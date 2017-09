აჭარას მილიონზე მეტი უცხოელი ვიზიტორი სტუმრობდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi-acharashi [2] => turistebi-batumshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164673 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi-acharashi [2] => turistebi-batumshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164673 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi-acharashi [2] => turistebi-batumshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi-acharashi [2] => turistebi-batumshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164673) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,19308,12414) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162628 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 12:32:24 [post_date_gmt] => 2017-09-12 08:32:24 [post_content] => „ელიტ ელექტრონიქსი“ მომხმარებელს ახალი კონცეფციის მაღაზიას სთავაზობს Elit Home-ს ბრენდის ქვეშ. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, პირველად საქართველოში მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, მაღაზიაში ჩართოს და გამოსცადოს ნებისმიერი, მისთვის სასურველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და მხოლოდ შემდეგ გააკეთოს არჩევანი მის შეძენაც. ”ტექნიკის გამოცდაში თქვენ „ელიტ ელექტრონიქსის“ მაღალკვალიფიციური კონსულტანტი დაგეხმარებათ, იგი დეტალურად გაგაცნობთ პროდუქტის ტექნიკურ და ფუნქციონალურ მახასიათებლებს”, - აცხადებენ კომპანიაში. მათივე ცნობით, Elit Home-ის პირველი მაღაზია ქალაქ ბათუმის ახალ მოლში, ტ. აბუსერიძის ქუჩაზე გაიხსნა. „ელიტ ელექტრონიქსი“ გახსნასთან დაკავშირებით მომხმარებელს 50%-მდე ფასდაკლებას სთავაზობს. Elit Home-ს მაღაზიაში წარმოდგენილია მსოფლიოს ისეთი წამყვანი ბრენდების მიერ წარმოებული პროდუქცია, როგორებიცაა: Bosch, Gorenje, Samsung, Philips, Delonghi, Graetzდა სხვა. Elit Home-ს მაღაზიაში წარმოდგენილია მსოფლიოს ისეთი წამყვანი ბრენდების მიერ წარმოებული პროდუქცია, როგორებიცაა: Bosch, Gorenje, Samsung, Philips, Delonghi, Graetzდა სხვა. 