Ehang Innovation Technology-ს საქართველოში მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური პროდუქციის წარმოების და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით მრავალმილიონიან ბაზარზე გასვლის სურვილი აქვს. Ehang Innovation Technology წამყვანი ინტელექტუალური აერომობილების წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიაა. მისი სათაო ოფისი ჩინეთში, გუანჭოუში მდებარეობს, აქვს ფილიალები კალიფორნიაში, დუსელდორფში, პეკინსა და შანხაიში. მისი შექმნიალია ცნობილი დრონი GHOSTDRONE 2.0. Ba2 არის ყველაზე მაღალი რეიტინგი სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებს მიერ შეფასებებს შორის. კიდევ ორი გახლავთ Standard and Poor’s და Fitch da ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ერთი მნიშვნელოვანი სააგენტოს მიერ რეიტინგის გაუმჯობესება თანდათანობით აისახება სხვა კომპანიების რეიტინგში. ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პერსპექტივა შეფასდა სტაბილურად და გაუმჯობესების მიზეზად 2014-2016 წლებში რეგიონში განვითარებული გამოწვევების, შოკის წარმატებულად დაძლევა სახელდება. ასევე, Moody’s-ს შეფასებით, ამ პერიოდში საქართველოს საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 3,4% შეადგინა, მაშინ როდესაც რეგიონის ბევრი ქვეყნის ეკონომიკა იყო რეცესიაში ან რეცესიის პირას. მისასალმებელია, რომ კომპანია ხაზს უსვამს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის სიძლიერეს, ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ დადებით დინამიკას, პოზიტიურ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, მდგრად ფისკალურ პოლიტიკას და განხორციელებულ სტრუქტურულ რეფორმებს, რომლებიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება“, - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტომ დადებითად შეაფასა ის რეფორმები, რომელიც დოლარიზაციის შემცირების და ლარიზაციის ზრდისკენ არის მიმართული. Ehang Innovation Technology-ს საქართველოში მაღალტექნოლოგიური და ინოვაციური პროდუქციის წარმოების და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით მრავალმილიონიან ბაზარზე გასვლის სურვილი აქვს. Ehang Innovation Technology წამყვანი ინტელექტუალური აერომობილების წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანიაა. მისი სათაო ოფისი ჩინეთში, გუანჭოუში მდებარეობს, აქვს ფილიალები კალიფორნიაში, დუსელდორფში, პეკინსა და შანხაიში. მისი შექმნიალია ცნობილი დრონი GHOSTDRONE 2.0. 