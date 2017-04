სამეფო ტრიო – ქეითი, უილიამი და ჰარი Spice Girls-ის ყოფილ წევრს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => spice-girls [1] => britanetis-samefo-ojakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124212 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => spice-girls [1] => britanetis-samefo-ojakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124212 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6691 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => spice-girls [1] => britanetis-samefo-ojakhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => spice-girls [1] => britanetis-samefo-ojakhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124212) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7084,6691) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120065 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 11:49:48 [post_date_gmt] => 2017-04-05 07:49:48 [post_content] => Spice Girls-ის ყოფილი წევრი, მელანი ბი მეუღლეს, სტივენ ბელაფონტეს გასულ თვეში გაშორდა. წყვილი ერთად თითქმის 10 წლის მანძილზე ცხოვრობდა. ამჟამად კი მომღერალი ამტკიცებს, რომ მისი მეუღლე ნამდვილი ტირანი და სექსუალური მოძალადე იყო. მელანი შვილების გამო შიშობს და სასამართლოს აღნიშნული ბრალდებით სწორედ ამიტომ მიმართა. მომღერალის თქმით, ძალადობას მუდმივი ხასიათი ჰქონდა, რადგან სტივენს ნებისმიერ მიზეზზე ჩხუბი შეეძლო, მათ შორის მთავარი მელანის კარიერული წარმატება იყო. „მცემდა, რათა მცოდნოდა, რომ ის მთავარია, მაიძულებდა ჯგუფურ სექსში მიმეღო მონაწილეობა. მასთან დაშორება ბევრჯერ ვცადე, მაგრამ უშედეგოდ. ის სიცოცხლის ხელყოფით მემუქრებოდა“, - აღიარებს მომღერალი. თავის მხრივ, სტივენ ბელაფონტე ყველანაირ ბრალდებას უარყოფს, თუმცა ყოფილ ცოლ-შვილთან მიახლოება მას აკრძალეული აქვს. წყვილმა 2007 წელს იქორწინა. მათ ერთი საერთო ქალიშვილიც ჰყავთ, მას გარდა, მელ ბის კიდევ ორი ქალიშვილი პირველი ქორწინებიდან ჰყავს. [gallery link="file" columns="4" ids="120066,120067,120068,120069"] [post_title] => Spice Girls-ის ყოფილი წევრი მეუღლეს სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => spice-girls-is-yofili-wevri-meughles-seqsualur-dzaladobashi-adanashaulebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 12:00:21 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 08:00:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120065 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115691 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-18 10:44:34 [post_date_gmt] => 2017-03-18 06:44:34 [post_content] => პრინც უილიამის შვეიცარული არდადეგები გრძელდება - ინგლისის ტახტის მემკვიდრე ვერბიეში მოდელების გარემოცვაში აქტიურად ისვენებს. ქსელში გამოჩნდა ვიდეოც, სადაც მთვრალი უილიამი უცნობ გოგონას ვნებიანად ეცეკვება. თვითმხილველის თქმით კი, კლუბიდან პრინცი და იდუმალი გოგო 15 წუთის ინტერვალით გავიდნენ. ამ ამბავს, როგორც მოსალოდნელი იყო, საკმაოდ ცუდად შეხვდა მისი მეუღლე, ქეით მიდლტონი. ცნობილი ხდება, რომ მან ყველა ოფიციალური გასვლა გააუქმა და სახლიდან გასვლას არ აპირებს. ქეითი არც თანამედგობრობის დღის ცერემონიაზე გამოჩენილა, ჰერცოგინაიმ ბუკინგემის სასახლეში ანჯელინა ჯოლის მისვლაც არ ჩათვალა მნიშვნელოვან მოვლენად და მასთან შეხვედრა არ ისურვა. სამეფო ოჯახის წარმომადგენლები ამ ყველაფერზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქეითის უახლოესი შეხვედრა 23 მარტს, საქველქმედო ღონისძიებაზე იგეგმება. მივა თუ არა მასზე მიდლტონი, უცნობია. [post_title] => ქეით მიდლტონმა ყველა ოფიციალური შეხვედრა გადადო - სამეფო ოჯახში დაძაბულობაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeit-midltonma-yvela-oficialuri-shekhvedra-gadado-samefo-ojakhshi-dadzabulobaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-17 17:46:56 [post_modified_gmt] => 2017-03-17 13:46:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115691 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 113674 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-11 11:00:20 [post_date_gmt] => 2017-03-11 07:00:20 [post_content] => ცხოვრება სამეფო სასახლეში ყოველთვის ისეთი ზღაპრული არ არის, როგორც ეს ბევრს წარმოუდგენია. მონარქების ყოველდღიურობა სავსეა ოფიციალური ვიზიტებითა და ღონისძიებებით, რომლებიც ჟურნალისტების გამადიდებელი შუშის დაკვირვების ქვეშ გადის. როგორც აღმოჩნდა, სამეფო პროტოკოლი არამარტო ქცევებს, გარდერობს ან გრაფიკს, არამედ მათ ლექსიკონსაც არეგულირებს. არსებობს სიტყვები, რომლებიც სამეფო სასახლეში უბრალოდ არ წარმოითქმის. TOILET (საპირფარეშო) სტანდარტული „საპირფარეშოს“ ნაცვლად ისინი იყენებენ ნეიტრალური მნიშვნელობის „lavatory“-ს. სასურველია, რომ მისი ჩანაცვლება არ მოხდეს სინონიმებით, როგორიც არის: „bathroom“ და „ladies“. PARDON (უკაცრავად) ერთი შეხედვით „pardon“ ან „sorry“ უფრო მოწიწებით ჟღერს, ვიდრე „What?“. სწორედ ასე მოგმართავთ პრინცი ჰარი თუ ვერ გაიგებს რა უთხარით. COUCH (დივანი) ელისაბედ მეორე დასასვენებლად შესაძლოა „sofa“-ზე ჩამოჯდეს და არა „couch“-ზე ან „settee“-ზე. LIVING ROOM (მისაღები ოთახი) ბუკინგემის სასახლეში მისაღებს „drawing room“-ს ან „sitting room“-ს ეძახიან, ასე რომ თუ დაინტერესდებით, სად მდებარეობს იგი, მოიკითხეთ შესაბამისად. DAD (მამა) იმის გამო, რომ ასეთი მიმართვა („DAD“) უფრო მკაცრად ჟღერს, სამეფო ოჯახში მიღებულია მისი შედარებით შერბილებული ფორმა „Daddy“ ან „Mummy“. PERFUME (სუნამო) პრინცესა დიანა ყოველ დილით არომატს („scent“) იპკურებდა და არა ჩვეულებრივ სუნამოს, რომლის ყიდვაც ნებისმიერ კოსმეტიკურ მაღაზიაში არის შესაძლებელი. PATIO (შიდა ეზო) თუ პრინც ჯორჯს ან პრინცესა შარლოტას გარეთ გასეირნება მოუნდებათ, ქეით მიდლტონი მათ ტერასაზე („terrace“) გაიყვანს და არა „შიდა ეზოში“. POSH (მაგარი) ბუკინგემის სასახლეში ეს სიტყვა დაბალი კლასის მანიშნებელია, მის სინონიმად კი „smart“ გამოიყენება. [post_title] => 8 სიტყვა, რომელსაც ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის წევრები არასოდეს ამბობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 8-sityva-romelsac-britanetis-samefo-ojakhis-wevrebi-arasodes-amboben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 22:59:08 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 18:59:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=113674 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120065 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 11:49:48 [post_date_gmt] => 2017-04-05 07:49:48 [post_content] => Spice Girls-ის ყოფილი წევრი, მელანი ბი მეუღლეს, სტივენ ბელაფონტეს გასულ თვეში გაშორდა. წყვილი ერთად თითქმის 10 წლის მანძილზე ცხოვრობდა. ამჟამად კი მომღერალი ამტკიცებს, რომ მისი მეუღლე ნამდვილი ტირანი და სექსუალური მოძალადე იყო. მელანი შვილების გამო შიშობს და სასამართლოს აღნიშნული ბრალდებით სწორედ ამიტომ მიმართა. მომღერალის თქმით, ძალადობას მუდმივი ხასიათი ჰქონდა, რადგან სტივენს ნებისმიერ მიზეზზე ჩხუბი შეეძლო, მათ შორის მთავარი მელანის კარიერული წარმატება იყო. „მცემდა, რათა მცოდნოდა, რომ ის მთავარია, მაიძულებდა ჯგუფურ სექსში მიმეღო მონაწილეობა. მასთან დაშორება ბევრჯერ ვცადე, მაგრამ უშედეგოდ. ის სიცოცხლის ხელყოფით მემუქრებოდა“, - აღიარებს მომღერალი. თავის მხრივ, სტივენ ბელაფონტე ყველანაირ ბრალდებას უარყოფს, თუმცა ყოფილ ცოლ-შვილთან მიახლოება მას აკრძალეული აქვს. წყვილმა 2007 წელს იქორწინა. მათ ერთი საერთო ქალიშვილიც ჰყავთ, მას გარდა, მელ ბის კიდევ ორი ქალიშვილი პირველი ქორწინებიდან ჰყავს. [gallery link="file" columns="4" ids="120066,120067,120068,120069"] [post_title] => Spice Girls-ის ყოფილი წევრი მეუღლეს სექსუალურ ძალადობაში ადანაშაულებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => spice-girls-is-yofili-wevri-meughles-seqsualur-dzaladobashi-adanashaulebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 12:00:21 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 08:00:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120065 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 21 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 64cd3af6b902f79a991d7b63fae5d0b9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )