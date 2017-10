აჭარაში მომსახურების ხარისხის კვლევა მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => khariskhis-kontroli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170587 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => khariskhis-kontroli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170587 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 449 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => khariskhis-kontroli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => achara [1] => sastumro [2] => khariskhis-kontroli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170587) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,17836,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170450 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-03 11:48:26 [post_date_gmt] => 2017-10-03 07:48:26 [post_content] => დარწმუნებული ვარ, ის წარმატება, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ტურიზმის სფეროშია, ასიათასობით ახალ სამუშაო ადგილს გააჩენს, - ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში, ტურიზმის თემაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ამისთვის საჭიროა, რომ დღესვე დაიწყოს მუშაობა იმ რეაგირებებზე, რომელიც ჰქონდათ ტურისტებს ზაფხულის სეზონის განმავლობაში. „ინფრასტრუქტურის, უსაფრთხოების, მომსახურების სფეროების და ასევე კულტურის მიმართულებით ყყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო მიმზიდველი გავხადოთ და შევქმნათ, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესში, სამუშაო ადგილები. ისიც ძალიან მახარებს, რომ წელს პირველად მოხდა, როდესაც ბათუმში დიდი სასატუმროების გარდა კერძო სასტუმროები დაიტვირთა. ეს ძალიან კარგია. ეს არის კიდევ უფრო მეტი სტიმული სასტუმროების ქსელების განვითარებისთვის და ეს არის კიდევ უფრო მეტი სტიმული, რომ მცირე, ოჯახური ტიპის სასტუმროებმა აიღონ კრედიტები, განავითარონ, მოწესრიგონ თავიანთი მცირე ინფრასტრუქტურა და მიიღონ კიდევ უფრო მეტი შემოსავალი“, - განაცხადა კვირიკაშვილმა. 6-7 ოქტომბერს, ბათუმში სოფლის ტურიზმის ფესტივალი „განდაგანა" გაიმართება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ორი დღის განმავლობაში ევროპის მოედანზე წარმოდგენილი იქნება აჭარული სოფლები თავისი პროდუქციით, ტრადიციებითა და სამზარეულოთი. „სპეციალური დეკორაციებით მორთულ მოედანზე სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, აჭარულ სოფლებში ქალაქიდან გაუსვლელად იმოგზაურონ. ფესტივალზე ღია ცის ქვეშ წარმოდგენილი იქნება რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტი მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი სოფლის ნობათით, კერძებით, სუვენირებითა და რეწვის ნიმუშებით, რაც ტურისტებსა და ტურისტულ სააგენტოებს წარმოდგენას შეუქმნით, თუ რისი ნახვაა შესაძლებელი მაღალმთიან აჭარაში მოგზაურობისას. მოეწყობა სოფლად ტურიზმის, ეკოტურიზმისა და ღვინის ტურიზმის თემატური კუთხეები. გაიმართება აჭარის რეგიონში წარმოებული პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა და უცნობი აჭარული კერძების პრეზენტაცია-დეგუსტაციები. ფესტივალის ფარგლებში ასევე გაიმართება კულინარიული მასტერკლასები, მხიარული კონკურსები და შეჯიბრები. ევროპის მოედანზე მისული სტუმრების განწყობაზე კი ადგილობრივი ფოლკლორული ჯგუფები და მუსიკალური ბენდები იზრუნებენ", - აღნიშნულია აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ინფორმაციაში.

ბათუმში სოფლის ტურიზმის ფესტივალი გაიმართება აჭარაში საადრეო მანდარინის რთველი დაიწყო. რთველში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე ჩაერთო. აგროსერვის ცენტრის ჩაქვის სანერგე სადემონსტრაციო ნაკვეთში 65 ჯიშის ციტრუსი 11 ჰა ფართობზეა გაშენებული. ციტრუსის ჯიშები სხვადასხვა ქვეყნიდანაა (ჩინეთი, ესპანეთი, თურქეთი, იაპონია) შემოტანილი. რეგიონის ხელმძღვანელთან ერთად ჩაქვის ციტრუსის სანერგე მეურნეობაში დაწყებულ რთველში აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი ავთანდილ მესხიძე, აგროსერვისცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე და ციტრუსის საერთაშორისო ფორუმის მონაწილეებიც ჩაერთნენ. რთველის შემდეგ სტუმრები გვარას ხეხილისა და ვაზის სანერგე მეურნეობას, ღვინის სახლს, ციტრუსის მიმღებ გადამამუშავებელ საწარმოს', შპს ,,TCF GEORGIA'' -ს და არასტანდარტული მანდარინის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმოს ,,Georgian industrial Asset Management Group''- ს დაათვალიერებენ. სადედე- სადემონსტრაციო ნაკვეთში 8 ტონამდე მანდარინი დაიკრიფება. ხვალ, 30 სექტემბერს კი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით ბათუმში ციტრუსის II საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი გაიმართება, სადაც განიხილება ქართული ციტრუსის რეალიზაციისა და ექსპორტის საკითხები. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ მეციტრუსეობის დარგის ადგილობრივი და უცხო ქვეყნების სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები. ციტრუსის II საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის ორგანიზატორია ორგანიზატორია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

აჭარაში მანდარინის რთველი დაიწყო 