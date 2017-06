5 მილიონზე მეტი მგზავრი: რიყე-ნარიყალას საბაგირო 5 წლისაა (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => riye-nariyalas-sabagiro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140896 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => riye-nariyalas-sabagiro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140896 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => riye-nariyalas-sabagiro ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sabagiro [1] => riye-nariyalas-sabagiro ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140896) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15535,3991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129159 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 12:32:15 [post_date_gmt] => 2017-05-09 08:32:15 [post_content] => 15 მაისიდან რიყე-ნარიყალას საბაგიროთი მგზავრობის ფასი 2.5 ლარამდე იზრდება. მერიის ინიციატივა საკრებულოს დეპუტატებმა გუშინ დაამტკიცეს. როგორც "ფორტუნას" თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში განუცხადეს, ახალი გადაწყვეტილებით, უქმდება დაწესებული შეღავათები სტუდენტებისა და სოციალურად დაუცველებისთვის. საბაგიროებზე ისინიც ყველასთვის დადგენილი ტარიფებით იმგზავრებენ. "საბაგიროთი მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი, ყველაზე გავრცელდება. საზოგადოებრივ ტრანპორტზე შეღავათები კვლავ ნარჩუნდება", - განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. საბაგიროთი მგზავრობის ღირებულების გაზრდის მიზეზი, ის არის, რომ ამ დროისთვის არსებული ტარიფით – 1 ლარით, საბაგიროები თავის თავსაც ვერ ინახავენ, რადგან 1 მგზავრის გადაყვანის რეალური თვითღირებულება 1.95 ლარია. ამ დრომდე, მერია საბაგიროების შენახვისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1 700 000 მლნ–ზე მეტს გამოჰყოფდა, თუმცა, რადგან საბაგირო ტრადიციულ სატრანსპორტო საშუალებას არ წარმოადგენს, მერია მის სუბსიდირებაზე უარს ამბობს. “საბაგიროს მომხმარებლების 80% ტურისტები არიან. გამოდის, რომ მერია თითქმის, 2 მილიონ ლარამდე ტურისტების გადაადგილებასა და გართობისთვის ხარჯავდა. ამას ემატება საბაგიროების შენახვა–მოვლის ხარჯები, რაც რიყის საბაგიროს შემთხვევაში, საგარანტიო პირობების გასვლის გამო, სწორედ მერიას ეკისრება”, – განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. კუს ტბის საბაგირო დღეს მგზავრებს ვერ მოემსახურება. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით, გაზაფხულის დადგომასთან დაკავშირებით, კუს ტბის საბაგირო გზაზე დაგეგმილი გამწევი ბაგირის დაგრძელება-დამოკლების სამუშაოების გამო, 24 აპრილს საბაგირო არ იმუშავებს. სატრანსპორტო კომპანია შექმნილი დისკომფორტისთვის მგზავრებს ბოდიშს უხდის. საბაგიროთი მგზავრობის ფასის კორექტირებაზე, მერიამ დედაქალაქის საკრებულოს მიმართა. როგორც "ფორტუნას" თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიაში განუცხადეს, მათ საბაგიროთი მგზავრობის საფასურის 2 ლარამდე გაზრდა მოითხოვეს. საბაგიროთი მგზავრობის ღირებულების გაზრდის მიზეზი, ის არის, რომ ამ დროისთვის არსებული ტარიფით – 1 ლარით, საბაგიროები თავის თავსაც ვერ ინახავენ, რადგან 1 მგზავრის გადაყვანის რეალური თვითღირებულება 1.95 ლარია. ამ დრომდე, მერია საბაგიროების შენახვისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1 700 000 მლნ–ზე მეტს გამოჰყოფდა, თუმცა, რადგან საბაგირო ტრადიციულ სატრანსპორტო საშუალებას არ წარმოადგენს, მერია მის სუბსიდირებაზე უარს ამბობს. "საბაგიროს მომხმარებლების 80% ტურისტები არიან. გამოდის, რომ მერია თითქმის, 2 მილიონ ლარამდე ტურისტების გადაადგილებასა და გართობისთვის ხარჯავდა. ამას ემატება საბაგიროების შენახვა–მოვლის ხარჯები, რაც რიყის საბაგიროს შემთხვევაში, საგარანტიო პირობების გასვლის გამო, სწორედ მერიას ეკისრება", – განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. ამ დროისთვის თბილისში ორი საბაგირო ფუნქციონირებს. რიყე–ნარიყალას მიმართულებით საბაგირო 2012 წლიდან არსებობს, ხოლო ვაკიდან კუს ტბის მიმართულებით საბაგირო სულ რამდენიმე თვეა მოქმედებს. ორივე საბაგიროზე მიზნობრივი ჯგუფებისთვის (პენსიონერებისთვის, სოციალურად დაუცველებისთვის და ა.შ.) შეღავათებია დაწესებული. თამთა უთურგაშვილი "საბაგიროთი მგზავრობის სტანდარტული ტარიფი, ყველაზე გავრცელდება. საზოგადოებრივ ტრანპორტზე შეღავათები კვლავ ნარჩუნდება", - განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. საბაგიროთი მგზავრობის ღირებულების გაზრდის მიზეზი, ის არის, რომ ამ დროისთვის არსებული ტარიფით – 1 ლარით, საბაგიროები თავის თავსაც ვერ ინახავენ, რადგან 1 მგზავრის გადაყვანის რეალური თვითღირებულება 1.95 ლარია. ამ დრომდე, მერია საბაგიროების შენახვისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 1 700 000 მლნ–ზე მეტს გამოჰყოფდა, თუმცა, რადგან საბაგირო ტრადიციულ სატრანსპორტო საშუალებას არ წარმოადგენს, მერია მის სუბსიდირებაზე უარს ამბობს. “საბაგიროს მომხმარებლების 80% ტურისტები არიან. გამოდის, რომ მერია თითქმის, 2 მილიონ ლარამდე ტურისტების გადაადგილებასა და გართობისთვის ხარჯავდა. ამას ემატება საბაგიროების შენახვა–მოვლის ხარჯები, რაც რიყის საბაგიროს შემთხვევაში, საგარანტიო პირობების გასვლის გამო, სწორედ მერიას ეკისრება”, – განაცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში. საბაგიროთი მგზავრობა ძვირდება - დაწესებული შეღავათები კი უქმდება