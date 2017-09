6-7- ოქტომბერს კახეთში მუსიკალური ფესტივალი Jazz and Wine Kakheti  გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jaz-festivali [1] => jazz-and-wine-kakheti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165392 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jaz-festivali [1] => jazz-and-wine-kakheti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165392 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 970 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jaz-festivali [1] => jazz-and-wine-kakheti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jaz-festivali [1] => jazz-and-wine-kakheti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165392) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (970,19364) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 87442 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-10 17:04:33 [post_date_gmt] => 2016-11-10 13:04:33 [post_content] => 10-13 ნოემბერს, მთავრობის მიერ ინიცირებული მასშტაბური პროექტის Check in „Georgia” ფარგლებში, თბილისის რიგით მე-19 ჯაზ-ფესტივალი გაიმართება. კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ტრადიციულად, თბილისის საკონცერტო დარბაზი მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსების კონცერტებს უმასპინძლებს. 10 ნოემბერს, თბილისის ჯაზ-ფესტივალს ლეგენდარული ბრიტანელი ჯაზ შემსრულებელი ჯეიმი კალუმი გახსნის. მორიგ საკონცერტო დღეს, ქართველი მელომანების წინაშე ვარსკვლავურ ტრიოსთან ერთად გრემის მფლობელი მესაყვირე, მულტიინსტრუმენტალისტი, კომპოზიტორი ნიკოლას პეიტონი წარდგება. წლევანდელი ჯაზ-ფესტივალის 4 დღიანი საკონცერტო პროგრამის მონაწილეა ასევე, ცნობილი ჰოლანდილი საქსოფონისტი ქენდი დალფერი, რომელიც საქართველოს ევროპული ტურნეს ფარგლებში ეწვევა. 13 ნოემბერს კი, თბილისის რიგით მე-19 ჯაზ-ფესტივალს მსოფლიოს საუკეთესო ჯაზ-ვოკალისტის გრეგორი პორტერის კონცერტი დახურავს. ფესტივალის პროგრამა: 10 ნოემბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - JAMIE CULLUM 11 ნოემბერი 20:00 სთ - თბილისის ივენთ ჰოლი -NICHOLAS PAYTON TRIO 12 ნოემბერი- 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - CANDY DULFER & BAND 13 ნოემბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - GREGORY PORTER [post_title] => თბილისის რიგით მე-19 ჯაზ-ფესტივალი იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-rigit-me-19-jaz-festivali-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-10 17:04:33 [post_modified_gmt] => 2016-11-10 13:04:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=87442 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 5615 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-10-28 11:57:02 [post_date_gmt] => 2015-10-28 07:57:02 [post_content] => "ივენთ ჰოლში" დღეს ქართველი მელომანების წინაშე ვირტუოზი არფისტი ედმარ კასტანედა წარდგება. სამინისტროს ინფორმაციით, თბილისის რიგით მე-18 ჯაზ-ფესტივალი "ივენთ ჰოლში" ედმარ კასტანედას კონცერტით გრძელდება. მეთვრამეტე ჯაზ-ფესტივალი 23 ოქტომბერს კანადელი მომღერლისა და პიანისტის დაიანა კროლის კონცერტით გაიხსნა. მომდევნო საკონცერტო დღეებში მსმენელის წინაშე ჯაზის სუპერვარსკვლავი, ბასისტი და ვოკალისტი ესპერანცა სპალდინგი, ერთ-ერთი საუკეთესო დრამერი ჯეფ ბალარდი და მისი ტრიო, ასევე, ცნობილი მესაყვირე - ავიშაი კოენი წარდგნენ. "6-დღიანი საკონცერტო ტურნეს ფარგლებში, სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის საიუბილეო ტურს თბილისში დაიწყებს და ჯაზ-ფესტივალს კონცერტით დაასრულებს ვარსკვლავური შემადგენლობის ლეგენდარული ჯგუფი "Fourplay", - აცხადებენ სამინისტროში. [post_title] => ქართველი მელომანების წინაშე ედმარ კასტანედა წარდგება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartveli-melomanebis-winashe-edmard-kastanela-wardgeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 13:43:04 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 09:43:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=5615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 5642 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-10-28 09:34:48 [post_date_gmt] => 2015-10-28 05:34:48 [post_content] => 27 ოქტომბერს, თბილისის რიგით მე-18 ჯაზ-ფესტივალის ფარგლებში, ქართველი მელომანების წინაშე ცნობილი მესაყვირე ავიშაი კოენი წარდგა. კონცერტი თბილისის ივენთ ჰოლში ჩატარდა. თბილისის მეთვრამეტე ჯაზ-ფესტივალი, 23 ოქტომბერს, კანადელი მომღერლისა და პიანისტის დაიანა კროლის კონცერტით გაიხსნა. მომდევნო საკონცერტო დღეებში მსმენელის წინაშე ჯაზის სუპერვარსკვლავი, ბასისტი და ვოკალისტი ესპერანსა სპალდინგი, ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო დრამერი ჯეფ ბალარდი და მისი ტრიო წარდგნენ. 6 დღიანი საკონცერტო ტურნეს ფარგლებში, კონცერტს გამართავს ასევე ვირტუოზი არფისტი ედმარდ კასტანელა. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის საიუბილეო ტურს კი თბილისში დაიწყებს და ჯაზ-ფესტივალს კონცერტით დაასრულებს ვარსკვლავური შემადგენლობის ლეგენდარული ჯგუფი „Fourplay“. ფესტივალის პროგრამა: 23 ოქტომბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - DIANA KRALL - Wallflower World Tour 25 ოქტომბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - ESPERANZA SPALDING Presents: EMILY’S D+EVOLUTION 26 ოქტომბერი - 20:00 სთ - ივენთ ჰოლი - JEFF BALLARD TRIO 27 ოქტომბერი - 20:00 სთ - ივენთ ჰოლი - AVISHAI COHEN Triveni 28 ოქტომბერი - 20:00 სთ - ივენთ ჰოლი - EDMAR CASTANEDA TRIO 29 ოქტომბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - FOURPLAY - Celebrating 25 Years On Stage ფესტივალის საინფორმაციო მხარდამჭერია რადიო "ფორტუნა". 27 ოქტომბერს, თბილისის რიგით მე-18 ჯაზ-ფესტივალის ფარგლებში, ქართველი მელომანების წინაშე ცნობილი მესაყვირე ავიშაი კოენი წარდგა. კონცერტი თბილისის ივენთ ჰოლში ჩატარდა. თბილისის მეთვრამეტე ჯაზ-ფესტივალი, 23 ოქტომბერს, კანადელი მომღერლისა და პიანისტის დაიანა კროლის კონცერტით გაიხსნა. მომდევნო საკონცერტო დღეებში მსმენელის წინაშე ჯაზის სუპერვარსკვლავი, ბასისტი და ვოკალისტი ესპერანსა სპალდინგი, ასევე ერთ-ერთი საუკეთესო დრამერი ჯეფ ბალარდი და მისი ტრიო წარდგნენ. 6 დღიანი საკონცერტო ტურნეს ფარგლებში, კონცერტს გამართავს ასევე ვირტუოზი არფისტი ედმარდ კასტანელა. სასცენო მოღვაწეობის 25 წლის საიუბილეო ტურს კი თბილისში დაიწყებს და ჯაზ-ფესტივალს კონცერტით დაასრულებს ვარსკვლავური შემადგენლობის ლეგენდარული ჯგუფი „Fourplay". ფესტივალის პროგრამა: 23 ოქტომბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - DIANA KRALL - Wallflower World Tour 25 ოქტომბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - ESPERANZA SPALDING Presents: EMILY'S D+EVOLUTION 26 ოქტომბერი - 20:00 სთ - ივენთ ჰოლი - JEFF BALLARD TRIO 27 ოქტომბერი - 20:00 სთ - ივენთ ჰოლი - AVISHAI COHEN Triveni 28 ოქტომბერი - 20:00 სთ - ივენთ ჰოლი - EDMAR CASTANEDA TRIO 29 ოქტომბერი - 20:00 სთ - თბილისის საკონცერტო დარბაზი - FOURPLAY - Celebrating 25 Years On Stage ფესტივალის საინფორმაციო მხარდამჭერია რადიო "ფორტუნა".