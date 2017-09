5555 ლარიანი iPhone 8 საქართველოში უკვე იყიდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => smartfoni [1] => fasi [2] => iphone ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166268 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => smartfoni [1] => fasi [2] => iphone ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166268 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => smartfoni [1] => fasi [2] => iphone ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => smartfoni [1] => fasi [2] => iphone ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166268) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3001,8570,2181) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165670 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-20 13:12:33 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:12:33 [post_content] => 2017 წლის აგვისტოში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0,8 პროცენტით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 11,5 პროცენტით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2017 წლის აგვისტოში წინა თვესთან შედარებით ფასების 0,6 პროცენტიანი ზრდა დაფიქსირდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე, რაც ინდექსის მთლიან მაჩვენებელში 0,51 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (5,2 პროცენტი) და ქიმიურ ნივთიერებებზე, ქიმიურ პროდუქტებსა და ქიმიურ ბოჭკოებზე (4,0 პროცენტი). ფასები შემცირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (-1,0 პროცენტი). სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქციაზე ფასების 4,2 პროცენტიანი ზრდა დაფიქსირდა და ჯგუფის წვლილმა ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში 0,19 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. 12 თვიან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ პროდუქტებზე: • გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია: ფასები გაიზარდა 11,4 პროცენტით და შესაბამისმა წვლილმა ინდექსის პროცენტული ცვლილების საერთო მაჩვენებელში შეადგინა 9,42 პროცენტული პუნქტი. ფასების ზრდა დაფიქსირდა ძირითად ლითონებსა და ლითონის მზა ნაწარმზე (45,5 პროცენტი) და კვების პროდუქტებზე, სასმელებსა და თამბაქოს ნაწარმზე (6,7 პროცენტი); • ელექტროენერგია, აირი, ორთქლი და ცხელი წყალი: ფასები გაიზარდა 10,1 პროცენტით, რამაც მთლიანი ინდექსის ცვლილებაში 1,40 პროცენტული პუნქტი შეიტანა; • სამთომოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერების დამუშავების პროდუქცია: ფასები გაიზარდა 18,0 პროცენტით, რაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 0,73 პროცენტული პუნქტით აისახა. საქართველოში მწარმოებელთა ფასების ინდექსი გაიზარდა

ბოლო პერიოდში ყველა კომპანიაში საწვავის ფასმა საშუალოდ 8-10 თეთრით მოიმატა, - ამის შესახებ სააგენტო "ინტერპრესნიუსს" ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთვრალაშვილმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით, საწვავზე ფასი მოემატა ყველა კომპანიაში, თითქმის ყველა საწვავზე. "ფასის მატება შეეხო აბსოლუტურად ყველა კომპანიას, მიუხედავად იმისა, ცნობილი იყო, ნაკლებად ცნობილი, ბრენდირებული თუ არა. აბსოლუტურად ყველა ოპერატორს მოუწია ბოლო პერიოდში ფასების მატება. ძირითადში ფასების მატების ტენდენცია დაიწყო 20 აგვისტოდან და მიმდინარე პერიოდამდე გაგრძელდა. ფასები საშუალოდ 8-10 თეთრით არის მომატებული. მანამდე, სადღაც, 5 თვის განმავლობში ფასები ძირითადად იკლებდა", - განაცხადა მთვრალაშვილმა. მთვრალაშვილი საწვავზე ფასების მატებას ორ ძირითად ფაქტორს უკავშირებს - ნავთობპროდუქტებზე საერთაშორისო ფასების გაზრდას და საქართველოში ლარის კურსის ვარდნას დოლართან მიმართებაში. როგორც მთვრალაშვილი განმარტავს, აღნიშნული ორი კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფასების მატებაზე. საწვავის ფასმა საშუალოდ 8-10 თეთრით მოიმატა

როგორც იცით, 12 სექტემბერს, კომპანია Apple-მ ერთგულ თაყვანისმცემლებს სამი ახალი სმარტფონი – iPhone 8, iPhone 8 Plus და iPhone X (იგივე iPhone 10) წარუდგინა. ამ დღეს არამარტო აღნიშნული ბრენდის, არამედ სრულიად ტექნო-სამყაროს წარმომადგენლები მოუთმენლად ელოდნენ. დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად, ბაზარზე ახალი სმარტფონების გამოჩენას საქართველოშიც ელიან. როგორც "ფორტუნას" ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Iphone+ ში განუცხადეს, iPhone 8 და iPhone 8 Plus ჩვენს ქვეყანაში 21 სექტემბრიდან გაიყიდება, iPhone X (იგივე iPhone 10) კი - 3 ნოემბრიდან. "რაც შეეხება ახალი სმარტფონების ღირებულებას, iPhone X-ის ფასი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა iPhone 8-ის ექსკლუზიური ღირებულება 5555 ლარი იქნება. რამდენიმე დღეში სმარტფონი, ბუნებრივია, გაიაფდება და 2000 ლარი ეღირება", - განმარტეს ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ Iphone+ ში. გავრცელებული ინფორმაციით, iPhone X-ის სავარაუდო ღირებულება საქართველოში, პირველ დღეებში, 9999 ლარი იქნება. შეგახსენებთ, iPhone 8 და iPhone 8 Plus - ორივე მოდელი სამ ფერში იქნება ხელმისაწვდომი: ვერცხლისფერში, ნაცრისფერსა (მუქი ნაცრისფერი, თითქმის შავი) და ოქროსფერში (ვარდისფერის ელფერით). 4s-ის მსგავსად, ისინი სარკის ზედაპირით იქნება წარმოდგენილი. iPhone Х კი - ერთ დროს პოპულარულ iPhone 4/4s-ს მოგვაგონებს. ხელმისაწვდომი იქნება ვერცხლისფერ და ნაცრისფერ ტონალობებში. iPhone 8-ის საქართველოში შემოსვლის თარიღი და ფასი უკვე ცნობილია 