ფინანსთა სამინისტრო ვარაუდობს, რომ ლარის კურსი უნდა დასტაბილურდეს და "ზემოთ არ უნდა წავიდეს". ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. როგორც კაკაურიძემ განმარტა, კურსის ვარდნაზე ასევე გავლენა მოახდინა მოლოდინებმა, რომელიც მოსახლეობას ტურისტების რაოდენობის ზრდასთან დაკავშირებით აქვს. "რაც შეეხება ლარის კურსს, ყველანაირი მაკროეკონომიკური ფაქტორი, რაც კურსზე გავლენას ახდენს, ეს არის როგორც საგარეო ვაჭრობა, ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებელი, ასევე ტურისტების შემოსვლა და სხვა ფაქტორები, რაც ვალუტის შემოდინებებსა და გადინებებს გამოიწევევს, დადებითად მოქმედებს კურსზე. შესაბამისად, დღეის მდგომარეობით რა მონაცემებიც გვაქვს, კურსის მერყეობას ნამდვილად არ ველოდებით. რაც შეეხება მიზეზებს უკვე მომხდარ რყევებზე, სამწუხაროდ, გარკვეული ტენდენცია ჩამოყალიბდა და ყველას აქვს მოლოდინი, რომ ტურისტული სეზონის დასრულების შემდგომ კურსი უნდა გაუფასურდეს. კურსზე ზეწოლა გარკვეულწილად ამანაც გამოიწვია, რადგან ტურისტული სეზონის ძირითადი დასრულების შემდგომ, სავარაუდოდ, მოსახლეობა შეეცადა, რომ მათ მიერ დაზოგილი თანხები გადაეყვანა დოლარში. თუ ჩვენ შევადარებთ კურსის მაჩვენებლებს სხვა ფულად ერთეულებთან, ვნახავთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში სტაბილურად ერთ დონეზე ვიყავით და აგვისტოს ბოლოს და სექტემბრის დასაწყისში 5%-იანი გაუფასურება გვაქვს, რაც მიანიშნებს, რომ ეს არის ამოვარდნილი სურათი და თუ იგივე მაკროეკონომიკური ჩვენება გაგრძელდა, ჩვენ ველოდებით, რომ კურსი უნდა იყოს სტაბილური და, რა თქმა უნდა, ზემოთ არ უნდა წავიდეს", - განაცხადა კაკაურიძემ. ფინანსთა სამინისტრო ლარის კურსის დასტაბილურებას ელის

2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი ეკონომიკურ ზრდაზე მიმართული ბიუჯეტია, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. მინისტრის მოადგილემ დეპუტატებს "საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის" მაჩვენებლები გააცნო და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. "2017 წლის ბიუჯეტი ეკონომიკურ ზრდაზე მიმართული ბიუჯეტია და სწორედ ეს იყო საბაბი იმისა, რომ დაახლოებით 600 მილიონი ლარი გამოიყო ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის და ეს არ არის პროექტები, რომლებიც უბრალოდ მშენებლობის დროისთვის დააჩქარებს ეკონომიკის ზრდას, ეს არის პროექტები, რომელთა განხორციელების შემდგომაც საქართველოს ექნება პოტენციალი უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნების. სწორედ ამ ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულებამ უნდა მოგვცეს შედეგი, რომ საქართველოს ექნება უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდა", - განაცხადა კაკაურიძემ. მისივე ინფორმაციით, წელს 270 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ვიდრე გასულ წელს იყო. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე წელს 270 მილიონ ლარზე მეტია დახარჯული

ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო შტაბმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, მერაბ მალანიას, ხელმძღვანელობით მუშაობა დილის 8-ის ნახევრიდან განაახლა. როგორც აჭარის მთავრობის პრესსამსახურიდან იუწყებიან, დღის ბოლომდე იგეგმება ხანძრის კერების სრული ლიკვიდაცია. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, დილის 6 საათიდან ცოცხალი ძალა რამოდენიმე მიმართულებით გაიშალა. სრულად ლოკალიზებულია ცეცხლის ყველა კერა და მიმდინარეობს სალიკვიდაციო სამუშაოები. სამუშაოებში ჩართულია 500-მდე მეხანძრე-მაშველი და გდდ-ს თანმშრომელი. ასევე, სამუშაოებს აწარმოებს მძიმე ტექნიკა. უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს გზების დაქსელვა და მიწის ნიადაგის დამუშავება. დილიდან მუშაობს 2 ვერტმფრენი. აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის უფროსის, არჩილ ჩიქოვანის, განცხადებით, 3-4 დღის განმავლობაში მეხანძრე-მაშველების მიერ მოხდება ხანძრის სრული პერიმეტრის დამუშავება. ხულოში ხანძრის კერების სრული ლიკვიდაცია დღის ბოლომდე იგეგმება - აჭარის მთავრობა ფინანსთა სამინისტრო ლარის კურსის დასტაბილურებას ელის