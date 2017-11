55 წლის მეგ რაიანმა ძველი მომხიბვლელობა დაიბრუნა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meg-raiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183635 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meg-raiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183635 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 753 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meg-raiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meg-raiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183635) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (753) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 118265 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-28 17:05:59 [post_date_gmt] => 2017-03-28 13:05:59 [post_content] => მსახიობი მეგ რაიანი საოცრად შეცვალა პლასტიკურმა ოპერაციებმა. მსახიობი იმდენად შეცვლილია, რომ მისი ცნობა თაყვანისმცემლებსაც კი უჭირთ. ბოლო დროს 90-იანი წლების კინოს ვარსკვლავი იშვიათად ჩნდება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. მის გადაღებას ცნობისმოყვარე პაპარაცები მაინც ახერხებენ. ამჯერად რაიანი ნიუ-ორკის ქუჩებში სეირნობისას დააფიქსირეს. მსახიობს თან ახლდა 12 წლის ქალიშვილი დეიზი, რომელიც მეგ რაიანმა 2005 წელს იშვილა. 90-იანი წლების ვარსკვლავი გრძელ პალტოსა და სპორტულ ფეხსაცმელში იყო გამოწყობილი. თამამად შეიძლეაბ ითქვას, რომ ძველი რაიანისგან არაფერი დარჩა. ალბათ სწორედ ამიტომ ცნობილ მსახიობს სულ უფრო იშვიათად ვხედავთ ახალ ფილმებში. [post_title] => 55 წლის მეგ რაიანის ცნობა უკვე შეუძლებელია (ფოტო)

ბოლო 2 წელია, მეგ რაიანი აქტიურადაა დაკავებული სარეჟისორო საქმიანობით. მის ახალ ფილმში მთავარ როლებს ტომ ჰენქსი და მსახობის ვაჟი, 24 წლის ჯეკ ქუაიდი ასრულებენ. ზოგადად, რაიანი იშვიათად ჩნდება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში შვილებთან ერთად, თუმცა, ბოლოს დროს, გამონაკლისებიც ხდება. 54 წლის მსახიობი 12 წლის ქალიშვილთან, დეზი ტრუსთან ერთად დააფიქსირეს. რაიანი ნიუ-ორკის ქუჩებში საშოპინგოდ იყო გამოსული და შვილთან ერთად ხელჩაკიდებული სეირნობდა. მეგ რაიანმა 2004 წელს დაბადებული დეიზი ტრუ 2006 წელს ჩინეთში იშვილა. [post_title] => მეგ რაიანმა 12 წლის ქალიშვილი გამოაჩინა (ფოტო)

მეგ რაიანის გამოჩენამ „ტონის" თეატრალური პრემიის დაჯილდოებაზე დიდი რეზონანსი გამოიწვია. 54 წლის მსახიობი, რომელი 90-იანების სექს-სიმბოლო იყო, საოცრად დაბერებულია. მრავლობითი პლასტიკური ოპერაციების შემდეგ რაიანის ცნობა ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა. ამჯერად 54 წლის მსახიობს პაპარაცები მანჰეტენზე ჩაუსაფრდნენ. შოპინგისთვის ქუჩაში გამოსული რაიანი მაკიაჟის გარეშე კიდევ უფრო ცუდად გამოიყურება. ოქროს გლობუსის სამგზის ნომინანტ მსახიობს ნაცრისფერი მაისური, შავი შარვალი და სპორტული ფეხსაცმელი ეცვა, ის ცდილობდა შეუმჩნეველი დარჩენილიყო დიდი შლაპასა და სათვალეებში, თუმცა ამის გარეშეც მისი ცნობა უკვე არც ისე მარტივია. [post_title] => მეგ რაიანის ახალი ფოტოები მრავლობითი პლასტიკური ოპერაციების შემდეგ (ფოტო) 