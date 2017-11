აბაშიძე-კარასინის შეხვედრა პრაღაში 16 ნოემბერს გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shekhvedra [1] => abashidze-karasini [2] => 16-noemberi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185508 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shekhvedra [1] => abashidze-karasini [2] => 16-noemberi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185508 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6452 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shekhvedra [1] => abashidze-karasini [2] => 16-noemberi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shekhvedra [1] => abashidze-karasini [2] => 16-noemberi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185508) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21064,21063,6452) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176741 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 12:59:54 [post_date_gmt] => 2017-10-18 08:59:54 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისია დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს. როგორც შეხვედრის დაწყების წინ ცესკოს თავმჯდომარემ, თამარ ჟვანიამ, განაცხადა, "მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია მათ მიეწოდებათ". "ანგარიში საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ წელს ბევრი ინოვაცია დაინერგა ცესკოში. მათ შორის, ადამიანის უფლებების უკეთ რეალიზებისთვის. ასევე დავნერგეთ სერვისები პოლიტიკური პარტიებისთვის, მათ წარმომადგენლების დანიშვნა ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემით შეუძლიათ და ბევრ საინტერესო საკითხზე გვექნება მსჯელობა," - განაცხადა თამარ ჟვანიამ. [post_title] => ცესკო დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cesko-diplomatiur-misiebsa-da-saertashoriso-organizaciebis-warmomadgenlebs-archevnebis-shualedur-angarishs-warudgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 13:50:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 09:50:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176741 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171746 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-05 23:03:56 [post_date_gmt] => 2017-10-05 19:03:56 [post_content] => ბავშვთა სამყაროს“ ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეები „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატს კახა კალაძეს ხვდებიან. როგორც შეხვედრის დაწყებამდე დაზარალებულებმა განაცხადეს, მათი მთავარი მოთხოვნა ზარალის სრული ანაზღაურებაა. მათივე თქმით, ხანძარი „ბავშვთა სამყაროში“ მიზანმიმართულად არის გაჩენილი. ისინი საქმის ობიექტურად გამოძიებას ითხოვენ . „დაზარალებულებს უკვე მერვე თვეა გვსურდა შევხვედროდით მთავრობის წევრებს, დღემდე არავინ შეგვხვედრია. ჩვენი მოთხოვნაა ქონების სრული კომპენსაცია. მომავალი მერისგან გვაინტერესებს, როგორ წავა ჩვენი საქმე. დღემდე არანაირი დახმარება არ ყოფილა. ექსპერტიზის დასკვნაა, რომ არ იყო ბავშვთა სამყაროში უსაფრთხოების ნორმები მიღებული. არის მეორე დასკვნაც, რომ ბავშვთა სამყაროში 80-90 ლიტრი საწვავი შეიტანეს და შენობა მიზანმიმართულად გადაწვეს. გვაინტერესებს, თუ შეუძლია კახა კალაძეს დაგვეხმაროს",-განაცხადა დაზარალებულმა ლევან ლოტოევმა. [post_title] => „ბავშვთა სამყაროს“ ხანძრის შედეგად დაზარალებულები კახა კალაძეს ხვდებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvta-samyaros-khandzris-shedegad-dazaralebulebi-kakha-kaladzes-khvdebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 23:03:56 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 19:03:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171746 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170665 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 16:26:11 [post_date_gmt] => 2017-10-03 12:26:11 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საპარლამენტო უმრავლესობას კონსულტაციებთან დაკავშირებით სიტუაციის გართულებაში ადანაშაულებს. პრეზიდენტის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა "ქართული ოცნების" ლიდერები პრეზიდენთან შეხვედრაზე ოფიციალურად მოიწვია. "სამწუხაროდ, არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ხდება მარტივი სიტუაციების გართულება და ასეა ახლაც. თითქმის კვირაზე მეტია საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მზად არის ასეთი შეხვედრისთვის და ყოველთვის ღია არის პრეზიდენტი უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ საკითხებზე საკომუნიკაციოდ, ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან და მათ შორის, ცხადია „ქართულ ოცნებასთან“, მაგრამ კვლავ ადგილი აქვს სპეკულაციებს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა კომუნიკაციაც იყო. სწორედ ამ სპეკულაციების დასასრულებლად მინდა ძალიან ღიად განვაცხადო და ღიად მოვიწვიო „ქართული ოცნების“ და უმრავლესობის ლიდერები პრეზიდენტთან შეხვედრაზე,“ - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა . კონსულტაციებთან დაკავშირებით, დღეს კომენტარი გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. კობახიძის თქმით, უმრავლესობა შეხვედრის ჩატარება პრეზიდენტმა უნდა შესთავაზოს. [post_title] => პრეზიდენტი მმართველ გუნდს შეხვედრაზე იწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => spekulaciebis-dasasruleblad-umravlesobis-liderebs-ghiad-viwvev-prezdenttan-shekhvedraze-giorgi-abashishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 16:50:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 12:50:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170665 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176741 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 12:59:54 [post_date_gmt] => 2017-10-18 08:59:54 [post_content] => ცენტრალური საარჩევნო კომისია დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს. როგორც შეხვედრის დაწყების წინ ცესკოს თავმჯდომარემ, თამარ ჟვანიამ, განაცხადა, "მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია მათ მიეწოდებათ". "ანგარიში საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ წელს ბევრი ინოვაცია დაინერგა ცესკოში. მათ შორის, ადამიანის უფლებების უკეთ რეალიზებისთვის. ასევე დავნერგეთ სერვისები პოლიტიკური პარტიებისთვის, მათ წარმომადგენლების დანიშვნა ონლაინ სარეგისტრაციო სისტემით შეუძლიათ და ბევრ საინტერესო საკითხზე გვექნება მსჯელობა," - განაცხადა თამარ ჟვანიამ. [post_title] => ცესკო დიპლომატიურ მისიებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არჩევნების შუალედურ ანგარიშს წარუდგენს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cesko-diplomatiur-misiebsa-da-saertashoriso-organizaciebis-warmomadgenlebs-archevnebis-shualedur-angarishs-warudgens [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 13:50:46 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 09:50:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176741 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 36 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => de01c8d50ee3184dbba64db636b4256d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )