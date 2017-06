5 თვეში საქართველოს 2 მილიონზე მეტი მოგზაური ეწვია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => statistika [2] => vizitori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136117 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => statistika [2] => vizitori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136117 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 798 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => statistika [2] => vizitori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => statistika [2] => vizitori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136117) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1631,798,16261) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135673 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 12:23:28 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:23:28 [post_content] => 2017 წლიდან საქსტატი სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლების გამოქვეყნებას იწყებს. უწყების განმარტებით, აბსოლუტური სიღარიბის მეთოდოლოგია ეფუძნება მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებულ „საბაზისო მოთხოვნილებების მეთოდს“ და იგი გამოიყენება მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ”საბაზისო მოთხოვნილებების მეთოდი ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვრის განსაზღვრას შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების კვლევის მონაცემების საფუძველზე (2017 წლამდე შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა). სიღარიბის ზღვრის გაანგარიშება ეფუძნება შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის რეკომენდებული კალორიების მინიმალური რაოდენობის ღირებულებას. 2017 წლიდან სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლების გავრცელება მოხდება ყოველწლიურად ქვეყნისა და ქალაქ-სოფლის დონეზე. მოცემულ ეტაპზე გაანგარიშებული სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები წარმოადგენს წინასწარ მონაცემებს. მონაცემების განახლება და საბოლოო მაჩვენებლების გავრცელება განხორციელდება მას შემდეგ, რაც მოხდება აღწერათაშორისი მოსახლეობის გადაანგარიშება, რომელიც იგეგმება მიმდინარე წლის ბოლომდე”, - ნათქვამია საქტატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მათივე ცნობით, 2016 წელს, საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა და 21,3% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით, სიღარიბის აბსლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა როგორც თბილისში, ასევე სოფლად და 16,9% და 25,5% შეადგინა. [post_title] => საქართველოს მოსახლეობის 21,3% სიღარიბის ზღვარს მიღმაა [post_title] => სადაც გინდათ იქ წადითო: გერმანიაში ქართველ ტურისტებს პრობლემები შეექმნათ
[post_content] => სოციალურ ქსელში გერმანიაში (ბერლინში) მყოფმა ერთმა ჩვენმა თანამემამულემ ინფორმაცია გაავრცელა, რომლის თანახმად საქართველოსკენ მომავალ ტურისტებს პრობლემები შეექმნათ. მათგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო წარმოქმნილი პრობლემის მოგვარება კი არავინ ისურვა - არც აეროპორტმა, არც ავიაკომპანიამ და არც ჩვენმა საელჩომ... აი რას წერს "ფეისბუქზე" ქართველი ტურისტი: მოკლედ აეროპორტში დაიწვა ბურგერების ჯიხური. ევაკუაცია გამოაცხადეს და გამოგვიშვეს უკან. სანამ თავიდან შეგვიშვეს ამასობაში გაფრინდა ვიზაირი და ორშაბათზე გადაგვიცვალეს ბილეთები და მანამდე სადაც გინდათ იქ წადითო. აეროპორტმაც ჩვენც გვკიდია, რაც გუნდათ ის ქენთო. საქართველოს საელჩომ ახლობლებს დაურეკეთ ფული გამოგიგზავნონო, ჩვენ მაგის ფული არ გვაქვსო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო / MFA of Georgia Wizzair Georgia გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს ! — at Flughafen Berlin Schönefeld (SXF). [post_title] => ზლატან დარჩი და თუ გინდა ჩემი ცოლი გაჟიმე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zlatan-darchi-da-tu-ginda-chemi-coli-gadjime [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 11:41:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 07:41:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135673 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 12:23:28 [post_date_gmt] => 2017-06-01 08:23:28 [post_content] => 2017 წლიდან საქსტატი სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლების გამოქვეყნებას იწყებს. უწყების განმარტებით, აბსოლუტური სიღარიბის მეთოდოლოგია ეფუძნება მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებულ „საბაზისო მოთხოვნილებების მეთოდს“ და იგი გამოიყენება მსოფლიოს 100-ზე მეტ ქვეყანაში. ”საბაზისო მოთხოვნილებების მეთოდი ითვალისწინებს სიღარიბის ზღვრის განსაზღვრას შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების კვლევის მონაცემების საფუძველზე (2017 წლამდე შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევა). სიღარიბის ზღვრის გაანგარიშება ეფუძნება შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის რეკომენდებული კალორიების მინიმალური რაოდენობის ღირებულებას. 2017 წლიდან სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლების გავრცელება მოხდება ყოველწლიურად ქვეყნისა და ქალაქ-სოფლის დონეზე. მოცემულ ეტაპზე გაანგარიშებული სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებლები წარმოადგენს წინასწარ მონაცემებს. მონაცემების განახლება და საბოლოო მაჩვენებლების გავრცელება განხორციელდება მას შემდეგ, რაც მოხდება აღწერათაშორისი მოსახლეობის გადაანგარიშება, რომელიც იგეგმება მიმდინარე წლის ბოლომდე”, - ნათქვამია საქტატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მათივე ცნობით, 2016 წელს, საქართველოში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა და 21,3% შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით, სიღარიბის აბსლუტურ ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობის წილი გაიზარდა როგორც თბილისში, ასევე სოფლად და 16,9% და 25,5% შეადგინა. [post_title] => ზლატან დარჩი და თუ გინდა ჩემი ცოლი გაჟიმე