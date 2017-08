აჭარაში, ალპური ბოტანიკური ბაღის გაშენების სამუშაოები დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => alpuri-botanikuri-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151716 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => alpuri-botanikuri-baghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151716 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 449 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => achara [1] => alpuri-botanikuri-baghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => achara [1] => alpuri-botanikuri-baghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151716) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,17931) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151705 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 12:53:47 [post_date_gmt] => 2017-08-07 08:53:47 [post_content] => აჭარაში, ალპურ საძოვრებზე ელექტროგადამცემი ხაზები მონტაჟდება. ყველაზე მაღალმთიან ხულოს მუნიციპალიტეტში იალაღების ელექტროფიკაცია უკვე 10-მდე მთაზე განხორციელდა, რომლებითაც 16-ზე მეტი სოფელი სარგებლობს. პროექტში ამ ეტაპზე 541 ათას ლარამდე დაიხარჯა. დაწყებულია მუშაობა კურორტ ბეშუმის და მიმდებარე იალაღების (13 სოფლის) ელექტროფიკაციის მიმართულებით, რისთვისაც გამოყოფილია 248 900 ლარი. ელეტროგადამცემი ხაზების მოწყობა ხულოს მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტული ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება. როგორც ადგილობრივები აღნიშნავენ, იალაღების ელექტროფიკაცია უპრეცედენტოა, რადგან არც ერთ პერიოდში მსგავსი პროექტი სამთო იალაღებისთვის არ განხორციელებულა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე ხულოს მუნიციპალიტეტის სამთოიალაღებს ეწვია და მთების ელექტროფიკაციის პროცესს ადგილზე გაეცნო. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე და საქართველოს პარლამენტის წევრი ანზორ ბოლქვაძე. საძოვრებზე დენი იქნება - იალაღებზე ელექტროგადამცემი ხაზები მონტაჟდება

პოლონელი ჟურნალისტები აჭარის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს იღებენ. დღეს, ისინი რეგიონის ტურისტულ შესაძლებლობებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში გაეცნენ. ერთკვირიანი ტურის მანძილზე ჟურნალისტები აჭარის ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, ბათუმის კულტურულ-ისტორიულ ადგილებსა და პროდუქტებს გადაიღებენ. ასევე ეწვევიან ბათუმის ბოტანიკურ ბაღს, დელფინარიუმს, გონიოს ციხესა და მთიან აჭარას, სადაც ფილმის ფინალს გადაიღებენ. მედიატურის შემადგენლობაში პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და ვროცლავის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის თანამშრომლები იმყოფებიან. ისინი რეგიონში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის, განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ორგანიზებით იმყოფებიან. პოლონელი ჟურნალისტები აჭარის შესახებ ფილმს იღებენ

პოპულარული ტელეკომპანია ევრონიუსი აჭარის შესახებ რეპორტაჟებს ამზადებს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ორგანიზებით ევრონიუსის გადამღები ჯგუფი რეგიონს 4 დღით სტუმრობს. ამ დროის მანძილზე ჟურნალისტებმა ბათუმის კულტურულ-ისტორიული და ტურისტული ღირსშესანიშნაოებები დაათვალიერეს, სტუმრობდნენ ბათუმის ბოტანიკურ ბაღსა და სხვა ტურისტულ ადგილებს. პრესტურის ფარგლებში ჟურნალისტები ცალკე სიუჟეტს მიუძღვნიან შავი ზღვის ჯაზფესტივალს, რომელსაც აჭარა დღეიდან 30 ივლისამდე მასპინძლობს. აჭარის შესახებ მომზადებული სიუჟეტები გადაცემებში „Metropolitan" და "Cult" გავა. ჟურნალისტები რეგიონს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ევრონიუსთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში სტუმრობენ, რომლის შედეგადაც უკვე ერთი თვეა ტელეკომპანიის ეთერში აჭარის ახალი საიმიჯო ვიდეორგოლები ტრიალებს. ევრონიუსის გარდა რეგიონის ტურისტული პროდუქტების ამსახველი კლიპები BBC -ის ეთერით გადაიცემა. „მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი რეგიონის, ქალაქის შესახებ კონკრეტული ინფორმაციები პოტენციურ ტურისტებს, ვიზიტორებს სწორედ მსგავსი ავტორიტეტული ტელეკომპანიების საშუალებით მივაწოდოთ. მსგავსი ვიდეორგოლებით ტურისტებს წინასწარ ვუქმნით ვიზუალურ და ემოციურ შთაბეჭდილებებს, რაც მნიშვნელოვანია აჭარის პოზიტიური იმიჯის ჩამოსაყალიბებლად და საბოლოო ჯამში რეგიონში ტურისტების მოსაზიდად. ჯამში, ორივე კომპანია 158 ქვეყანას ფარავს, რაც ნიშნავს რომ რეგიონის შესახებ მომზადებულ სიუჟეტებსა და ტელერეკლამას მილიონობით ადამიანი ნახავს", - განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტმა. https://www.youtube.com/watch?v=k-hCbINIGZU&feature=youtu.be

ევრონიუსის გადამღები ჯგუფი აჭარის შესახებ სიუჟეტებს ამზადებს (ვიდეო) 