელთა მოვლა სტომატოლოგის გარეშეც საკმაოდ მარტივია. გთავაზობთ რამდენიმე სასარგებლო პროდუქტს, რომლებიც ჯანმრთელობის და სილამაზის შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ. სეზამის თესლი, რომლის სასარგებლო თვისებები უძველესი დროიდანაა ცნობილი, დიდი რაოდენობით კალცს შეიცავს და საიმედოდ იცავს კბილებს ნადების გაჩენისგან. გარდა ამისა, სეზამის თესლი ძალიან უხდება ბოსტნეულის კერძებს. დაუმატოთ ერთი სუფრის კოვზი სალათს და თქვენი რაციონი 87 მლგ. კალცით გამდიდრდება. კალცით და ფოსფატებით მდიდარი ყველი კბილის მინანქარს აძლიერებს. ამასთანავე, ყველი ნაკლებ მარილს შეიცავს და ხელს უწყობს პირის ღრუში სიმჟავის დონის ნორმალიზებას, რაც თავის მხრივ მიკრობების გავრცელებას აფერხებს. ჩაანაცვლეთ ტკბილეული პატარა ნაჭერი ყველით და თქვენი კბილები ყოველთვის დაცული იქნება კარიესისგან. პირის ღრუს მოვლისას არ უნდა დაგავიწყდეთ ღრძილებზე ზღუნვა, რომელსთაც უჯრედებში კოლაგენის სინთეზის სტიმულირებისთვის დიდი რაოდენობით С-ვიტამინი სჭირდებათ. მიირთვით დესერტად მოზრდილი კივი, რომელიც С-ვიტამინის დღიურ ნორმას შეიცავს და შეგიძლიათ აღარ იდარდოთ С-ვიტამინის ნაკლებობაზე. პიტნის მსგავსად, ოხრახუშიც დიდი რაოდენობით ეთერზეთებს შეიცავს და საღეჭ რეზინზე უკეთ აგრილებს სუნთქვას. გაამდიდრეთ ნებისმიერ კერძი წვრილად დაჭრილი ოხრახუშით და თქვენი სუნთქვა ყოველთვის ჯანსაღი იქნება! ნებისმიერ საღეჭ რეზინს ფორას მისცემს ცოცხალი ნიახურიც. დაღეჭეთ ყოველდღე მცენარის ღერო, მიირთვით ბოსტნეულთან ან ხაჭოსთან ერთად და კბილების ბუნებრივ გაწმენდასთან ერთად პირის ღრუში სიმჟავის აუცილებელ ბალანსსაც შეინარჩუნებთ. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების წყალობით პირშუშხა ყველა ბაქტერიას ამარცხებს პირის ღრუში. გამოიყენეთ არომატული მცენარე სალათების საკმაზად ან მოამზადეთ პირის სავლები (გახსენით ნახევარი ჩაის კოვზი გახეხილი პირშუშხა ერთ ჭიქა თბილ წყალში). ხახვი საუკეთესო ანტიბაქტერიალური საშუალებაა პირის ღრუსთვის. მიირთვით ყოველდღე ცოცხალი ხახვი სალათთან ან სხვა პროდუქტთან ერთად, არასასიამოვნო სუნის გასაქრობად კი, კიდევ ერთი "ანტიკარიესული" საშუალება - ოხრახუში დაღეჭეთ. როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, ჯანმრთელი კბილების შენარჩუნების ყველაზე მარტივი საშუალება ჩვეულებრივი წყალია. დალიეთ ყოველდღე მინუმუმ 6 ჭიქა წყალი და აუცილებელად გამოივლეთ პირში ყოველი ტრაპეზის შემდეგ. ჯანმრთელი კბილების შენარჩუნებაში დაგეხმარებათ კატეხინებით - უძლიერესი ანტიოქსიდანტით მდიდარი მწვანე ჩაიც, რომელიც პირის ღრუს და კბილებს მავნე ბაქტერიებისგან დაიცავს. [post_title] => პროდუქტი ჯანმრთელი კბილებისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => produqti-janmrteli-kbilebistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-15 00:22:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 20:22:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152524 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 107 [max_num_pages] => 36 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d4d9286c2a2c0c55a8327d5ee17b8607 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )