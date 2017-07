6 წლის ბრედლი გარდაიცვალა: ინგლისური ფეხბურთის თილისმა სიმსივნემ დაამარცხა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => simsivne [3] => tilisma [4] => sanderlendi [5] => bredli-loueri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144561 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => simsivne [3] => tilisma [4] => sanderlendi [5] => bredli-loueri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144561 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => simsivne [3] => tilisma [4] => sanderlendi [5] => bredli-loueri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => premierliga [2] => simsivne [3] => tilisma [4] => sanderlendi [5] => bredli-loueri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144561) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17072,774,11437,2309,156,4148) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144554 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-08 11:47:57 [post_date_gmt] => 2017-07-08 07:47:57 [post_content] => "ბარსელონას" არგენტინელი ვარსკვლავის ლიონელ მესის ქორწილიდან დარჩენილი საჭმელ-სასმელი ქალაქ როსარიოში მოქმედ საქველმოქმედო ორგანიზაციას გადაეცა. "ეს ყველაფერი ჩვენთან მოიტანეს. ვუთხარით ქორწილის ორგანიზატორებს იმის შესახებ, მხოლოდ საჭმელსა და უალკოჰოლო სასმელებს მივიღებდით. ალკოჰოლისთვის ფული უნდა გადაგვეხადა, ამიტომაც ვთქვით უარი", - განუცხადა ერთ-ერთ არგენტინულ გაზეთს საქველმოქმედო ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ნადია ნაზარმა. აღსანიშნავია, რომ ცერემონიამდე ახალდაქორწინებულმა ყველა სტუმარს თხოვეს, რომ საქორწინო საჩუქრების ნაცვლად თანხა ლეოს სახელობის ბავშვთა დახმარების ფონდისთვის გადაერიცხათ. შეგახსენებთ, ლიონელ მესიმ ანტონელა როკუცოზე 30 ივნისს მშობლიურ ქალაქში იქორწინა და გრანდიოზული საღამო მოაწყო. "ეს ყველაფერი ჩვენთან მოიტანეს. ვუთხარით ქორწილის ორგანიზატორებს იმის შესახებ, მხოლოდ საჭმელსა და უალკოჰოლო სასმელებს მივიღებდით. ალკოჰოლისთვის ფული უნდა გადაგვეხადა, ამიტომაც ვთქვით უარი", - განუცხადა ერთ-ერთ არგენტინულ გაზეთს საქველმოქმედო ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ნადია ნაზარმა. აღსანიშნავია, რომ ცერემონიამდე ახალდაქორწინებულმა ყველა სტუმარს თხოვეს, რომ საქორწინო საჩუქრების ნაცვლად თანხა ლეოს სახელობის ბავშვთა დახმარების ფონდისთვის გადაერიცხათ. შეგახსენებთ, ლიონელ მესიმ ანტონელა როკუცოზე 30 ივნისს მშობლიურ ქალაქში იქორწინა და გრანდიოზული საღამო მოაწყო. 