500 ათას ლარზე მეტი ნაგვის დაყრისთვის: მიმდინარე წლის შედეგები

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის განცხადებით, მოქალაქეები ავტომობილიდან ნაგვის გადაყრის გამოც დაჯარიმდებიან. მინისტრის განმარტებით, სამართლებრივი ბაზის მოწესრიგება დასრულდა და მალე, ამის ტექნიკურად მოგვარებისთვის სისტემაც შეიქმნება. აგულაშვილის განცხადებით, ავტომანქანის მფლობელების იდენტიფიცირება მთლიან სისტემაში უნდა მოხდეს და ავტომფლობელებს ჯარიმები ისევე უნდა მიუვიდეთ, როგორც საგზაო წესების დარღვევისთვის მისდით. „ალბათ, გქონიათ შემთხვევა, როდესაც ქუჩაში მიდიხართ და თქვენს წინ მიმავალი ავტომანქანიდან არის დანაგვიანების ფაქტი. ჩვენ მალე ავაწყობთ სისტემას, ახლა შეიქმნა ამის სამართლებრივი ბაზა იმისთვის, რომ თუ ასეთი შემთხვევები დაფიქსირდა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით, მთლიან სისტემაში მოხდეს ავტომანქანის მფლობელის იდენტიფიცირება და ისევე როგორც ვიდეოჯარიმები მოსდის ავტომფლობელებს, ასეთივე სისტემა შევქმნათ", - განაცხადა აგულაშვილმა მთავრობის სხდომის შემდეგ, ჟურნალისტებთან. საქართველოს მთავრობამ დღეს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი განიხილა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში და ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე. პრემიერის განცხადებით, გარემოსთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი ითვალისწინებს კანონმდებლობის მნიშვნელოვან გამკაცრებას. კანონპროექტი უახლოეს მომავალში პარლამენტს გადაეგზავნება. ამასთან, თბილისში 3 აპრილიდან დაჯარიმების ახალი სისტემა ამოქმედდა. ამ ეტაპზე თბილისში 10 ინსპექტორთა ჯგუფი გადაადგილდება, რომლებიც გარემოს დანაგვიანებისთვის მოქალაქეებს ადგილზე აჯარიმებენ. ერთი თვის მონაცემებით (20 აპრილიდან 21 მაისის ჩათვლით) თბილისის ქუჩებში, ნაგვის დაყრისთვის 411 ადამიანი დაჯარიმდა. საჯარიმო თანხის ოდენობამ მთლიანობაში 42 710 ლარი შეადგინა. მანქანიდან ნაგვის გადაყრისთვის ვიდეოჯარიმები მოგივათ

ერთი თვის განმავლობაში, (20 აპრილიდან 21 მაისის ჩათვლით) თბილისის ქუჩებში, ნაგვის დაყრისთვის 411 ადამიანი დაჯარიმდა. როგორც "ფორტუნას" თბილსერვის ჯგუფში განუცხადეს, დაჯარიმებულებიდან 151 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. საჯარიმო თანხის ოდენობამ მთლიანობაში 42 710 ლარი შეადგინა. საჯარიმო ოქმების უმეტესობა, თბილსერვის ჯგუფის ინსპექტორებმა, 2 კილოგრამამდე ნარჩენის დაყრაზე გამოწერეს. 2 კგ–მდე მეტი ნარჩენის გადაყრაზე კი 33 ადამიანი დაჯარიმდა. დაჯარიმების ახალი სისტემა თბილისში 3 აპრილიდან ამოქმედდა, მანამდე თბილსერვის ჯგუფის ინსპექტორები მოქალაქეებს, ჯარიმების ამოქმედების შესახებ აფრთხილებდნენ. ამ ეტაპზე თბილისში 10 ინსპექტორთა ჯგუფი გადაადგილდება, ისინი ძირითადად, ცენტრალურ ქუჩებზე მოძრაობენ. როგორც "ფორტუნას" თბილსერვის ჯგუფში განუცხადეს, ჯერჯერობით, ინსპექტორების დამატება არ იგეგმება. თამთა უთურგაშვილი

42 710 ლარი თბილისში ნაგვის დაყრისთვის: ერთი თვის შედეგები კახეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელები მოეწყობა. პროექტის სრული მასშტაბით ამოქმედება 2019 წლისთვის არის დაგეგმილი. ამის შესახებ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის განცხადებაშია აღნიშნული. სამეგრელო-ზემო სვანეთში ნაგავსაყრელის ასაშენებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდება. ახალი ნაგავსაყრელების პროექტის განხორციელებისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას. არსებული ნაგავსაყრელები კი სტანდარტების შესაბამისად დაიხურება. პროექტის პარტნიორია საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია(SWMCG), ხოლო მხარდამჭერია გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, რომელიც საქართველოს მთავრობას ნარჩენების მართვის მხრივ ვითარების გაუმჯობესებაში ეხმარება.

2019 წლისთვის საქართველოში არსებული ნაგავსაყრელები დაიხურება მანქანიდან ნაგვის გადაყრისთვის ვიდეოჯარიმები მოგივათ