60 გიდი მთიანი აჭარის ტურისტულ მარშრუტებზე გადამზადდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gidebi [1] => mtiani-achara [2] => mtiani-acharis-turistuli-marshrutebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147482 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gidebi [1] => mtiani-achara [2] => mtiani-acharis-turistuli-marshrutebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147482 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15207 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gidebi [1] => mtiani-achara [2] => mtiani-acharis-turistuli-marshrutebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gidebi [1] => mtiani-achara [2] => mtiani-acharis-turistuli-marshrutebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147482) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15207,17415,17416) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127523 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 12:19:44 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:19:44 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა გიდების გადამზადება დაიწყო. პირველ ეტაპზე, 20-მდე გიდი ბათუმის ტურის მიმართულებით გადამზადდა. ტრენინგების განმავლობაში მათ ქალაქის ისტორიის, აჭარის ეთნოგრაფიის, გიდის ხელოვნების, ქალაქის ძველი და თანამედროვე არქიტექტურის შესახებ ინფორმაცია ისტორიკოსებისგან, ეთნოგრაფებისა და პროფესიონალი გიდებისგან მიიღეს. მათ, ასევე ჩაუტარდათ პრაქტიკული საფეხმავლო ტური ბათუმის ფარგლებში. 20 საათიანი სატრენინგო კურსის მიზანი აჭარაში მოქმედი გიდების ცოდნის გაღრმავება და მათთვის ხარისხის ნიშნის მისაღები გამოცდებისთვის მომზადებაა. შემდეგი კვირიდან კი გიდების გადამზადება მთიანი აჭარის 4 ტურისტული მარშრუტის მიმართულებით იწყება. დაცული ტერიტორიების, მაჭახელას, ქედის ღვინის მარშრუტისა და მაღალმთიანი აჭარის ტურებზე 60-მდე გიდი ივნისის შუა რიცხვებამდე გადამზადდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი წელს, იწყებს ხარისხის ნიშნის მინიჭებას „რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ“ უკვე გიდებისთვის. გიდები, რომლებსაც სურთ ხარისხის ნიშნის მიღება სპეცალურ გამოცდას ჩააბარებენ, რომლის შემდეგაც ისინი რეკომენდებულნი იქნებიან აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ. [post_title] => ბათუმის ტურის მიმართულებით გიდებმა გადამზადება გაიარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumis-turis-mimartulebit-gidebma-gadamzadeba-gaiares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 12:19:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 08:19:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125919 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 16:22:06 [post_date_gmt] => 2017-04-27 12:22:06 [post_content] => აჭარაში გიდების გადამზადების პროგრამის მონაწილეების შერჩევა დაიწყო. აჭარის ტურისტული პროდუქტების სააგენტოში ტრენინგის მონაწილეობის მსურველებს 28 აპრილის ჩათვლით შეარჩევენ. გასაუბრებაზე ყურადღება კანდიდატის სამუშაო გამოცდილებაზე, ენის ცოდნასა და მოტივაციაზე მახვილდება. გიდების გადამზადების პროგრამაში ჩართვის მსურველებს 28 აპრილამდე შეუძლიათ გაირონ გასაუბრება აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში. მაისიდან, შერჩეული 60 მოქმედი და დამწყები გიდი მთიანი აჭარის 4 ტურისტული მარშრუტის მიმართულებით გაივლიან ტრენინგებს.

მაჭახელას მარშრუტი + მაჭახელას დაცული ტერიტორია

ქედის ღვინის მარშრუტი+ მერისის მარშრუტი

მაღალმთიანი აჭარა _ ჩირუხის მარშრუტი , სხალთა - ხიხანის მარშრუტი, ხულო

დაცული ტერიტოერიები: კინტრიში, მტირალა, ისპანი + ფრინველებზე დაკვირვება ( სახალვაშო- შუამთა )

გოდერძი - მწვანე ტბის მარშრუტიტრენინგების საშუალო ხანგძლივობა ორი კვირაა. ის მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ სალექციო პროგრამას, რომელიც როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ასევე, უშუალოდ ტურისტულ მარშრუტებზე ჩატარდება. ტრენინგებს პროფესიონალი ისტორიკოსები, ეთნოგრაფები და ექსკურსიათმძღოლები ჩაატარებენ.[post_title] => გიდების გადამზადების პროგრამის მონაწილეების შერჩევა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidebis-gadamzadebis-programis-monawileebis-shercheva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 16:22:06 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 12:22:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125919 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127523 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 12:19:44 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:19:44 [post_content] =>ტრენინგების განმავლობაში მათ ქალაქის ისტორიის, აჭარის ეთნოგრაფიის, გიდის ხელოვნების, ქალაქის ძველი და თანამედროვე არქიტექტურის შესახებ ინფორმაცია ისტორიკოსებისგან, ეთნოგრაფებისა და პროფესიონალი გიდებისგან მიიღეს. მათ, ასევე ჩაუტარდათ პრაქტიკული საფეხმავლო ტური ბათუმის ფარგლებში. 20 საათიანი სატრენინგო კურსის მიზანი აჭარაში მოქმედი გიდების ცოდნის გაღრმავება და მათთვის ხარისხის ნიშნის მისაღები გამოცდებისთვის მომზადებაა. შემდეგი კვირიდან კი გიდების გადამზადება მთიანი აჭარის 4 ტურისტული მარშრუტის მიმართულებით იწყება. დაცული ტერიტორიების, მაჭახელას, ქედის ღვინის მარშრუტისა და მაღალმთიანი აჭარის ტურებზე 60-მდე გიდი ივნისის შუა რიცხვებამდე გადამზადდება.აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი წელს, იწყებს ხარისხის ნიშნის მინიჭებას „რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ“ უკვე გიდებისთვის. გიდები, რომლებსაც სურთ ხარისხის ნიშნის მიღება სპეცალურ გამოცდას ჩააბარებენ, რომლის შემდეგაც ისინი რეკომენდებულნი იქნებიან აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ. [post_title] => ბათუმის ტურის მიმართულებით გიდებმა გადამზადება გაიარეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumis-turis-mimartulebit-gidebma-gadamzadeba-gaiares [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 12:19:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 08:19:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127523 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => accc8fed5d182134cb2b11f5d6055c5d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )