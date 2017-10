აბაშიძის ქუჩაზე ხანძრის შედეგად დაშავებულია 1 ადამიანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri [1] => khandzari-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176335 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri [1] => khandzari-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176335 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7738 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri [1] => khandzari-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samashvelo-samsakhuri [1] => khandzari-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176335) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17535,7738) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165730 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-20 14:28:37 [post_date_gmt] => 2017-09-20 10:28:37 [post_content] => თბილისში, ლაგუნა ვერეს მოპირდაპირე მხარეს ხანძარია. ინფორმაცია „ფორტუნას“ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დაუდასტურეს. ინფორმაცია ხანძრის შესახებ ცენტრში რამდენიმე წუთის წინ შევიდა. ჯერჯერობით, უცნობია ხანძრის მასშტაბები. სახანძრო სამაშველო ჯგუფები ადგილისკენ უკვე დაიძრნენ. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ხანძრის ამსახველი ვიდეომასალაც. "ფორტუნა" დეტალებს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/21812115_1756340237999236_8473143221357117440_n.mp4"][/video] [post_title] => ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ ხანძარია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => laguna-veres-mimdebared-khandzaria-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 16:04:33 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 12:04:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165730 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163578 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-14 13:11:16 [post_date_gmt] => 2017-09-14 09:11:16 [post_content] => ხანძარია თბილისში, "ვეფხი და მოყმის" ძეგლთან. ცეცხლი ბალახებს და ბუჩქებს უკიდია. ამ წუთებში დაკვამლიანება მატულობს. ადგილზე მობილიზებულია ორი სახანძრო და საპატრულო ეკიპაჟი. [post_title] => "ვეფხი და მოყმის" ძეგლთან ხანძარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vefkhi-da-moymis-dzegltan-khandzaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 13:43:36 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 09:43:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163578 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161183 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 15:45:09 [post_date_gmt] => 2017-09-07 11:45:09 [post_content] => თბილისში. გურამიშვილის გამზირზე, ხანძარია. როგორც სამაშველო სამსახურში "ფორტუნას" განუცხადეს, ცეცხლი ბალახს და რამდენიმე ხეს უკიდია. ადგილზე 2 სახანძრო-სამაშველო მანქანა და ათეულობით მაშველი მუშაობს. ამ დრომდე უცნობია, რა ფართობს მოედო ცეცხლი [post_title] => თბილისში. გურამიშვილის გამზირზე, ხანძარია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisshi-guramishvilis-gamzirze-khandzaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 15:45:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 11:45:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161183 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165730 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-09-20 14:28:37 [post_date_gmt] => 2017-09-20 10:28:37 [post_content] => თბილისში, ლაგუნა ვერეს მოპირდაპირე მხარეს ხანძარია. ინფორმაცია „ფორტუნას“ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში დაუდასტურეს. ინფორმაცია ხანძრის შესახებ ცენტრში რამდენიმე წუთის წინ შევიდა. ჯერჯერობით, უცნობია ხანძრის მასშტაბები. სახანძრო სამაშველო ჯგუფები ადგილისკენ უკვე დაიძრნენ. სოციალურ ქსელში ვრცელდება ხანძრის ამსახველი ვიდეომასალაც. "ფორტუნა" დეტალებს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/21812115_1756340237999236_8473143221357117440_n.mp4"][/video] [post_title] => ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ ხანძარია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => laguna-veres-mimdebared-khandzaria-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 16:04:33 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 12:04:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165730 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 98d2684df3a8f350ac10ac96bee1f24b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )