50 წლის შემდეგ: პირველი ქალი მარათონზე ისევ დაბრუნდა

შესაძლოა ეს იყოს მესის კარიერაში საუკეთესო გოლი. ეს მოხდა 10 წლის წინ. 2007 წლის 18 აპრილს ესპანეთის თასის პირველ ნახევარფინალში „ბარსელონამ" „ხეტაფე" მიიღო. 19 წლის მესიმ აი ეს გააკეთა: მესიმ პირველად მარცხენა მცველი ხავიერ პარედესი მოატყუა: „შემეძლო ჯარიმა ამეკიდა, მაგრამ ყვითელი ბარათის შემეშინდა. აბა რა ვიცოდი, რომ ის ასეთ რაღაცას გააკეთებდა", - იხსენებს პარედესი. შემდეგი იყო ნახევარმცველი ნაჩო პერესი, რომელსაც მესიმ ბურთი ფეხებს შორის გაუძვრინა: „შემეძლო მას დავწეოდი და ხელი დავადე. როდესაც საჯარიმომდე მიაღწია, მარჯვნიდან დავბლოკე, მაგრამ როგორღაც მარცხნივ წავიდა“. შემდეგ მესის ელოდნენ ალექსის რუანო და დავიდ ბელენგერი, რომელიც ვარდნაში ჩაუხტა. „ბურთს ოდნავ შევეხე, მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა“, - გაიხსნება მცველმა. მესი უკვე საჯარიმოში იყო, მეკარე ლუის გარსია კარიდან გამოვიდა, მაგრამ არგენტინელმა მარტივად მოატყუა. ბოლო, ვისაც სიტუაციის გადარჩენა შეეძლო, მარჯვენა მცველი დავიდ კორტესი იყო, რომელიც ცარიელი კარის გადასაკეტად ჩაწვა. მას ეგონა, რომ მესი დაბლა დაარტყამდა, მაგრამ მან ოდნავ გადააგდო ბურთი. „დასანანია ასეთ ვითარებაში აღმოჩენა, მაგრამ მოგვიანებით მესისგან ამაზე უფრო მაგარი რაღაცეები ვნახეთ“, - დარწმუნებულია კორტესი. საოცარი კი ის არის, რომ „ბარსამ“ ეს თამაში 5:2 მოიგო, მაგრამ ფინალში მაინც ვერ მოხვდა - განმეორებით შეხვედრაში „ხეტაფემ“ 4:0 გაიმარჯვა. https://www.youtube.com/watch?v=WkqecpHcIPw [post_title] => მესის საუკეთესო გოლი 10 წლისაა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesis-sauketeso-goli-10-wlisaa-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 19:17:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 15:17:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123068 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-18 10:28:23 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:28:23 [post_content] => დორტმუნდში აფეთქებას შესაძლოა მსხვერპლი გამოეწვია, რამდენიმე წამით ადრე რომ მომხდარიყო: ასე პოლიციამ დაასკვნა. მარკ ბარტრა შესაძლოა ერთადერთი დაზარალებული არ ყოფილიყო. მოწყობილობა წამებით ადრე რომ აფეთქებულიყო, მთელი ავტობუსი დიდი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდებოდა. ასეთ შემთხვევაში სერიოზულ ტრავმებს და შესაძლოა მსვერპლს ვერ ავცდებოდით - ნათქვამია პოლიციის განცხადებაში. მოგეხსენებათ, დორტმუნდში აფეთქება „ბორუსიას“ ავტობუსის სიახლოვეს „მონაკოსთან“ ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური მატჩის წინ მოხდა. შედეგად დორტმუნდელთა მცველმა მარკ ბარტრამ ხელი დაიზიანა და ოპერაციაც დასჭირდა. [post_title] => როცა წამები გადამწყვეტია: დორტმუნდი ტრაგედიას გადაურჩა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => roca-wamebi-gadamwyvetia-dortmundi-tragedias-gadaurcha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-17 12:33:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-17 08:33:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123068 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123016 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-18 10:00:49 [post_date_gmt] => 2017-04-18 06:00:49 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის ფინალი შესაძლოა ტერორისტული აქტების საშიშროების გამო დახურულ არენაზე გაიმართოს. უეფა შიშობს, რომ ტერორისტები დრონებს გამოიყენებენ. უეფამ უელსის ხელისუფლებასთან საიდუმლო მოლაპარაკებები გამართა. ჩინოსნებს შესაძლო თავდამსხმების ეშინიათ, რომ ტერორისტებმა უპილოტო საფრენი აპარატები (დრონი) არ გამოიყენონ კარდიფის ფინალზე. მოგეხსენებათ, გადამწყვეტი მატჩი კარდიფის „მილენიუმზე“ 3 ივნისს ჩატარდება. არენა, რომელიც 74 500 მაყურებელს იტევს, აღჭურვილია მოძრავი სახურავით. უეფამ უელსელებს მიმართა, რომ მატჩის დროს არენა სრულად გადახურონ. ამასთან, დორტმუნდული ინციდენტის გამო, უეფა უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს და კარდიფში არანაკლებ 15 ათასი პოლიციელი იმორიგევებს. მესის საუკეთესო გოლი 10 წლისაა (ვიდეო)

შესაძლოა ეს იყოს მესის კარიერაში საუკეთესო გოლი. ეს მოხდა 10 წლის წინ. 2007 წლის 18 აპრილს ესპანეთის თასის პირველ ნახევარფინალში „ბარსელონამ" „ხეტაფე" მიიღო. 19 წლის მესიმ აი ეს გააკეთა: მესიმ პირველად მარცხენა მცველი ხავიერ პარედესი მოატყუა: „შემეძლო ჯარიმა ამეკიდა, მაგრამ ყვითელი ბარათის შემეშინდა. აბა რა ვიცოდი, რომ ის ასეთ რაღაცას გააკეთებდა", - იხსენებს პარედესი. შემდეგი იყო ნახევარმცველი ნაჩო პერესი, რომელსაც მესიმ ბურთი ფეხებს შორის გაუძვრინა: „შემეძლო მას დავწეოდი და ხელი დავადე. როდესაც საჯარიმომდე მიაღწია, მარჯვნიდან დავბლოკე, მაგრამ როგორღაც მარცხნივ წავიდა". შემდეგ მესის ელოდნენ ალექსის რუანო და დავიდ ბელენგერი, რომელიც ვარდნაში ჩაუხტა. „ბურთს ოდნავ შევეხე, მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა", - გაიხსნება მცველმა. მესი უკვე საჯარიმოში იყო, მეკარე ლუის გარსია კარიდან გამოვიდა, მაგრამ არგენტინელმა მარტივად მოატყუა. ბოლო, ვისაც სიტუაციის გადარჩენა შეეძლო, მარჯვენა მცველი დავიდ კორტესი იყო, რომელიც ცარიელი კარის გადასაკეტად ჩაწვა. მას ეგონა, რომ მესი დაბლა დაარტყამდა, მაგრამ მან ოდნავ გადააგდო ბურთი. „დასანანია ასეთ ვითარებაში აღმოჩენა, მაგრამ მოგვიანებით მესისგან ამაზე უფრო მაგარი რაღაცეები ვნახეთ", - დარწმუნებულია კორტესი. საოცარი კი ის არის, რომ „ბარსამ" ეს თამაში 5:2 მოიგო, მაგრამ ფინალში მაინც ვერ მოხვდა - განმეორებით შეხვედრაში „ხეტაფემ" 4:0 გაიმარჯვა. https://www.youtube.com/watch?v=WkqecpHcIPw

როცა წამები გადამწყვეტია: დორტმუნდი ტრაგედიას გადაურჩა

დორტმუნდში აფეთქებას შესაძლოა მსხვერპლი გამოეწვია, რამდენიმე წამით ადრე რომ მომხდარიყო: ასე პოლიციამ დაასკვნა. მარკ ბარტრა შესაძლოა ერთადერთი დაზარალებული არ ყოფილიყო. მოწყობილობა წამებით ადრე რომ აფეთქებულიყო, მთელი ავტობუსი დიდი დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდებოდა. ასეთ შემთხვევაში სერიოზულ ტრავმებს და შესაძლოა მსვერპლს ვერ ავცდებოდით - ნათქვამია პოლიციის განცხადებაში. მოგეხსენებათ, დორტმუნდში აფეთქება „ბორუსიას" ავტობუსის სიახლოვეს „მონაკოსთან" ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედფინალური მატჩის წინ მოხდა. შედეგად დორტმუნდელთა მცველმა მარკ ბარტრამ ხელი დაიზიანა და ოპერაციაც დასჭირდა.

დრონი რომ ააფრინონ: უეფა ჩემპიონთა ლიგის ფინალს გადახურავს

ჩემპიონთა ლიგის ფინალი შესაძლოა ტერორისტული აქტების საშიშროების გამო დახურულ არენაზე გაიმართოს. უეფა შიშობს, რომ ტერორისტები დრონებს გამოიყენებენ. უეფამ უელსის ხელისუფლებასთან საიდუმლო მოლაპარაკებები გამართა. ჩინოსნებს შესაძლო თავდამსხმების ეშინიათ, რომ ტერორისტებმა უპილოტო საფრენი აპარატები (დრონი) არ გამოიყენონ კარდიფის ფინალზე. მოგეხსენებათ, გადამწყვეტი მატჩი კარდიფის „მილენიუმზე" 3 ივნისს ჩატარდება. არენა, რომელიც 74 500 მაყურებელს იტევს, აღჭურვილია მოძრავი სახურავით. უეფამ უელსელებს მიმართა, რომ მატჩის დროს არენა სრულად გადახურონ. ამასთან, დორტმუნდული ინციდენტის გამო, უეფა უსაფრთხოების ზომებს ამკაცრებს და კარდიფში არანაკლებ 15 ათასი პოლიციელი იმორიგევებს.