“აბდალაძე ამბობდა, რომ ამას ვერ გაუძლებდა,” – ბესელიამ “ფოტოგრაფების საქმეზე” ჩვენება მისცა

"ეს არის ძალიან მგრძნობიარე და მნიშვნელოვანი საკითხი პოლიტიკური, სამართლებრივი, ადამიანის უფლებების კუთხით, კონსტიტუციური უფლების დაცვის კუთხით და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კუთხით. ამიტომ, ამ პროცესს ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვაკვირდებით. პარლამენტის როლი არის, რომ გარკვეული კონტროლი გამოძიების მიმდინარეობის პროცესზე, საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე იყოს. ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს, ვისაუბროთ გამოძიების შედეგებზე. ამ ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ გვექნება უფრო კონრეტული ხედვა, თუ რა შეიძლება პარლამენტმა ამ პროცესში დამატებით გააკეთოს",- განაცხადა ბესელიამ. "დევნოზაშვილმა ღამის სამ საათზე მითხრა, თქვი, რომ ზურაბ ქურციკიძემ პარლამენტიდან გამოგიტანა სტენოგრამა, რომ ორივე ჯაშუშური ქსელის წევრი ხართ და მასალებს უცხო ქვეყნებს ჯაშუშურად გადასცემდითო. უნდა მეთქვა, რომ ჩემი სამსახურიდან, საგარეო საქმეთა სამინისტროდან გამოვიტანე სტენოგრამა", - განაცხადა სასამართლო პროცესზე გიორგი აბდალაძემ. "ძალიან ბევრ უცნაურ მანევრს შეიძლება შევხვდეთ, მაგრამ მე ამ პროცესს მაინც ვუყურებ ძალიან ჯანსაღად, იმიტომ, რომ ამ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმას ყოველთვის დიდი პოლიტიკური ვნებათაღელვა ახლავს. სხვაგვარად უბრალოდ შეუძლებელია უჩუმრად და ყოველგვარი ემოციის გარეშე ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობდეს. მე რაც მგონია, რომ არ არის მართებული, სასიამოვნო და კარგი, არის ის, რომ როდესაც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს აბსოლუტური გახსნილობით და ღიაობით, მას ქვეყნის პრეზიდენტი არ უნდა უპირისპირდებოდეს და საწინააღმდეგო კამპანიას არ ატარებდეს. ეს არ არის ქვეყნისთვის სარგებლის და სიკეთის მომტანი და ეს პროცესს არ ეხმარება. პრეზიდენტს, რა თქმა უნდა, შეუძლია შეხვდეს მოქალაქეებს, ჯგუფებს, ესაუბროს, გნებავთ კონსტიტუციაზე, ნებისმიერ საკითხზე, ამ მხრივ, არც მას და არც სხვას არავითარი შეზღუდვა არ აქვს, მაგრამ თუ ისმის კითხვა, რამდენად ეხმარება ეს პროცესი ამ რეფორმას და საერთო კონსესუსს, რა თქმა უნდა, არ ეხმარება", - განაცხადა ბესელიამ. "ეს არის ძალიან მგრძნობიარე და მნიშვნელოვანი საკითხი პოლიტიკური, სამართლებრივი, ადამიანის უფლებების კუთხით, კონსტიტუციური უფლების დაცვის კუთხით და ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კუთხით. ამიტომ, ამ პროცესს ჩვენ ძალიან სერიოზულად ვაკვირდებით. პარლამენტის როლი არის, რომ გარკვეული კონტროლი გამოძიების მიმდინარეობის პროცესზე, საქმის მნიშვნელობიდან გამომდინარე იყოს. ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს, ვისაუბროთ გამოძიების შედეგებზე. ამ ინფორმაციის მოსმენის შემდეგ გვექნება უფრო კონრეტული ხედვა, თუ რა შეიძლება პარლამენტმა ამ პროცესში დამატებით გააკეთოს",- განაცხადა ბესელიამ. 