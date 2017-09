7 ოქტომბერს, ამბროლაურში ნინო ქათამაძისა და ლექსო თორაძის კონცერტი გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169276 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169276 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 269 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikoloz-rachveli [1] => nino-qatamadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169276) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (269,783) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169285 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-29 13:51:31 [post_date_gmt] => 2017-09-29 09:51:31 [post_content] => 5 ოქტომბერს, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში ცნობილი ქართველი პიანისტის, ლექსო თორაძის კონცერტი გაიმართება. ის მსმენელის წინაშე წარდგება ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, რომელსაც ნიკოლოზ რაჭველი უდირიჟორებს. როგორც სცენარისტი თეონა ჯორბენაძე წერს, სპეციალურად ამ კონცერტისთვის, ქუთაისში ჩავა როიალი, რომელზეც გენიალური პიანისტი დაუკრავს. ბილეთები უკვე განთავსებულია საიტზე tkt.ge. ბილეთების ღირებულებაა 20 და 25 ლარი. 5 ოქტომბერს, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრში ცნობილი ქართველი პიანისტის, ლექსო თორაძის კონცერტი გაიმართება. ის მსმენელის წინაშე წარდგება ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად, რომელსაც ნიკოლოზ რაჭველი უდირიჟორებს. როგორც სცენარისტი თეონა ჯორბენაძე წერს, სპეციალურად ამ კონცერტისთვის, ქუთაისში ჩავა როიალი, რომელზეც გენიალური პიანისტი დაუკრავს. ბილეთები უკვე განთავსებულია საიტზე tkt.ge. ბილეთების ღირებულებაა 20 და 25 ლარი. Black Sea Arena-ს 10 000-კაციან დარბაზში ნინო ქათამაძემ მსმენელებთან ერთად არაერთი ძველი ჰიტი შეასრულა. მშობლიურ ბათუმთან ახლოს, შეკვეთილში, მომღერალი ტრადიციულად ჯგუფ „ინსაითთან“, ასევე ნიკოლოზ რაჭველთან, სიმფონიურ ორკესტრთან, საპატრიარქოს სამების გუნდთან, ჯაზ-სექსტეტთან და სპეციალურად მოწვეულ უცხოელ დიჯეისთან ერთად წარდგა. კონცერტი სპეციალურად ამ დღისთვის ლონდონიდან ჩამოყვანილმა დიჯეიმ გახსნა, რასაც ქათამაძის და საპატრიარქო გუნდის ერთობლივი კომპოზიციები მოჰყვა. მსმენელმა იუბილარისგან არაერთი ძველი ჰიტის ახალი ვერსია მოისმინა. კონცერტის ბოლოს ახალი სიმღერის კლიპის პრემიერაც შედგა. როგორც კონცერტის მაყურებელმა თამუნა გეგიძემ გვითხრა, საღამოზე ნინო ქათამაძემ ყველაზე მეტად სიყვარულზე ჩვეული სტილით იმღერა. „ტრადიციულად, მთელი კონცერტი საოცარი ემოციებით ჩატარდა. ძველი ჰიტებიდან ნინომ რამდენიმე კომპოზიცია მაყურებლის თანხლებით შეასრულა, მათ შორის „იები“, „ოლეი“, „რა ვქნა, რა ჩემი ბრალია“ და ა.შ.. ყველაზე სასიამოვნო და ემოციური იყო ის, რომ კონცერტში მაყურებლის ჩართულობა ძალიან დიდი იყო“, - აღნიშნა თამუნა გეგიძემ. ნინო ქათამაძის მუსიკალური პროგრამა დაახლოებით ორსაათნახევარს გაგრძელდა, სოლო კონცერტი სათაურით „Happy Birthday“ Black Sea Arena-ზე 21 აგვისტოს გაიმართა. 45 წლის იუბილე ნინო ქათამაძემ სოლო კონცერტით აღნიშნა. მომღერალი სცენაზე ჯგუფ "ინსაითთან" და ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ახალი და ძველი სიმღერებით წარდგა. კონცერტში მონაწილეობა სამების გუნდმაც მიიღო. გასულ წლებთან შედარებით, წელს მომღერალს გაცილებით მეტი სტუმარი ჰყავდა. პროექტი ორ ნაწილადადაა გაყოფილი, პირველი მთლიანად კლასიკურ ჟანრს დაეთმობა და ანიტა რაჭველიშვილი საქართველოს ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ცნობილ არიებს შეასრულებს. კლასიკური ნაწილის დასასრულს კი, აღიარებული მეცოსოპრანო მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველთან, ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან და იტალიელ მუსიკოსებთან - ბენდთან „Profusion" წარდგება მაყურებლის წინაშე. Profusion-ს, იტალიელებთან ერთად, ქართველი წევრიც ჰყავს, ვლადიმერ სიჭინავა, ის დრამზე უკრავს, არის ვოკალისტი და ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ასევე წევრები არიან: ჯონათან კარადონა - კლავიში, ფორტეპიანო,დავიდე პეპი - ელექტროგიტარა, აკუსტიკური გიტარა, დუჩო მაჩანტი - ბასგიტარა, ატია მატეი - ვოკალი, იაკოპო პეტტინი - ხმის ინჟინერი. Profusion 2002 წელს შეიქმნა, მათი მუსიკა ქართულ და ხმელთაშუაზღვის კულტურებს აერთიანებს, როკთან ერთად. მათ ამ დრომდე სამი ალბომი აქვთ გამოცემული და სხვადასხვა მუსიკალური ფესტივალის მონაწილეები არიან. რიგით მესამე ალბომში მათ ანიტა რაჭველიშვილთან ითანამშრომლეს, ამავე ალბომის მონაწილე იყო „შინის“ სოლისტი, მამუკა ღაღანიძე. 2017 წელს გამოსაცემად მზადდება ჯგუფის რიგით მეოთხე ალბომი, რომელშიც ანიტა რაჭველიშვილისთვის დაწერილი კომპოზიციაც შევა. ეს სიმღერა ბათუმში პირველად აჟღერდება. პროექტის ორგანიზატორები: ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნული მუსიკალური ცენტრი და ხელოვანთა კავშირი „კონცეპტარტი". პროექტის მხარდამჭერები „გია გვარამიას კლინიკა" და „ატლასგლობალი". ეროვნული მუსიკალური ცენტრის მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, კომპანია „ბადაგონი". საინფორმაციო მხარდამჭერები: რადიოჰოლდინგი ფორტუნა, ტელეკომპანია „იმედი", მედიაჰოლდინგი „პალიტრა", საინფორმაციო ცენტრი 118 08. ბილეთები: www.tkt.ge ნინო მურღულია 