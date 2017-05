8-14 მაისის სასიყვარულო ჰოროსკოპი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tyupebi [1] => astrologiuri-rchevebi [2] => morieli [3] => lomi [4] => verdzi [5] => kirchkhibi [6] => saswori [7] => kuro [8] => qalwuli [9] => mshvildosani [10] => merwyuli [11] => tevzebi [12] => tkhis-rqa [13] => sasiyvarulo-horoskopi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128343 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tyupebi [1] => astrologiuri-rchevebi [2] => morieli [3] => lomi [4] => verdzi [5] => kirchkhibi [6] => saswori [7] => kuro [8] => qalwuli [9] => mshvildosani [10] => 2017-05-05 10:01:30 [post_date_gmt] => 2017-05-05 06:01:30 [post_content] => ჰოროსკოპის ყველა ნიშანს განსხვავებული კვების რაციონი აქვს. ამიტომ, ზოდიაქოს მიხედვით დიეტის შერჩევისას, აუცილებლად გაეცანით, თუ რა პროდუქტების მირთმევა იქნება თქვენთვის განსაკუთრებით სასარგებლო. ვერძი ვერძის სუსტი წერტილები თავი და სახეა (ხშირი თავის ტკივილები, გაღიზიანება, დეპრესია). მათ ყველაზე მეტად ჭირდებათ მუდმივი დიეტა, რათა დაიცვან თავი საკვების და ალკოჰოლის ჭარბი მიღებისგან. ვერძებისთვის განსაკუთრებით რეკომენდებულია ხილის და ბოსტნეულის, მათ შორის ნიახურის, სტაფილოს, კიტრის, ფერადოვანი კომბოსტოს და ლიმონის მირთმევა. კურო კუროს სუსტი წერტილები ყელი და კისერია. როგორც წესი, ისინი სიმსუქნისკენ არიან მიდრეკილი, ამიტომ აუცილებელია სტაბილური დიეტის დაცვა და მაქსიმალურად აქტიური ცხოვრების წესით ცხოვრება. პროდუქტებიდან კუროსთვის განსაკუთრებით სასარგებლოა ბოსტნეული და თევზეული. ჯანმრთელობის პრობლემებს კი, ძირითადად ტკბილეულის, ცომეულის და საკონდიტრო ნაწარმის ჭარბი მიღება იწვევს. ტყუპები ტყუპების სუსტი წერტილები მხრები და ხელის მტევნებია, გარდა ამისა, მათ საკმაოდ სუსტი ნერვული სისტემა აქვთ (უძილობისა და ნერვული დაავადებების თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია ხშირი დასვენება). დიეტა ტყუპებისთვის კალცის და B ჯგუფის ვიტამინების დღიური ნორმის გათვალისწინებით უნდა შეირჩეს. როგორც წესი, ზოდიაქოს ეს ნიშანი არაა ჭარბი წონისკენ და ალკოჰოლის ზედმეტი მიღებისკენ მიდრეკილი, თუმცა შესაძლოა ალერგიული რეაქცია ჰქონდეთ ზღვის პროდუქტებზე. კირჩხიბი კირჩხიბის სუსტი წერტილები კუჭი და ფილტვებია. სამწუხაროდ, მას არ უყვარს სპორტი, სამაგიეროდ ძალიან უყვარს ტკბილეული, ზოგადად გემრიელად მირთმევა და ამიტომ ყველაზე მეტადაა მიდრეკილი სიმსუქნისკენ. ზომიერი ფიზიკური დატვირთვა კირჩხიბისთვის განსაკუთრებით აქტუალური ზრდასრულ ასაკში ხდება, როცა მაქსიმალურად მაღალია წონაში მომატების რისკი. ზოდიაქოს ამ ნიშანმა თავი უნდა შეიკავოს იმ პროდუქტების მიღებისგან, რომლებიც შაქარს და სახამებელს შეიცავენ, თუმცა შეუძლია გაამდიდროს საკუთარი რაციონი თევზით, ქათმის ხორცით და თხილით. ლომი ლომის სუსტი წერტილები ზურგი და გულია. უმრავლესობა აქტიური ცხოვრების წესს მისდევს და სპორტითაა გატაცებული. მართალია, ლომი გურმანია, უყვარს გემრიელი კერძები და ღვინო, მაგრამ მას ყოველთვის შეუძლია შეიკავოს თავი ცდუნებისგან. პროდუქტებიდან ზოდიაქოს ამ ნიშნისთვის განსაკუთრებით ის პროდუქტებია (ლეღვი, ყურძენი, ქლიავი) რეკომენდირებული, რომლებიც ენერგიის სწრაფად აღდგენაში დაეხმარებიან. ქალწული ქალწულის სუსტი წერტილები სჭმლის მომნელებელი სისტემა და ნაწლავებია. ტიპიურ ქალწულს არ უყვარს აქტიურად ცხოვრება, თუმცა ყოვეთვის დიდ ყურადღებას აქცევს დიეტას. ზოდიაქოს ამ ნიშანს ექიმები ყოველთვის ნერვული სისტემის და კუჭის გაფრთხილებას, ასევე მძიმე და რთულად გადასამუშავებელი საკვებისგან თავის შეკავებას ურჩევენ. ქალწულისთვის სასარგებლო პროდუქტებად ყველი, რძის პროდუქტები და ბოსტნეული ითვლება. დიეტის შერჩევისას კი, უპირატესობა კომბოსტოს ან ვაშლის მონოდიეტას უნდა მიანიჭონ. სასწორი სასწორის სუსტი წერტილები თირკმელები და ნერვული სისტემაა. არასდროს აქცევეს ყურადღებას ჯანსაღი ცხოვრების წესს და როგორც წესი, რადიკულიტისა და რევმატიზმისკენაა მიდრეკილი. სასწორისთვის განსაკუთრებით სასარგებლო ორთქლზე მომზადებული ხილი და ბოსტნეული, ბრინჯი და ზღვის პროდუქტებია. სწრაფად და ეფექტურად გახდომისთვის კი, ყველაზე უკეთ ნაკლებცხიმიანი და მცირე ნახშირწყლების შემცველი დიეტა დაეხმარება. მორიელი მორიელის სუსტი წერტილები ზურგი და ხერხემალია. მას ძალიან უყვარს გემრიელად მირთმევა და ხშირად ალკოჰოლური სასმელიც ზედმეტი მოსდის. როგორც წესი, მორიელი საკვებში ძალიან ბევრ სუნელს იყენებს, რისგანაც უკეთესია საერთოდ შეიკავოს თავი. გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა ამოიღოს რაციონიდან ხორცის (ღორის, ცხრვის) მსუყე კერძები, რომელთა ჩანაცვლება თავისუფლად შეუძლია ქათმის ხორცით, თევზით და ზღვის დელიკატესებით. მშვილდოსანი მშვილდოსანის სუსტი წერტილები სახსრები და ფეხებია. ზოდიაქოს ეს ნიშანი ყოველთვის უფრთხილდება საკუთარ ჯანმრთელობას, რასაც ძირითადად აქტური ცხოვრების წესით აღწევს. სპეციალური დიეტის დაცვა მას იშვიათად ჭირდება, წონის დასაკლებად კი, პრაქტიკულად ნებისმიერი დიეტა გამოადგება. თხის რქა თხის რქის სუსტი წერტილები მუხლები და კანია. გარდა ამისა, ის დეპრესიისკენაა მიდრეკილი და სწორედ ამიტომ, სხვისთვის უმნიშვნელო პრობლემები საკმაოდ ნეგატიურ გავლენას ახდენენ მის ჯანმრთელობაზე. თხის რქას ყველაზე მეტად ჭირდება თვითკონტროლი და ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვა. დიეტის შერჩევისას კი, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს კალციუმის, B ჯგუფის ვიტამინების ბალანსი და შეიტანოს ყოველდღიურ რაციონში ხილი და ბოსტნეული. მერწყული მერწყულის სუსტი წერტილები წვივები და კუნთებია. ის რეგულარულად იცავს რეჟიმს და ყოველთვის სწორად იკვებება. ცდილობს იცხოვროს აქტიურად და ძალიან უყვარს სპორტი. ჰოროსკოპის ნიშნებს შორის, მერწყულზე ყველაზე ნეგატიურად მოქმედებს თამბაქო, მათ შორის პასიური მოწევაც. განსაკუთრებული რეკომენდაციები დიეტის შერჩევისას მერწყულისთვის არ არსებობს. მთავარია, დღის რაციონი მეტწილად რკინისშემცველი (წიწიბურა, ვაშლი, ბარდა) პროდუქტებისგან შეავსოს. თევზები თევზების სუსტი წერტილები თითები და ქუსლებია. ასევე აღასანიშნავია, ენდოკრინოლოგიური სისტემის და ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციონირების დარღვევა. სწორედ ამიტომ, მათთვის განსაკუთრებით სასარგებლოა იოდისა და კალიუმის მაღალი შემცველობის პროდუქტები. ჭარბი წონის მიზეზი თევზებში როგორც წესი უჯრედებში სითხის დაგროვება ხდება. ამგვარი პრობლემების თავიდან ასაცილებლად თევზებისთვის მოკლევადიანი დიეტის დაცვაა რეკომენდირებული, რაციონიდან მარილის სრული ამოღებით და მისი ბევრად უფრო ჯანმრთელი პროდუქტებით (კიტრი, ბოლოკი, სტაფილო, საზამთრო, ფორთოხალი, გრეიფრუტი, ლობიო) გამდიდრება. გაიგეთ რა ელოდება თქვენს ზოდიაქოს ნიშანს სიყვარულში; ვერძი ამ კვირაში პარტნიორთან საუბარი შედეგს გამოიღებს და თქვენი სიტყვები მხოლოდ სიტყვებად არ დარჩება. თუ ურთიერთობის გარკვევის ეტაპზე ხართ, შუა კვირიდან გონებაში ყველაფერი დალაგდება და საბოლოო გადაწყვეტილებამდეც მიხვალთ. კურო თუ პირადი ურთიერთობისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მოტივაციის დეფიციტის გამო გიჭირდათ, ამ კვირიდან ყველაფერი შეიცვლება. სამეგობრო წრიდანაც დიდ მხარდაჭერას მიიღებთ, რაც სტიმულს გაგიორმაგებთ. ტყუპები მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარება მოგიწევთ, რომლის წარმატებით დასრულებას თქვენი და პარტნიორის გრძნობების და სიყვარულის მასშტაბი განსაზღვრავს. რამდენად გიღირთ ამ კავშირის გადარჩენა? კირჩხიბი ამ კვირაში მხოლოდ კარიერულ მიზნებზე ფოკუსირდებით, რის გამოც რომანტიკული ნაწილი მეორე ხარისხში გადაინაცვლებს. შესაძლოა, მნიშვნელოვან შეხვედრებს დაესწროთ და ინიციატივებიც წარადგინოთ. ლომი ემოციურად იმაზე მეტად გაიხსნებით, ვიდრე აქამდე იყავით. მზად ხართ გრძნობები სხვებს მარტივად გაუზიაროთ. ასევე, ამ კვირაში ფინანსური კუთხით წამახალისებელ შემოთავაზებას მიიღებთ. ქალწული ბოლო პერიოდში ფინანსურ ნიადაგზე წამოჭრილ პრობლემებს და დაძაბულობას ამ კვირაში წერტილი დაესმევა. ოთხშაბათიდან თქვენს შორის არსებული გაუგებრობა გაიფანტება. მხოლოდ პოზიტივზე იფიქრეთ და ეცადეთ დღეები უფრო სასიამოვნო გახადოთ. სასწორი ამ კვირიდან იმ ძალას და ნებისყოფას აღმოაჩენთ საკუთარ თავში, რომელიც წარსული შეცდომის დავიწყებაში დაგეხმარებათ. პარტნიორიც მზად იქნება ცხოვრება ახალი გვერდიდან დაიწყოთ. მორიელი ეს კვირა საუკეთესოა მარტო მყოფი მორიელის ნიშნით დაბადებულთათვის. თავს ისე იგრძნობთ, თითქოს თქვენი ოცნებები ახდა. შესაძლოა, ისეთი ადამიანი გაიცნოთ, რომელიც თქვენს ღირებულებებს მთლიანად იზიარებს, რაც დაახლოების პროცესს დააჩქარებს. მშვილდოსანი თუ აქამდე დაბნეული და გაორებული იყავით, ამ კვირიდან ყველა კითხვას ნათელი მოეფინება. თქვენი გონება რაციონალურად დაიწყებს მსჯელობას. შესაძლოა, ყოფილ შეყვარებულთან დაბრუნება-არდაბრუნების შესახებ წარმოჭრილ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოგიხდეთ. თხის რქა ამ კვირაში, უჩვეულოდ მოჭარბებულ რომანტიზმს იგრძნობთ. სიყვარულს და ემოციებს უფრო პოეტურად გამოხატავთ, ვიდრე აქამდე გჩვეოდათ. პარტნიორი კი სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩება. მერწყული ამ კვირაში პარტნიორისგან მოზღვავებულ სიყვარულს და გადაჭარბებულ ყურადღებას იგრძნობთ. ეს საუკეთესო პერიოდია რამდენიმე დღის ერთად გასატარებლად, მარტო, ყველასგან მოწყვეტით. თევზები მზად ხართ გარშემომყოფებს პოზიტიური აზრები შთააგონოთ და მორალურად დაეხმაროთ რათა რთულ პერიოდს მარტივად გაუმკლავდნენ. ამ პროცესში თავადაც დადებითად დაიმუხტებით. 1-7 მაისის სასიყვარულო ჰოროსკოპი 