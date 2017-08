8 თვის ორსული სერენა უილიამსი კვლავ სავარჯიშო დარბაზშია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => serena-uiliamsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151251 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => serena-uiliamsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151251 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 581 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => serena-uiliamsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => serena-uiliamsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151251) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (581) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133061 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 14:46:49 [post_date_gmt] => 2017-05-22 10:46:49 [post_content] => ამერიკელი ჩოგბურთელი სერენა უილიამსი რასისტული დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდა. ამ ფაქტის შესახებ საზოგადოებას მაღაზია Gianvito Rossi-ის ერთ-ერთმა ყოფილმა თანამშრომელმა, უიტნი უილბერნმა ამცნო. მსოფლიოს ყოფილ პირველ ჩოგანს აღნიშნული ფეხსაცმლის მაღაზიის თანამშრომლებმა მომსახურებაზე უარი იმიტომ უთხრეს, რომ იგი შავკანიანია. თავად უილბერნმა უკვე არაერთხელ დაადანაშაულა დაწესებულება არა მხოლოდ მის მიმართ, არამედ მუქკანიანი კლიენტების მიმართ გამოვლენილ რასიზმში. New York Post-ის ცნობით, უილბერნმა თავის ყოფილ სამსახურს სწორედ ამის გამო სასამართლოშიც უჩივლა. Gianvito Rossi-ის ყოფილი თანამშრომლის განცხადებით, როდესაც სერენა უილიამსმა თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით მაღაზიაში რამდენიმე წყვილი ფეხსაცმლის შეძენა მოინდომა, მის სურვილს თანამშრომელბი ცინიკური და რასისტული გამონათქვამებით შეხვდნენ. ცხადი იყო, რომ კომპანიას არ სურდა თავის პროდუქციაში გამოწყობილი აფროამერიკელების ნახვა. ”მას საზიზღარი უწოდეს. მიუხედავად ამისა, მაშინ ჟურნალ Vogue-ის ზეგავლენით მაღაზიას მისთვის ფეხსაცმლის მიყიდვა მოუწია, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე წყვილის, რომელიც თეთრკანიანი ვარსკვლავებისათვის მიყიდული კოლექციიდან იყო დარჩენილი”, - ნათქვანმია საქმის მასალებში. ჯერჯერობით მსოფლიოს მეორე ჩოგანს, რომელიც კორტს ჯერჯერობით ფეხმძიმობის გამო ჩამოშორებულია, ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. სერენა დიდებულია კორტზე, თუმცა შთაბეჭდილების მოხდენა წითელ ხალიჩაზეც შეძლო. ამერიკელი ჩოგბურთელი პირველად გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე მას შემდეგ, რაც გაამხილა რომ ორსულად იყო. სპორტსმენი წლის მთავარ მოდურ მიღებაზე, უბრალოდ ბრწყინავდა. 35 წლის უილიამსი წითელ ხალიჩაზე Versace-ს კოლექციიდან ზურმუხტის ფერი კაბით გამოჩნდა. სამოსი მუცელს განსაკუთრებით გამოკვეთდა, კამპანიას კი მისი შეყვარებული, Reddit-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ალექსის ოჰანიანი უწევდა. შეგახსენებთ, სერენა უილიამსის ორსულობის შესახებ ცნობილი წინა თვეში გახდა, ის მეორე ტრიმესტრშია, ვარსკვლავი ბავშვის სქესს არ ამხელს. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თუკი ბავშვის დაბადების შემდეგ სადეკრეტო შვებულება 12 თვემდე გასტანს, მას მსოფლიო რეიტინგში პირველი ადგილი შეუნარჩუნდება. უილიამსის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჩოგბურთელი კორტზე დაბრუნებას 2018 წელს გეგმავს. წმინდა ვალენტინობის დღისთვის ჟურნალმა სპეციალური ნომერი Sports Illustrated Swimsuit 2017 გამოუშვა, რომლის მთავარი გმირიც წლევანდელი ავსტრალიის ღია ჩემპიონატის გამარჯვებული, ჩოგბურთელი სერენა უილიამსი გახდა. სპორტსმენმა მონაწილეობა ბიკინი-ფოტოსესიაში მიიღო და დაამტკიცა, რომ სექსუალობას უნდა გრძნობდე. „მინდა, რომ ხალხმა ბოლოს და ბოლოს დაივიწყოს სილამაზის სტანდარტები და კომფორტულად იყვნენ იმ სხეულში, რომელიც აქვთ. გამოიყურებოდე ძლიერად და სექსუალურად, კარგია. მინდა, ეს გზავნილი იმ ადამიანებამდე მივიტანო, რომლებსაც ჩემი ტიპის ფიგურა აქვთ", - განაცხადა უილიამსმა. https://www.instagram.com/p/BQiSEy2AwFk/ https://twitter.com/SI_Tennis/status/831911905551929346 New York Post-ის ცნობით, უილბერნმა თავის ყოფილ სამსახურს სწორედ ამის გამო სასამართლოშიც უჩივლა. Gianvito Rossi-ის ყოფილი თანამშრომლის განცხადებით, როდესაც სერენა უილიამსმა თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით მაღაზიაში რამდენიმე წყვილი ფეხსაცმლის შეძენა მოინდომა, მის სურვილს თანამშრომელბი ცინიკური და რასისტული გამონათქვამებით შეხვდნენ. ცხადი იყო, რომ კომპანიას არ სურდა თავის პროდუქციაში გამოწყობილი აფროამერიკელების ნახვა. ”მას საზიზღარი უწოდეს. მიუხედავად ამისა, მაშინ ჟურნალ Vogue-ის ზეგავლენით მაღაზიას მისთვის ფეხსაცმლის მიყიდვა მოუწია, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე წყვილის, რომელიც თეთრკანიანი ვარსკვლავებისათვის მიყიდული კოლექციიდან იყო დარჩენილი”, - ნათქვანმია საქმის მასალებში. ჯერჯერობით მსოფლიოს მეორე ჩოგანს, რომელიც კორტს ჯერჯერობით ფეხმძიმობის გამო ჩამოშორებულია, ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. 