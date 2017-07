აბსოლუტურად გაუგებარი მიზეზების გამო, არ მომეცა საშუალება, თეონა ცირამუა დამეჯილდოვებინა – გიორგი აბაშიშვილი 

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => ciramuas-dajildoveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148682 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => ciramuas-dajildoveba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148682 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2872 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => ciramuas-dajildoveba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-abashishvili [1] => ciramuas-dajildoveba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148682) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17603,2872) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147052 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 11:39:58 [post_date_gmt] => 2017-07-18 07:39:58 [post_content] => "საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრის დღის წესრიგში ქართველი ყოფილი მაღალჩინოსნების საკითხი არ დგას," - ეს განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა, გიორგი აბაშიშვილმა, გიორგი მარგველაშვილის და პეტრო პოროშენკოს შეხვედრის წინ გააკეთა. აბაშიშვილის თქმით, ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრისას საუბრის მთავარი თემა ოკუპაცია და რუსეთის აგრესიული ქმედებები იქნება. "ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ შედგა უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი. საუბრის მთავარი თემები ოკუპაცია და რუსეთის აგრესიული ქმედებები იქნება, სწორედ ამიტომ პრეზიდენტები ხვალ მიემგზავრებიან საოკუპაციო ზოლზე. საქართველოს და უკრაინას აერთიანებს მრავალი საერთო საკითხი, მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიმართება ორი ფორუმი, ბათუმსა და თბილისში. ასეთი ტიპის ბიზნეს-ფორუმებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა," - განაცხადა აბაშიშვილმა. [post_title] => გიორგი მარგველაშვილი ენერგოუსაფრთხოების საკითხებში ევროკომისიის ვიცეპრეზიდენტს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-margvelashvili-energousafrtkhoebis-sakitkhebshi-evrokomisiis-viceprezidents-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-13 12:54:42 [post_modified_gmt] => 2017-07-13 08:54:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140417 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-21 21:15:22 [post_date_gmt] => 2017-06-21 17:15:22 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები პრეზიდენტისა და პრეზიდენტის გუნდის წევრებში გაღიზიანებას არ იწვევს. - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის მიერ პრეზიდენტთან დაკავშირებით დღეს, გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით განაცხადა. "პარლამენტის თავმჯდომარის შეურაცხმყოფელი განცხადებები წესით გაღიზიანებას უნდა იწვევდეს, მაგრამ ამ განცხადებებით უბრალოდ ვერ ვღიზიანდებით - არც პრეზიდენტს და არც პრეზიდენტის გუნდის წევრებს მსგავსი ტიპის განცხადებები არასოდეს ჩაუთვლიათ გაღიზიანებად“, - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. "ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ შედგა უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი. საუბრის მთავარი თემები ოკუპაცია და რუსეთის აგრესიული ქმედებები იქნება, სწორედ ამიტომ პრეზიდენტები ხვალ მიემგზავრებიან საოკუპაციო ზოლზე. საქართველოს და უკრაინას აერთიანებს მრავალი საერთო საკითხი, მათ შორის რუსეთთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიმართება ორი ფორუმი, ბათუმსა და თბილისში. ასეთი ტიპის ბიზნეს-ფორუმებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა," - განაცხადა აბაშიშვილმა. 