56 წლის ჯულიანა მური წითელ ხალიჩაზე ბრწყინავდა

პარიზში Pirelli-ის რიგით 44-ე კალენდრის პრეზენტაცია შედგა, რომლის ავტორიც ლეგენდარული მოდის ფოტოგრაფი პიტერ ლინდბერგია. სრული ვერსია უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება, მანამდე კი ქსელში რამდენიმე კადრი მოხვდა - უმა თურმანის, ნიკოლ კიდმანის, რობინ რაიტისა და ჯულიანა მურის მონაწილეობით. ცნობილია, რომ მათ გარდა გადაღებებში მონაწილეობა კეიტ უინსლეტმა, პენელოპა კრუსმა, ალისია ვიკანდერმა, ჰელენ მირენმა, რუნი მარამ, ჯესიკა ჩესტეინმა, ლუპიტა ნიონგომ, ლეა სეიდუმ და სხვა ცნობილმა ვარსკვლავებმა მიიღეს. აღნიშნული სახეები შემთხვევით არ შერჩეულა: ბევრი მათგანი 40 წელზე მეტი ასაკისაა და მათი სილამაზე კალენდრის კონცეფციას პასუხობს. სილამაზის თანამედროვე სტანდარტზე - ფოტოშოპზე მათ უარი თქვეს. არა მაკიაჟსა და ფოტოშოპს: ლეგენდარული ვარსკვლავები Pirelli 2017-ის ფოტოსესიაში

ლოს-ანჯელესში ჰოლივუდის ყველაზე გემოვნებიან ქალბატონებს უმასპინძლეს და InStyle Awards-ის ფარგლებში ყველაზე მოდურები გამოავლინეს. ღონისძიების ერთ-ერთი გამორჩეული სტუმარი გახდა ნიკოლ კიდმანი. 49 წლის მსახიობს „სტილის სიმბოლოს" პრიზი ეგრგო. ოსკაროსანი მსახიობი ბრწყინავდა შავი ფერის საღამოს კაბაში, რომელიც ვარდისფერი ორნამენტით იყო გაფორმებული. კაბა ბოლომდე იყო ჩაჭრილი და კიდევ უკეთ აჩენდა კიდმანის ულამაზეს სხეულს. მსახიობს თან ახლა მეუღლე კიტ ურბანიც. პრესტიჟულ ღონისძიებას უამრავი ცნობილი სახე დაესწრო. მათ შორის ჯულიანა მური, ლაურა დერნი, შელინ ვუიდლი, პრიანკა ჩოპრა და ბრედლი კუპერი. ნიკოლ კიდმანმა სექსუალური კაბით ყველაზე გლამურული ვარსკვლავები დაჩრდილა (ფოტო)

მსახიობი ჯულიანა მური პაპარაცებმა მანჰეტენში სახლთან ახლოს გადაიღეს. 55 წლის ვარსკვლავს თან ახლდა ქალიშვილი, ლივ ფრეუნდლიჩი, რომელიც ძალიან ჰგავს თავის პოპულარულ დედას. დედა-შვილი ქუჩაში საშოპინგოდ იყო გამოსული. როგორც ჩანს ოსკაროსანი მსახიობი სულაც არ შეაწუხა პაპარაცების ცნობისმოყვარეობამ, რადგან ის აუღელვებლად მიირთმევდა ყავას ქალიშვილთან ერთად. ლივ ფრეუნდლიჩი ჯერ მხოლოდ 14 წლისაა, თუმცა რამდენიმე ფილმში მონაწილეობა უკვე მოასწრო. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ის ძალზედ ნიჭიერია, მაგრამ წინ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი. მანჰეტენზე სეირნობისას ჯულიანა მური ჯინსის შარვალსა და თეთრ მაისურში იყო გამოწყობილი. ასევე ჯინსის შორტებსა და საზაფხულო მაისურში სეირნობდა ლივიც. მათ შორის ფიზიკური მსგავსება ყველა ფოტოზე შესამჩნევია. ჯულიანა მურის 14 წლის ქალიშვილი პოპულარული დედის ასლია (ფოტო) პარიზში Pirelli-ის რიგით 44-ე კალენდრის პრეზენტაცია შედგა, რომლის ავტორიც ლეგენდარული მოდის ფოტოგრაფი პიტერ ლინდბერგია. სრული ვერსია უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება, მანამდე კი ქსელში რამდენიმე კადრი მოხვდა - უმა თურმანის, ნიკოლ კიდმანის, რობინ რაიტისა და ჯულიანა მურის მონაწილეობით. ცნობილია, რომ მათ გარდა გადაღებებში მონაწილეობა კეიტ უინსლეტმა, პენელოპა კრუსმა, ალისია ვიკანდერმა, ჰელენ მირენმა, რუნი მარამ, ჯესიკა ჩესტეინმა, ლუპიტა ნიონგომ, ლეა სეიდუმ და სხვა ცნობილმა ვარსკვლავებმა მიიღეს. აღნიშნული სახეები შემთხვევით არ შერჩეულა: ბევრი მათგანი 40 წელზე მეტი ასაკისაა და მათი სილამაზე კალენდრის კონცეფციას პასუხობს. სილამაზის თანამედროვე სტანდარტზე - ფოტოშოპზე მათ უარი თქვეს.

არა მაკიაჟსა და ფოტოშოპს: ლეგენდარული ვარსკვლავები Pirelli 2017-ის ფოტოსესიაში