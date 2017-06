6 მიზეზი, რატომ არ შეიძლება ბავშვის ცემა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs [1] => fsiqologis-rchevebi [2] => bavshvis-dasja ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135548 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi-mshoblebs [1] => fsiqologis-rchevebi [2] => bavshvis-dasja ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135548 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => ჯონ გოტმანი ცნობილი ფსიქოლოგია, რომელიც ოჯახური ბედნიერების სადუმლოს 40 წელია სწავლობს. საკმარისია ხუთ წუთიანი დიალოგი მასთან, რომ განსაზღვროს, ელის თუ არა წყვილს განქორწინება. წიგნში „წარმატებული ქორწინების 7 პრინციპი" ის ეყრდნობა ოთხ ინდიკატორს, რომელიც განსაზღვარს მეუღლეების ურთიერთობას მომავალში. სწორედ გოტმანის თეორიით გახდა ცნობილი, რომ წარუმატებელი ქორწინება ზრდის დაავადებების რისკს 35 %-ით. ჯონ გოტმანი გვთავაზობს 7 მარტივ რეკომენდაციას, რომლის გათვალისწინებითაც ოჯახი არასოდეს მივა დანგრევის პირას: დროულად მიაკითხეთ რჩევისთვის სპეციალისტს თუ თვლით, რომ თქვენს ოჯახურ თანაცხოვრებაში პრობლემებია, დროულად მიაკითხეთ რჩევისთვის სპეციალისტს. ხშირად, წყვილი წლობით იცდის, რათა ურთიერთობა თავისით დალაგდეს. ამ დროს შეიძლება სიტუაცია კიდევ უფრო უმართავი გახდეს. თუ სპეციალისტთან ვიზიტის მზაობა ორმხრივი არაა, სჯობს ეს მარტომ გააკეთოთ. „გაფილტრეთ“ თქვენი გამონათქვამები წყვილები, რომლებიც ცდილობენ ნაკლებად აკრიტიკონ ერთმანეთი და მეტი დრო დაუთმონ პრობლემების გადაჭრაზე საუბარს, ბევრად ამყარებენ ურთიერთობას. სიფრხილით ისაუბრეთ პრობლემებზე ბევრი უთანხმოება კრიტიკითა და კამათით იწყება. ეს ხდება საბაბი ძველი წყენების გასახსენებლად და ხელს უშლის პრობლემის კონსტრუქციული გზით მოგვარებას. გაითვალისწინეთ პარტნიორის სურვილები ნამდვილი პარტნიორობა შესაძლებელია მაშინ, როცა წყვილს შეუძლია კომპრომისზე წასვლა. თუ ხვდებით, რომ მამაკაცს ეს არ გამოსდის, აიღეთ ინიციატივა საკუთარ თავზე. მართალია, მამაკაცებს ხშირად უჭირთ მეუღლის თხოვნით საკუთარი გეგმების შეცვლა, მაგრამ არც ეს სიტუაციაა უიმედო. ქალებსაც უდიდესი როლი აკისრიათ ურთიერთობების შენარჩუნების საქმეში. არ შეგეშინდეთ თავის დაფასება როცა მეუღლეები თავიდანვე ადგენენ ურთიერთობაში ერთგვარ წესებს, ეს ძალიან კარგია. ნუ მისცემთ მეუღლეს უფლებას დაგამციროთ, ხშირად არ გაითვალისწინოს თქვენი მოთხოვნები. ოღონდ ეს გააკეთეთ ურთიერთობის საწყის ეტაპზე და არა მაშინ, როცა სიტუაცია უმართავი ხდება ისწავლეთ, დაასრულოთ კამათი ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ ის კონრტოლს ექვემდებარება გახსოვდეთ, რომ გამარჯვებას ხშირად დათმობა სჯობს. მეუღლეს ხშირად სჭირდება იმის დანახვა, რომ მას პატივს სცემთ და აფასებთ. როცა კამათი გაუსაძლისი ხდება, აიღეთ პაუზა 20 წუთის განმავლობაში და გააგრძელეთ დისკუსია დამცხრალი ემოციებით. იაზროვნეთ პოზიტიურად დადასტურებულია, რომ ბედნიერი წყვილები პრობლემებზე საუბრისას 5- ჯერ მეტ დადებით ფრაზას ამბობენ, ვიდრე უარყოფითს. [post_title] => ფსიქოლოგის 7 რეკომენდაცია, რომლის გათვალისწინებითაც, ოჯახი არასოდეს დაინგრევა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fsiqologis-7-rekomendacia-romlis-gatvaliswinebitac-ojakhi-arasodes-daingreva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:29:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:29:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=83013 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131367 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-20 10:00:20 [post_date_gmt] => 2017-05-20 06:00:20 [post_content] => ბავშვის აღზრდა ნებისმიერ ასაკში რთულია, ამიტომ გთავაზობთ რამდენიმე სასარგებლო რჩევას, რაც მცირედით მაინც შეგიმსუბუქებთ ამ მეტად რთული მისიის შესრულებას. * ემოციონალური აღზრდა - ხშირად, მშობლები ყურადღებას არ აქცევენ შვილების ნეგატიურ ემოციებს და მიიჩნევენ, რომ ყველაფერი თავისით გაივლის, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა. თუ ბავშვს, რაიმე არ გამოსდის, ბრაზობს და განიცდის, დაელაპარაკეთ მას გულახდილად, ერთად განიხილეთ პრობლემა და მოძებნეთ გამოსავალი. * გრძნობები - ნურასდროს დატოვებთ ემოციურ ბავშვებს მარტო. მცირეწლოვანებს არ შეუძლიათ გრძნობების დამოუკიდებლად მართვა, მშობელი კი, ვალდებულია ყოველთვის დროულად დაეხმაროს და გაარკვიოს საკუთარ გრძნობებში. შესაძლოა გგონიათ, რომ ის ჯერ პატარაა და ვერაფერს გაიგებს, თუმცა, დარწმუნებული იყავით, რომ ბავშვებს ბევრად მეტი ესმით, ვიდრე ჩვენ გვგონია. თუ ბავშვი ტირის, გაღიზიანებულია და ჭირვეულობს, ეცადეთ შეცვალოთ ჩვეული გარემო, თუნდაც გაისეირნეთ პარკში, სადაც სხვა ბავშვებთან შეძლებს ურთიერთობას. * სამყაროს შეცნობა - ბავშვი მუდმივად რაღაცას სწავლობს და რაც უფრო ნაკლებად ჩაერევით ამ პროცესში, მით უფრო გაგაოცებთ საკუთარი შვილის ცოდნით. ბავშვები ბუნებით არიან ცნობისმოყვარეები და შინაგანად მოტივირებული შეიცნონ სამყარო. მათ არ სჭირდებათ ინსტრუქციები და თქვენი ჭკუის სწავლება, ამიტომ მიეცით უფლება დამოუკიდებლად გაეცნოს სამყაროს იმ დროსა და ტემპში, რაც მისთვის ყველაზე მოსახერხებელია. * ბავშვური გატაცება - ზოგჯერ ბავშვი საკუთარი საქმეებითა გატაცებული და აბსოლუტურად არ გაქცევთ ყურადღებას. შესაძლოა მსგავსი გართობა არასერიოზულად მოგეჩვენოთ, თუმცა სინამდვილეში, კონკრეტულ საქმიანობაზე კონცენტრირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ უბრალოდ ჰკითხეთ მას როდის მოიცლის და მიეცით საშუალება, დაასრულოს ჩაფიქრებული. გაუწიეთ ანგარიში თქვენი შვილის ოცნებებს და ბავშურ გეგმებს, დაუთმეთ მეტი დრო მის სურვილებს და დაეხმარეთ მიზნების განხორციელებაში. * შექება - ზოგჯერ შექებას უკუეფექტი აქვს, რადგან როცა ბავშვს მონდომებისა და ენთუზიაზმისთვის აქებთ, ავტომატურად სიტუაციის კონტროლის შეგრძნებას გადასცემთ და პატარა დარწმუნებულია, რომ წარმატება მხოლოდ მისი დამსახურებაა, იმ შემთხვევაში კი, თუ მის თანდაყოლილ ნიჭსა და გონიერებას აქებთ, აბსოლუტურად სხვა პრობლემას ეჯახებით - ის, ვინც ბავშვობიდან დარწმუნებილია, რომ არაფერში სჭირდება მონდომება, რადგან წარმატებას ბუნებრივი უნარების წყალობით მიაღწევს, ჩვეულებრივ ძალიან მძიმედ განიცდის წარუმატებლობას, უჭირს მარცხის დაძლევა და შემდგომი წინსვლა. [post_title] => რამდენიმე სასარგებლო რჩევა მშობლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ramdenime-sasargeblo-rcheva-mshoblebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 23:28:39 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 19:28:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130402 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-14 18:09:07 [post_date_gmt] => 2017-05-14 14:09:07 [post_content] => ვეგანური დიეტა ბავშვის ჯანმრთელობას ძალიან დიდ ზიანს აყენებს. ლონდონის კოლეჯის სპეციალისტთა ინფორმაციით, ჯანსაღი კვება, რაც ვეგეტარიანელობასთანაა დაკავშირებული თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ხორცზე, თევზე თუ რძის პროდუქტებზე უარის თქმას კი ორგანიზმისთვის გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება შეუძლია. საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ საშიშროებას არ ითვალისწინებს და არა მხოლოდ თავად იკვებება არასწორად, არამედ ამას შვილებსაც აიძულებს. ასეთ ბავშვებს კი როგორც წესი, ნაკლები წონა და სიმაღლე აქვთ და ზოგადადაც განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებთ. ვეგანური დიეტა ბავშვის ჯანმრთელობას ძალიან დიდ ზიანს აყენებს. ლონდონის კოლეჯის სპეციალისტთა ინფორმაციით, ჯანსაღი კვება, რაც ვეგეტარიანელობასთანაა დაკავშირებული თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო პოპულარული ხდება. ხორცზე, თევზე თუ რძის პროდუქტებზე უარის თქმას კი ორგანიზმისთვის გამოუსწორებელი ზიანის მიყენება შეუძლია. საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ საშიშროებას არ ითვალისწინებს და არა მხოლოდ თავად იკვებება არასწორად, არამედ ამას შვილებსაც აიძულებს. ასეთ ბავშვებს კი როგორც წესი, ნაკლები წონა და სიმაღლე აქვთ და ზოგადადაც განვითარებასთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებთ. 