62 დღიანი ზღაპრული მოგზაურობა საქართველოში – გიო ჯობავას ვიდეორგოლი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => videorgoli [1] => gio-jobava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124500 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => videorgoli [1] => gio-jobava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124500 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2084 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => videorgoli [1] => gio-jobava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => videorgoli [1] => gio-jobava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124500) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14987,2084) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 72258 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-08-27 17:48:43 [post_date_gmt] => 2016-08-27 13:48:43 [post_content] => „ისლამურმა სახელმწიფომ“ ახალი ვიდეორგოლი გაავრცელა, სადაც რამდენიმე მოზარდი ტყვედ აყვანილ ქურთებს სიკვდილით სჯის. ვიდეორგოლში ბავშვებს სამხედრო ფორმა აცვიათ. „ბიბისი“-ს ინფორმაციით, მოზარდების ასაკი 10-13 წლამდეა. [post_title] => „ისლამურმა სახელმწიფომ“ ახალი ვიდეორგოლი გაავრცელა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => islamurma-sakhelmwifom-akhali-videorgoli-gaavrcela [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-27 17:48:56 [post_modified_gmt] => 2016-08-27 13:48:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=72258 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 67709 [post_author] => 5 [post_date] => 2016-08-01 12:00:54 [post_date_gmt] => 2016-08-01 08:00:54 [post_content] => „ადიდასის“ რეკლამა პოგბასთან, მოურინიოსთან და სხვა მილიონობით ვარსკვლავებთან ერთად, სადაც ბევრი ბლა-ბლაა. „ადიდასმა“ YouTube-ზე ახალი ვიდეორგოლი დადო, რომელშიც მონაწილეობენ პოლ პოგბა, მანუელ ნოიერი, დიეგო კოსტა, ჟოზე მოურინიო, მირალემ პიანიჩი, ქარიმ ბენზემა, ალეკს სანდრო, ჯორჯო კიელინი, სამი ხედირა, პაულო დიბალა, კინგსლი კომანი, ტომას მიულერი, მარსელო, გარეთ ბეილი და ზინედინ ზიდანი. „ადიდასი“ მთელი რიგი გუნდების ტექნიკური სპონსორია, მათ შორის „ჩელსის“, „მანჩესტერის“, „ბაიერნის“, „მილანის, „იუვენტუსის“, „რეალის“. https://www.youtube.com/watch?v=OO0Kn7B12Ic [post_title] => ბევრი ვარსკვლავი და ბევრი ლაყბობა ადიდასის რეკლამაში (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bevri-varskvlavi-da-bevri-layboba-adidasis-reklamashi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-31 14:15:35 [post_modified_gmt] => 2016-07-31 10:15:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=67709 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 19513 [post_author] => 5 [post_date] => 2015-12-22 16:20:08 [post_date_gmt] => 2015-12-22 12:20:08 [post_content] => დევიდ ბექჰემისა და კევინ ჰარტის ერთობლივი ვიდეო წლის ერთ-ერთ ფავორიტად დასახელდა. შეგახსენებთ, რომ დუომ H&M-ის ერთობლივ რეკლამაში მიიღო მონაწილეობა და მათი კოლაბორაცია ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ბექჰემი ემზადება ახალი ფილმისთვის, რომელშიც ის ინგლისის ნაკრების კაპიტნის როლს მოირგებს. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=76n2Rtm3tsw [post_title] => ბექჰემის H&M-ის რეკლამა წლის ფავორიტია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => beqhemis-hm-is-reklama-wlis-favoritia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 11:16:11 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 07:16:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=19513 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 72258 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-08-27 17:48:43 [post_date_gmt] => 2016-08-27 13:48:43 [post_content] => „ისლამურმა სახელმწიფომ“ ახალი ვიდეორგოლი გაავრცელა, სადაც რამდენიმე მოზარდი ტყვედ აყვანილ ქურთებს სიკვდილით სჯის. ვიდეორგოლში ბავშვებს სამხედრო ფორმა აცვიათ. „ბიბისი“-ს ინფორმაციით, მოზარდების ასაკი 10-13 წლამდეა. [post_title] => „ისლამურმა სახელმწიფომ“ ახალი ვიდეორგოლი გაავრცელა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => islamurma-sakhelmwifom-akhali-videorgoli-gaavrcela [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-27 17:48:56 [post_modified_gmt] => 2016-08-27 13:48:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=72258 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 132beb9aae5504c703651a6ad995e7ed [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )