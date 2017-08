აბასთუმანში შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩავიდა (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => tea-pertaia [2] => shs-ministri [3] => khandzari-abastumanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157941 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => tea-pertaia [2] => shs-ministri [3] => khandzari-abastumanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157941 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => tea-pertaia [2] => shs-ministri [3] => khandzari-abastumanshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => tea-pertaia [2] => shs-ministri [3] => khandzari-abastumanshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157941) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (358,18693,6756,3232) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157644 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 14:25:04 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:25:04 [post_content] => ამ წუთები აბასთუმნის ტყეში ხანძარია. როგორც სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, "ფორტუნას" განუცხადა, ხანძრის ჩასაქრომ სამუშაოებზე ჩართულია, როგორც საჰაერო ტექნიკა, ასევე რამდენიმეასეული ცოცხალი ძალა. მისივე თქმით, მობილიზებულია განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი. ჯერჯერობით უცნობია, რა ფართობზეა ცეცხლი მოდებული. [post_title] => ხანძარი აბასთუმნის ტყეში - მობილიზებულია საჰაერო ტექნიკა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khandzari-abastumnis-tyeshi-mobilizebulia-sahaero-teqnika [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 14:27:15 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 10:27:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157644 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157612 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 10:26:11 [post_date_gmt] => 2017-08-29 06:26:11 [post_content] => ახალციხის ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში დილიდან ვერტმფრენი ჩაერთო. ადგილზე გაემგზავრა შსს-ს მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი. შსს-ში ახალციხის რაიონის სოფელ სვირში გაჩენილ ხანძართან დაკავშირებით აღნიშნავენ, რომ შსს-ს მეხანძრე-მაშველები და სასაზღვრო პოლიციის მფრინავები ყველა საჭირო ღონისძიებას ახორციელებენ ხანძრის უმოკლეს დროში ლოკალიზებისთვის. უწყების ინფორმაციით, ამ დროისთვის ხანძრის ფართო მასშტაბებზე გავრცელება არ დაფიქსირებულა. „შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ - 112-დან შევიდა შეტყობინება, რომ ახალციხეში, სოფელ სვირის მიმდებარედ, მთის ფერდობზე, წიწვოვანი ტყის მასივში ხანძარი გაჩნდა. შეტყობინების მიღებიდან რამდენიმე წუთში ადგილზე უკვე იმყოფებოდა ათეულობით მეხანძრე-მაშველი. "შინაგან საქმეთა მინისტრის გადაწყვეტილებით, ხანძრის ქრობის პროცესში შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის ვეტმფრენი ჩაერთო. "ხანძრის უმოკლეს დროში ლოკალიზებისთვის შსს-ს მეხანძრე-მაშველები და სასაზღვრო პოლიციის მფრინავები ყველა საჭირო ღონისძიებას ახორციელებენ. ამ დროისთვის ხანძრის ფართო მასშტაბებზე გავრცელება არ დაფიქსირებულა“, - აღნიშნავენ შსს-ში. [post_title] => ახალციხის ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში დილიდან ვერტმფრენი ჩაერთო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalcikhis-khandzris-chaqrobis-samushaoebshi-dilidan-vertmfreni-chaerto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 10:37:08 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 06:37:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157612 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157583 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-28 16:47:26 [post_date_gmt] => 2017-08-28 12:47:26 [post_content] => თამაზ დათუკაშვილი, იოსებ აივაზაშვილი, თამაზ ლობჟანიძე - ჩვენი დროისა და დღის გმირები, შსს-ს სასაზღვრო პოლიციის მფრინავები... ასე იწყება შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თეა პერტაიას პოსტი სოციალურ ქსელში, რომელიც ბორჯომის ხეობაში დღეს მომხდარ შემთხვევას ეძღვნება. პერტატია ეკიპაჟს მადლობას უხდის და ამბობს, რომ ისინი ნამდვილი ვაჟკაცები არიან. "ამ ეკიპაჟმა ვერტმფრენით ბოლო კვირის მანძილზე ბორჯომის ხეობაში ცეცხლის ჩასაქრობად 600-მდე გაფრენა განახორციელა და უნიკალური ადგილის გადასარჩენად ბევრი სახიფათო მანევრი შეასრულა... დღეს, პრევენციული სამუშაოებისას, ხელოვნური წყალსაცავიდან წყლის ამოღების დროს, ვერტმფრენმა ავარიული დაშვება განახორციელა. თუმცა, მაშინ, როდესაც ეკიპაჟის წევრები სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ, ისინი უფრო დაკისრებული მისიის შესრულებაზე ფიქრობდნენ, ვიდრე საკუთარ თავზე... ყველაზე კრიტიკულ მომენტში მათი დარდი მხოლოდ ეს იყო. იმდენად, რომ ბიჭებთან მისულ სასწრაფო დახმარების პერსონალს სამედიცინო დახმარების მიღებაზე უარს ეუბნებოდნენ, მანქანაში არ სხდებოდნენ და ადგილზე დარჩენას ითხოვდნენ. ვფიქრობ, ნამდვილი ვაჟკაცური ხასიათი სწორედ ასეთ დეტალებში იკვეთება... ასეთი თავდადებული ადამიანები ჩვენს ქვეყანას ძალიან სჭირდება და მიხარია, რომ ისინი კარგად არიან - ესაა ერთადერთი ემოცია, რომელიც დღეს მაქვს და რომელსაც ყველას გიზიარებთ. მადლობა მხარდაჭერისთვის!", - წერს თეა პერტაია. [post_title] => "სიკვდილ-სიცოცხლის ზღვარზე იმყოფებოდნენ... ჩვენი დროის გმირები" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sikvdil-sicockhlis-zghvarze-imyofebodnen-chveni-drois-gmirebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 16:47:26 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 12:47:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157583 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157644 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 14:25:04 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:25:04 [post_content] => ამ წუთები აბასთუმნის ტყეში ხანძარია. როგორც სამაშველო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა, ლედი ოქროპირიძემ, "ფორტუნას" განუცხადა, ხანძრის ჩასაქრომ სამუშაოებზე ჩართულია, როგორც საჰაერო ტექნიკა, ასევე რამდენიმეასეული ცოცხალი ძალა. მისივე თქმით, მობილიზებულია განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი. ჯერჯერობით უცნობია, რა ფართობზეა ცეცხლი მოდებული. [post_title] => ხანძარი აბასთუმნის ტყეში - მობილიზებულია საჰაერო ტექნიკა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khandzari-abastumnis-tyeshi-mobilizebulia-sahaero-teqnika [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 14:27:15 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 10:27:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157644 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 63 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 181ade13ee6d264ce15c75c6b7f4d374 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )