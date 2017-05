8 ქართველი დიზაინერი, დემნა გვასალიას გარდა, რომლებიც უნდა იცოდეთ – უცხოური საიტის მიმოხილვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anouki [1] => tamuna-ingoroyva [2] => lado-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132087 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anouki [1] => tamuna-ingoroyva [2] => lado-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132087 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4492 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anouki [1] => tamuna-ingoroyva [2] => lado-bokuchava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anouki [1] => tamuna-ingoroyva [2] => lado-bokuchava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132087) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4492,15837,5302) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 111676 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-28 11:31:43 [post_date_gmt] => 2017-02-28 07:31:43 [post_content] => „ვიქტორია სეკრეტის“ „ანგელოზმა“ რომი სტრიჯმა, რომელიც პოდიუმზე მუდმივად მსოფლიოს ცნობილი დიზაინერების სამოსით აღაფრთოვანებს პუბლიკას, გასულ უქმეებზე ყურადღება წითელი ტყავის სამოსით მიიქცია. გამოცემა „ვოგის“ ინფორმაციით, სამოსი ქართველი დიზაინერის, თამუნა ინგოროყვას 2016 წლის შემოდგომის კოლექციიდან არის. „ვოგი“ წერს, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში კავკასიიდან მოდა ძალიან სწრაფად იჭრება მსოფლიო მოდის სამყაროში. სავარაუდოდ, სტრიჯი ქართველი დიზაინერის სამოსით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც „ვიქტორიას“ მოდელი, დაუტცენ კრეზი ნახა ინგოროყვას სამოსით, ან - მაშინ, როდესაც ბელა ჰადიდმა ჩაიცვა ქართველი დიზაინერის კოლექციიდან. „ქართული სამოსით სულ უფრო მეტი სუპერმოდელი ჩნდება მსოფლიოს ქუჩის სტილის რუკაზე. მოდის თვე ამ პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ჩანს, ძალიან დიდი წარმატებებით იწყება,“ - წერს „ვოგი“. ანუკი არეშიძის ახალი, 2017 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციის ლუქები საიტზე modaoperandi.com გამოჩნდა. ახალ ნიმუშებში ძირითადი აქცენტი ჰენდმეიდზეა, როგორც დიზაინერს სჩვევია, ჭარბობს პასტელური ფერები, გამოყენებულია ჯინსის ნაჭერი და ყვავილები. ანუკის ბრენდის ქვეშ სამოსი ისედაც არასდროს ღირდა იაფი, ახლაც ზედების ფასი 270 დოლარიდან იწყება, კაბების კი 1000 დოლარს სცდება.

[gallery ids="85765,85766,85767,85768,85769,85770,85771,85772,85773,85774,85775,85776,85777,85778,85779,85780,85781,85782,85783,85784,85785"]

დიზაინერი ანუკი არეშიძე, მომხმარებელს ზამთრის კოლექციას სთავაზობს. ანუკიმ სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში, ქუდების ახალი კოლექცია გამოაქვეყნა, რომელმაც მომხმარებლების მოწონება დაიმსახურა. როგორც ჩანს "Anouki"-ის ქუდების შეძენის სურვილი ბევრ ადამიანს აქვს. ანუკი არეშიძეს წარმატებული კარიერა აქვს და მსოფლიოს წამყვანი მოდის კვირეულების ხშირი სტუმარია. იხილეთ ფოტო 