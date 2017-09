5 თვისება, რომელიც ნამდვილ მამაკაცს ახასიათებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qali-da-mamakaci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152915 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qali-da-mamakaci ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152915 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1845 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qali-da-mamakaci ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qali-da-mamakaci ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152915) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1845) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152098 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-31 16:01:09 [post_date_gmt] => 2017-08-31 12:01:09 [post_content] => ძალიან რთულია მარტოობას შეჩვეული გოგონას სიყვარული, რადგან ის ყველაგან განსხვავდება, ყველაზე კერკეტი კაკალია და კედლებსაც ყველაზე მაღალს აშენებს, რადგან ზედმეტად დიდხანს იყო ამ კედლებში გამომწყვდეული. კედლები იმ სამყაროს ნაწილია, რომელიც თვითონ შექმნა, ერთის მხრივ თავდაცვისთვის იყენებს, მეორეს მხრივ კი, მის ინდივიდუალურობას განსაზღვრავს. კედელი - ერთგვარი ჯავშანია, მის უკან კი, ის სამყარო და ცხოვრება იმალება, რომელიც მხოლოდ მას ეკუთვნის. ამგვარი გარსი თითქოს იცავს მას და უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, ამიტომ, ძალიან რთულია მის ცხოვრებაში თქვენთვის ადგილის პოვნა. მარტოობას შეჩვეული გოგონა ყოველთვის გაგრძნობინებთ, რომ არაფერში სჭირდებით, რადგან ისე ხშირად გაიმეორებს ფრაზებს: „თვითონაც შემიძლია ამის გაკეთება“, „ნუ იდარდებ, მე გავაკეთებ“, „თვითონ გავერკვევი“, რომ ადრე თუ გვიან აუცილებლად იგრძნობთ საკუთარ უსუსურობას, რადგან მას მართლაც ყველაფრის გაკეთება თვითონ შეუძლია. თუმცა, თუ არ სჭირდებით, სულაც არ ნიშნავს, რომ არ უნდა თქვენს გვერდით ყოფნა. მარტოობა უცნაური რამაა, რადგან დროთა განმავლობაში ის უსაფრთხო სივრცედ და კომფორტის ზონად იქცევა. ადამიანი მხოლოდ საკუთარი თავის იმედზეა, მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს და ზრუნავს, მის სამყაროში უცხო ადამიანის შეჭრას კი, რადიკალური გარდაქმნები ახლავს, რომელსაც ის მიუჩვეველია. ამიტომ, არცაა გასაკვირი, რომ თავიდან ყველას ეშინია და შიში არა მხოლოდ ეჭვია - შეგიშვათ თუ არა საკუთარ ცხოვრებაში, რომელიც მანამდე მხოლოდ მას ეკუთვნოდა, არამედ შიშს იწვევს არცოდნა რამდენად კომფორტულად მოეწყობით მის სამყაროში და შეძლებს თუ არა ის, საკუთარი კომფორტის თქვენს გვერდით შენარჩუნებას. ამგვარი შიში კი, ყოველთვის ახალ შიშში გადადის, რომელიც კითხვით „რა ვქნა თუ ის წავა?“ გამოიხატება. მარტოობას მიჩვეულ გოგონას ეშინია ჯერ გადაეჩვიოს, მერე კი, ისევ თავიდან შეეჩვიოს მარტოობას და ყოველთვის, როცა ეტყვით, „ძალიან გთხოვ შემომიშვი შენს ცხოვრებაში“, ის გიპასუხებთ, „ძალიან გთხოვ არ წახვიდე“. მარტოობა ძალიან მარტივია, როცა ეჩვევი, თუმცა საკმაოდ გრძელი გზა და მძიმე ბრძოლაა გადასატანი შეჩვევამდე და რა თქმა უნდა, ნებისმიერს აშინებს ამგვარი გზის თავიდან გავლა. ასე რომ, თუ შეგიყვარდათ გოგონა, რომელიც მარტოობასაა მიჩვეული, კეთილი ინებეთ და სამუდამოდ დარჩით მასთან, შეისწავლეთ მისი სამყარო და შეიყვარეთ საკუთარი თავი როგორც მისი ცხოვრების ნაწილი. არასასიამოვნო ფრაზას: „თვითონ შემიძლია გავაკეთო“ კი, სწრაფად უპასუხეთ „მე კი, შემიძლია დაგეხმარო“. მოემზადეთ, რომ მოგიწევთ იმ კედლების ნგრევა, რომელიც თქვენმა რჩეულმა ააშენა და მიიღეთ ნებისმიერი სიურპრიზი, რაც ამ კედლებს მიღმა დაგხვდებათ, რადგან თუ შეძლებთ მისი ნდობის მოპოვებას, დარწმუნებული იყავით, რომ ის აღარასდროს მოგცემთ წასვლის უფლებას. პასუხისმგებლობის შიში

ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სხვა ადამიანთან ურთიერთობას იწყებს, საკუთარ თავზე დიდ პასუხისმგებლობას იღებს. როგორიც არ უნდა იყოს თქვენი თანამგზავრი, ის თქვენგან ურთიერთობის კონკრეტულ მოდელს მოითხოვს. ეს ეხება ყოველდღიურ ურთიერთობას, ემოციას, გრძნობების გამოხატვას და სხვა. ბევრი ადმიანი ამისთვის უბრალოდ არაა მზად.

სიზარმაცე

ცნობილია, რომ ზარმაც ადამიანებს ასევე არ უმართლებთ პირად ურთიერთობებში. ეს ეხება მათაც, ვინ აქცენტს სრიოზულ ურთიერთობაზე აკეთებს და მათაც, ვინც მხოლოდ დროებით თავგადასავალს ეძებს. ნებისმიერ შემთხვევში ურთიერთობა მოითხოვს ძალისხმევას. ესაა მაკიაჟი, თავის მოვლა, მუდმივად ფორმაში ყოფნა, საჩუქრები და სხვა აქტივობები. ზედმეტად გადატვირთულ ადამიანებს დრო ამისთვის არ რჩებათ.

მითები ადამიანებზე

მითები მყარი ურთიერთობის კიდევ ერთი მტერია. მამაკაცებს ძალიან ეშინიათ აქტიური ქალების. მათ ჰგონიათ, რომ ისინი მაშინვე პრეტენზიებით მოაბეზრებენ თავს. ქალებს კი ჰგონიათ, რომ მამაკაცი ყოველთვის იდეალური უნდა იყოს და აქ რეალობასთან შეჯახებას ბევრი ვერ უძლებს.

ფული

მატერიალური პრობლემები ურთიერთობებს ასევე ხელს უშლის. ეს განსაკუთრებით იგრძნობა ურთიერთობის საწყის ეტაპზე, როცა ადამიანები საკუთარ თავზე დიდ პასუხისმგებლობას იღებენ. ეს ეხება რესტორანში საყვარელი ადამიანის დაპატიჟებას, გასეირნებას, საჩუქრებს და ა.შ

თავისუფლების სიყვარული

ადამიანებს უყვართ თავისუფლება და თუ ისინი დიდი ხანია მარტო არიან, ეს სიყვარული კიდევ უფრო მყარდება. შესაბამისად, უცხო ადამიანის გამოჩენა ცხოვრებაში ჰარმონიის დარღვევასთან ასოცირდება, რაც ბევრში დისკომფორტს იწვევს.

იმედგაცრუების შიში

ნებისმიერ ადამიანს ცხოვრებში ერთხელ მაინც განუცდია იმედგაცრუება. ბევრი ამას გაგებით ხვება, ზოგიც დეპრესიაში ვარდება და ახალი ურთიერთობების დაწყებას აღარც ფიქრობს. ამდენად წარსულში ცუდად დასრულებული ურთიერთობა კიდევ ერთი ფაქტორია, რომელიც შესაძლოა მომავალში მარტოობის მიზეზი გახდეს.

