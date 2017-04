აჭარა ბელარუსი ჟურნალისტების ყურადღების ცენტრშია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => achara [2] => acharis-turizmisa-da-kurortebis-departamenti [3] => belarusi [4] => acharis-turizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124376 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => achara [2] => acharis-turizmisa-da-kurortebis-departamenti [3] => belarusi [4] => acharis-turizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124376 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => achara [2] => acharis-turizmisa-da-kurortebis-departamenti [3] => belarusi [4] => acharis-turizmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => achara [2] => acharis-turizmisa-da-kurortebis-departamenti [3] => belarusi [4] => acharis-turizmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124376) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,13007,4561,4933,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124382 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 16:29:01 [post_date_gmt] => 2017-04-21 12:29:01 [post_content] => ბათუმში 40 ნომრიანი ახალი სასტუმრო - ,,ირეპალასი“ გაიხსნა. განთავსების ობიექტი ლუკა ასათიანის N26-ში განთავსდა და აქ საწყის ეტაპზე 15 ადგილობრივი დასაქმდა. ”ირეპალასის” მშენებლობა 2016 წელს დაიწყო და პროექტში ჯამში 1 500 000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. სასტუმროს გახსნის ოფიციალურ ცერემონიას დღეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი რამაზ ბოლქვაძე, ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი და სხვა ოფიციალური პირები დაესწრნენ. ბათუმში 40 ნომრიანი ახალი სასტუმრო გაიხსნა

ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სამოგზაურო პორტალ TripAdvisor-ზე მარკეტინგული კამპანია დაიწყო. ამ გზით ქვეყანა დამატებითი ტურისტების მოზიდვას შეძლებს, რადგანაც აღნიშნულ გვერდს ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი (390 მლნ დღეში) სტუმრობს და ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის ძალიან კარგი საშუალებაა. ამასთან დაკავშირებით, დღეს, სასტუმრო "რედისონში", ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ და TripAdvisor-ის მარკეტინგული მიმართულებების მენეჯერმა ჩედ შაივერმა პრესკონფერენცია გამართეს. ახალი შეთანხმებით, 1 წლის განმავლობაში, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია TripAdvisor-ის პორტალზე საქართველოს გვერდის მხარდამჭერი იქნება. 6 თვის განმავლობაში კი პორტალზე საქარველოს შესახებ აქტიური მარკეტინგული სარეკლამო კამპანია გაიმართება. TripAdvisor საქართველოს პოპულარიზაციას 10 ქვეყანაში გაუწევს, მათ შორისაა: გერმანია, პოლონეთი, იტალია, შვედეთი, ნორვეგია, დანია, უკრაინა, რუსეთი, ისრაელი და თურქეთი. "ჩვენ მეორე წელია TripAdvisor-თან ვთანამშრომლობთ. 2016 წლის შედეგები საკმაოდ წარმატებული იყო. ორნახევარმა მილიონმა ადამიანმა ნახა საინფორმაციო და სარეკლამო მასალები ჩვენს შესახებ. ეს არის ის რეზულტატი, რომლის მიღწევა და გაუმჯობესება წელს გვსურს",- აღნიშნა გიორგი ჩოგოვაძემ. საქართველოს ტურისტული პოტენციალის შესახებ ისაუბრა ჩედ შაივერმა. მისი თქმით, საქართველოს აქვს ყველა ტიპის ტურისტული პროდუქტი, რომელიც შეიძლება ვიზიტორებს შესთავაზოს როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის სეზონებზე. კამპანიის ფარგლებში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 65 ათას აშშ დოლარს ხარჯავს. TripAdvisor-ი მსოფლიოში უდიდესი ტურისტული პორტალია, რომელსაც ყოველთვიურად 390 მილიონი ვიზიტორი ჰყავს. 390 მილიონი ტურისტი დღეში: საქართველო მსოფლიოში აღიარებულ სამოგზაურო პორტალზე განთავსდა

აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის ტურისტული პოტენციალი ბაქოს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაზე AITF 2017 წარადგინა. დეპარტამენტი გამოფენაზე საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად მონაწილეობდა. საქართველოს სტენდი გამოფენაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა მეუღლესთან ერთად მოინახულა. ბაქოს საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენაში 22 ქვეყნის 272 კომპანია მონაწილეობდა. გამოფენის ვიზიტორებს შეთავაზებებს ავიაკომპანიები, სასტუმროები და სხვადასხვა ტიპის ტურისტული კომპანიები სთავაზობდნენ. გამოფენის ფარგლებში ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლები სარეკლამო კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდნენ, რომლებიც აზერბაიჯანში აჭარის რეკლემირებას უზრუნველყოფენ. მაისის პირველ ნახევარში აჭარას ზერბაიჯანში წამყვანი მედია საშუალებების ჯურნალისტები და ბლოგერები ეწვევიან, რომლებიც რეგიონის შესახებ სტატიებს, ბლოგებსა და ვიდეორეპორტაჟებს მოამზადებენ. ტურისტების რაოდენობის მხრივ აზერბაიჯანი რეგიონში მე-5 ადგილზეა. გასულ წელს, აჭარას 31 326 აზერბაიჯანელი ტურისტი სტუმრობდა. აჭარის ტურისტული პოტენციალი ბაქოს საერთაშორისო გამოფენაზე წარადგინეს 