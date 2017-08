აბასთუმნის ტყეში მძიმე ტექნიკა შეიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => khandzari [2] => abastumnis-tye ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157998 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => khandzari [2] => abastumnis-tye ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157998 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 358 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => khandzari [2] => abastumnis-tye ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-mghebrishvili [1] => khandzari [2] => abastumnis-tye ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157998) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18704,358,1780) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158001 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-29 21:32:19 [post_date_gmt] => 2017-08-29 17:32:19 [post_content] => ლიკანში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ხანძარი დიდ ტერიტორიაზე არ არის გავრცელებული და სახანძრო ჯგუფები უკვე მუშაობენ ცეცხლის ლოკალიზებაზე. ჯერჯერობით უცნობია რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. [post_title] => ლიკანში ხანძარი გაჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => likanshi-khandzaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 21:33:33 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 17:33:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157993 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-29 20:16:36 [post_date_gmt] => 2017-08-29 16:16:36 [post_content] => აბასთუმნის თავზე ცეცხლის ახალი კერაა, რომელიც დასახლებული პუნქტიდან საკმაოდ შორს არის, - ამის შესახებ შს მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, მიუვალი ტყეა და გზები პრაქტიკულად იქ არ არის. მისი თქმით უკვე გამოიძახეს მძიმე ტექნიკა, რომელიც უახლოეს საათებში ადგილზე იქნება და გზების გაჭრას დაიწყებს, რათა სახანძრო მანქანები ცეცხლის კერამდე მივიდეს. „შემოგვიერთდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობა, რომელმაც ბორჯომშიც და ახალციხეშიც მოახდინა ხანძრის კერების ლიკვიდაცია. ეს ადამიანები გადმოვისროლეთ ამ ცხელ წერტილში. მობილიზებულები ვართ, ავიაცია ჯერ კიდევ მუშაობს. ჩვენ დავიტანეთ რუკაზე კოორდინატები და ამ რუკის მიხედვით ვკარნახობთ ვერტმფრენს, თუ სად უნდა დაასხას წყალი, სად არის დაკვამლიანება და ღია კერები“, - განაცხადა მღებრიშვილმა. გიორგი მღებრიშვილის თქმით დიდი დაკვამლიანობის გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რა ფართობზეა მოდებული ღია ცეცხლი. „თუ საჭირო გახდა, მეგობარი ქვეყნების ჩართულობა ხანძრის ლიკვიდაციაში, ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ“ - განაცხადა შს მინისტრმა. [post_title] => შს მინისტრი - აბასთუმნის თავზე ცეცხლის ახალი კერაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shs-ministri-abastumnis-tavze-ceckhlis-akhali-keraa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 20:29:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 16:29:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157987 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-29 19:47:18 [post_date_gmt] => 2017-08-29 15:47:18 [post_content] => სოფელ დიკლოს მიმდებარედ, მეხანძრეები ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ. თუშეთში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა ლადო კახოიძემ განაცხადა, რომ სახანძრო სამაშველო ჯგუფები ადგილზე ამ დროისთვისაც მუშაობენ. მისი თქმით აღნიშნული კერა ამ ქედზე რამდენიმე დღის წინაც იყო და მისი ლიკვიდაცია მოხერხდა, თუმცა დღეს კვლავ გააქტიურდა. მისი ინფორმაციით ამ დროისთვის ვითარება სტაბილურია და აღნიშნული კერის სალიკვიდაციო სამუშაოები მალე დასრულდება. [post_title] => სოფელ დიკლოსთან მეხანძრეები ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofel-diklostan-mekhandzreebi-khandzris-lokalizebas-cdiloben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 19:47:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 15:47:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157987 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158001 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-29 21:32:19 [post_date_gmt] => 2017-08-29 17:32:19 [post_content] => ლიკანში ხანძარი გაჩნდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ხანძარი დიდ ტერიტორიაზე არ არის გავრცელებული და სახანძრო ჯგუფები უკვე მუშაობენ ცეცხლის ლოკალიზებაზე. ჯერჯერობით უცნობია რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. [post_title] => ლიკანში ხანძარი გაჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => likanshi-khandzaria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 21:33:33 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 17:33:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158001 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 172 [max_num_pages] => 58 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 59022b06295eea4171268bf06afe43a7 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )