აბასთუმანში ხანძრის ჩაქრობაში უკრაინული თვითმფრინავი უკვე ჩაერთო

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აბასთუმნის მიმდებარედ, შერეული ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართულია შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, შსს-ს განაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 1000-ზე მეტი თანამშრომელი. გაიჭრა 5 კილომეტრამდე გზა. ხანძრის კერებთან შეყვანილია ათეულობით ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. ცეცხლის ლოკალიზების სამუშაოებში, გამთენიიდან ჩართულია შს ს-ს სასაზღვრო პოლიციის, ასევე, კომპანია „თუშეთის" ვერტმფრენები. დღის მეორე ნახევარში, ხანძრის ქრობის პროცესში ჩაერთო უკრაინული თვითმფრინავი და აზერბაიჯანის ვერტმფრენი. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი უკვე გადმოკვეთა დახმარების მიზნით გამოგზავნილმა თურქეთის 1 ვერტმფრენმა. ხვალ თურქეთის რესპუბლიკა დამატებით კიდევ ერთ ვერტმფრენს და სახანძრო-სამაშველო თვითმფრინავს გამოყოფს. საერთო ჯამში, აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, ცოცხალ ძალასა და ათეულობით სახანძრო-სამაშველო ტექნიკასთან ერთად, ჩართული იქნება 7 ერთეული საჰაერო ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. საგანგებო შტაბი ადგილზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს. აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში 7 საჰაერო ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა იქნება ჩართული

თელავში, სოფელ რუისპირში ხანძარია. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ცეცხლი ერთ ჰექტრამდე ტერიტორიაზე ბალახს უკიდია. ცეცხლის ლოკალიზებაზე უკვე აქტიურად მუშაობენ. ადგილზე მობილიზებულია 20-მდე მეხანძრე მაშველი და სამი ცისტერნა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, რომ ხანძარი დასახლებული ტერიტორიიდან მოშორებითაა და მისი მასშტაბი საგანგაშო არ არის. თელავში ხანძარია - ცეცხლი ერთ ჰექტრამდეა გავრცელებული

„აბასთუმანში სტიქიის ზონაში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში სასულიერო პირებიც ჩაერთვებიან," - ამის შესახებ ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა, მეუფე თეოდორე ჭუაძემ განაცხადა. მისი თქმით, სასულიერო პირებს ამის საკმაო გამოცდილება აქვთ. "ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული და ჩვენც გვინდა, ჩავერთოთ ამ სამუშოებში. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ცეცხლის ჩაქრობის სამუშაოებში, როგორც ლოცვით, ასევე ფიზიკურად, ჩავერთოთ. მონასტრებში საკმოდ გამოცდილი ადამიანები გვყავს, რომელთაც იციან მუშაობა. ველოდებით, თუ რომელ მხარეს გაგვანაწილებენ და მივიღებთ მონაწილეობას ცეცხლის ჩაქრობაში", - განაცხადა მეუფე თეოდორემ. აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში სასულიერო პირებიც ჩაერთვებიან

ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში, აბასთუმნის მიმდებარედ, შერეული ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები უწყვეტ რეჟიმში გრძელდება. ხანძრის ქრობის პროცესში ჩართულია შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, შსს-ს განაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 1000-ზე მეტი თანამშრომელი. გაიჭრა 5 კილომეტრამდე გზა. ხანძრის კერებთან შეყვანილია ათეულობით ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. ცეცხლის ლოკალიზების სამუშაოებში, გამთენიიდან ჩართულია შს ს-ს სასაზღვრო პოლიციის, ასევე, კომპანია „თუშეთის" ვერტმფრენები. დღის მეორე ნახევარში, ხანძრის ქრობის პროცესში ჩაერთო უკრაინული თვითმფრინავი და აზერბაიჯანის ვერტმფრენი. საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი უკვე გადმოკვეთა დახმარების მიზნით გამოგზავნილმა თურქეთის 1 ვერტმფრენმა. ხვალ თურქეთის რესპუბლიკა დამატებით კიდევ ერთ ვერტმფრენს და სახანძრო-სამაშველო თვითმფრინავს გამოყოფს. საერთო ჯამში, აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში, ცოცხალ ძალასა და ათეულობით სახანძრო-სამაშველო ტექნიკასთან ერთად, ჩართული იქნება 7 ერთეული საჰაერო ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. საგანგებო შტაბი ადგილზე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს. აბასთუმანში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში 7 საჰაერო ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა იქნება ჩართული