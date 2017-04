69 წლიანი ქორწინების სევდიანი დასასრული-წყვილი ერთდროულად,ხელჩაკიდებული გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gardacvaleba [1] => alchaimeris-daavadeba [2] => wyvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126491 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gardacvaleba [1] => alchaimeris-daavadeba [2] => wyvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126491 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4071 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gardacvaleba [1] => alchaimeris-daavadeba [2] => wyvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gardacvaleba [1] => alchaimeris-daavadeba [2] => wyvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126491) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6668,4071,13683) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119150 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-31 15:27:49 [post_date_gmt] => 2017-03-31 11:27:49 [post_content] => გასულ წელს შობადობამ იკლო, სიკვდილიანობამ კი იმატა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 2016 წელს ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ შეადგინა 56 569 რაც წინა წელთან შედარებით 4,5 პროცენტით ნაკლებია. ამასთან, გასულ წელს უფრო მეტი ბიჭი დაიბადა (28 887 ბიჭი), ვიდრე გოგო( 27 682). 2016 წელს გარდაცვლილთა რიცხოვნობა 2015 წელთან შედარებით 3,4 პროცენტით გაიზარდა და 50 771 შეადგინა. [post_title] => შობადობამ იკლო, სიკვდილიანობამ იმატა - "საქსტატი" მონაცემებს აქვეყნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shobadobam-iklo-saqstati-aqveynebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 15:57:03 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 11:57:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 117711 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-25 23:11:21 [post_date_gmt] => 2017-03-25 19:11:21 [post_content] => ლიფტის შახტაში ჩავარდნის შედეგად 9 წლის ბავშვი გარდაიცვალა. უბედური შემთხვევა გუშინ საბურთალოზე მოხდა. როგორც ფორტუნას შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე 116-ე მუხლითაა აღძრული, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. წყვილები, რომლებიც დიდ ხანს ცხოვრობენ ერთად, წლების შემდეგ ფიზიკურად ერთმანეთს ემსგავსებიან. ამასთან, ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ფიზიკური მსგავსება ბედნიერ ქორწინებასაც უსვამს ხაზს. აღნიშნულის ერთ-ერთი განმარტება ემოციური ფონია. ექიმების თქმით, ემოციური პროცესები სისხლძარღვოვანი სისტემის ცვლილებებს იწვევს, რასაც, თავის მხრივ, სახის მუსკულატურაზე აქვს გავლენა. [post_title] => წყვილები ერთმანეთს ემსგავსებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wyvilebi-ertmanets-emsgavsebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-06 21:31:47 [post_modified_gmt] => 2017-03-06 17:31:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113082 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 119150 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-31 15:27:49 [post_date_gmt] => 2017-03-31 11:27:49 [post_content] => გასულ წელს შობადობამ იკლო, სიკვდილიანობამ კი იმატა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 2016 წელს ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობამ შეადგინა 56 569 რაც წინა წელთან შედარებით 4,5 პროცენტით ნაკლებია. ამასთან, გასულ წელს უფრო მეტი ბიჭი დაიბადა (28 887 ბიჭი), ვიდრე გოგო( 27 682). 2016 წელს გარდაცვლილთა რიცხოვნობა 2015 წელთან შედარებით 3,4 პროცენტით გაიზარდა და 50 771 შეადგინა. [post_title] => შობადობამ იკლო, სიკვდილიანობამ იმატა - "საქსტატი" მონაცემებს აქვეყნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shobadobam-iklo-saqstati-aqveynebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 15:57:03 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 11:57:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=119150 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4c1d04226f1291915c3c0319ba0612bd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )