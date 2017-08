900 მეტრიანი ველობილიკი და მეტი პარკირების ადგილი – პეკინის მოწყობა პრაქტიკულად გადაწყვეტილია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => parkireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154179 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => parkireba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154179 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5512 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => parkireba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => parkireba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154179) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10551,5512) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142286 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 14:20:55 [post_date_gmt] => 2017-06-29 10:20:55 [post_content] => თუ ბათუმის ბულვარში ველოსიპედით, მოტოციკლით, კვადროციკლით ან სხვა, მსგავსი ტიპის მოძრავი საშუალებებით ველობილიკის მიღმა გადაადგილდებით, დაგაჯარიმებენ, უკეთეს შემთხვევაში - გაგაფრთხილებენ. ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. თუ იმავე ქმედებას განმეორებით წლის განმავლობაში ჩაიდენთ, 50 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ. ველობილიკის მიღმა ველოსიპედით მოძრაობა ნებადართულია 06:00 სთ-დან 09:00 სთ-მდე. ამასთან, ველობილიკზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის მოძრაობა აკრძალულია. ბულვარში ველოსიპედით მხოლოდ ველობილიკზე გადაადგილდებით, სხვა შემთხვევაში - დაგაჯარიმებენ

მტკვრის ორივე მხარეს ველობილიკის მოწყობა დასასრულს უახლოვდება. პირველი ბილიკის მარშრუტი, დედაენის ბაღიდან ბაგრატიონის ხიდამდე და წრიულად, კვლავ დედაენის ბაღამდე მოეწყობა. როგორც "ფორტუნას" მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, ველობილიკებისთვის დამონტაჟდა ორი სპეციალური ველოშუქნიშანი. ასევე დასასრულს უახლოვდება გზების დახაზვა. "ჩასართავია შუქნიშნები და მოსაწყობია ველოსადგომები. რამდენიმე დღეში დასრულდება ხაზვითი სამუშაოები. ყველაფერს ხელით აკეთებენ და რაღაც პერიოდია სამუშაოების დასასრულებლად საჭირო. შუქნიშნები დამონტაჟდა იმისთვის, რომ როცა ველოსიპედისტი სანაპიროთი მოძრაობს უშუალოდ მტკვრის გაყოლებაზე, შეძლოს ტროტუარიდან ზაარბრუკენის მოედანზე გადასვლა", – განაცხადეს ტრანსპორტის სამსახურში. აღნიშნული მარშრუტის მოწყობის შემდეგ, მერია მოსახლეობის დაინტერესებიდან გამომდინარე სხვა ველომარშრუტებზეც იმუშავებს. ნახეთ ჩვენი სტატია: თბილისში ველობილიკების მოწყობასთან დაკავშირებით. ფოტო: გელა კვაშილავა

მტკვრის ორივე მხარეს ველობილიკების მოწყობა სრულდება

თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის პარკირების საცნობი ახალი ნიშნების გასცემა დაიწყო. შშმ პირები ახალ სტიკერებს უფრო მარტივი და მოსახერხებელი სისტემით მიიღებენ. სტიკერები უშუალოდ შშმ პირებს გადაეცემათ. მათ ყოველი მგზავრობისას შეეძლებათ სტიკერი განათავსონ იმ ავტომობილზე, რომლითაც ისარგებლებენ. ახალი ნიშნის მისაღებად სრულწლოვანმა შშმ პირმა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ფორმით გაცემული მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობისა ან ქვედა კიდურის ამპუტაციის დამადასტურებელი ცნობა და პირადობის მოწმობა უნდა წარადგინოს, ხოლო არასრულწლოვანი შშმ პირის კანონიერმა წარმომადგენელმა განცხადებასა და დაბადების მოწმობას ჯანდაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 თებერვლის N64/ნ ბრძანებით განსაზღვრული ფორმა NIV-50/4-ის შესაბამისად გაცემული ცნობა უნდა დაურთოს. შშმ პირებმა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში ზემოთჩამოთვლილი დოკუმენტაციის ნაცვლად სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული შესაბამისი სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა შეიძლება წარადგინონ. ტრანსპორტის სამსახური ახალ სტიკერს საბუთების იდენტიფიკაციისთანავე გასცემს. სრულწლოვანი შშმ პირები საცნობ ნიშნებს 3-წლიანი ვადით მიიღებენ, ხოლო არასრულწლოვანი - 18 წლის ასაკის მიღწევამდე. ადრე პარკირების სტიკერი შშმ პირსა ან მათ მეურვეებზე რეგისტრირებულ ავტომობილზე გაიცემოდა. შესაბამისად, სხვა ავტომობილით მგზავრობის შემთხვევაში, ისინი შშმ პირებისთვის განკუთვნილი პარკირების ადგილებით ვერ სარგებლობდნენ. გასული წლის ბოლოს თბილისის საკრებულომ პარკირების ახალი წესი მიიღო, რომლითაც შშმ პირებისთვის საცნობი ნიშნების გაცემის პროცედურა დაიხვეწა. კითხვების არსებობის შემთხვევაში შშმ პირებმა და მათმა წარმომადგენლებმა უნდა მიმართონ თბილისის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს. მისამართი: მიცკევიჩის ქუჩა 29, ტელ: 2 378 563

შშმ პირებზე პარკირების ახალი სტიკერების გაცემა დაიწყო ბულვარში ველოსიპედით მხოლოდ ველობილიკზე გადაადგილდებით, სხვა შემთხვევაში - დაგაჯარიმებენ