აჩხოთი-სნო-ახალციხე-ჯუთას საავტომობილო გზაზე მეწყერი ჩამოწვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => mewyeri [2] => sno [3] => mewyeri-gzaze [4] => juta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132768 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => mewyeri [2] => sno [3] => mewyeri-gzaze [4] => juta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132768 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1307 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => mewyeri [2] => sno [3] => mewyeri-gzaze [4] => juta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [1] => mewyeri [2] => sno [3] => mewyeri-gzaze [4] => juta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132768) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15898,6350,15897,1307,10629) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132759 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 20:02:40 [post_date_gmt] => 2017-05-21 16:02:40 [post_content] => საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტმა შალვა ოგბაიძებ სოციალურ ქსელში იმ ადგილის ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც მისი თქმით, ყველაზე მეტი ავარია ხდება. შალვა ოგბაიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს ამ ადგილის პრობლემის გადაწყვეტაზე ერთად იმსჯელონ. "ფბ-სივრცეში სამსჯელოდ გამომაქვს ჩვენი დედაქალაქის კონკრეტული ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ავარიები ხდება. თუ დააკვირდებით, შოსაბრუნამდე მცხეთიდან მომავალ ნაკადს(სხვათაშორის ყველაზე ჩქაროსნულს) მარცხენა მხრიდან უვიწროვდება მაღალი ბორდიურებით შემოსაზღვრული სამოძრაო ზოლი და ბოლოს სულ ქრება(!). წარმოიშვება ,,ძაბრი". როგორ გადაწყვეტას შემოგვთავაზებდით?", - წერს შალვა ოგბაიძე სოციალურ ქსელში. [post_title] => "ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ავარია ხდება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => adgili-sadac-yvelaze-meti-avaria-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 20:03:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 16:03:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129865 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-11 11:12:43 [post_date_gmt] => 2017-05-11 07:12:43 [post_content] => ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზაზე გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ინტენსიური წვიმისა და ქვის ცვენის გამო, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ83 დაკეტილია, ხოლო დიზი-ლახამულა მონაკვეთზე კმ91-კმ101 ცალმხრივად გახსნილია. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. [post_title] => ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზაზე გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidi-jvari-mestia-lasdilis-saavtomobilo-gzaze-gawmenditi-samushaoebi-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 11:19:13 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 07:19:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129865 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127879 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 10:51:08 [post_date_gmt] => 2017-05-05 06:51:08 [post_content] => ბათუმი–ახალციხის მაგისტრალზე, პროტესტის ნიშნად 40–მდე მუშა გაიფიცა. როგორც აღმოჩნდა მათ ამ გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის განკუთვნილი ხელფასი არ ჩაერიცხათ. პრობლემის მოსაგვარებლად კონტრაქტორ კომპანიას „ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი“ საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მიმართა. მათი ცნობით, ბათუმი–ახალციხის საავტომობილო გზის 8,5 კმ–იანი მონაკვეთის რეაბილიტაციაზე დასაქმებული მუშების სახელფასო დავალიანებას შპს სამშენებლო-სამონტაჟო საექსპლუატაციო საწარმო "ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი” მომავალი კვირის ბოლომდე დაფარავს. როგორც დეპარტამენტში აცხადებენ, პროცესი მუდმივი მონიტორინგის ქვეშაა და პრობლემას კონტრაქტორი კომპანია უახლოეს დღეებში გადაჭრის. ამ მომენტისთვის სამუშაო პროცესი აღდგენილია და პროექტი დადგენილ ვადებში დასრულდება. ბათუმი-ახალციხის საავტომობილო გზა, გოდერძის უღელტეხილის გავლით, უმოკლესი მანძილით აკავშირებს საქართველოს სამხრეთ რეგიონებს აჭარასთან, ბათუმის საზღვაო პორტთან, შავი ზღვისპირეთის კურორტებთან და სარფის საბაჟო-გამშვებ პუნქთან. ბათუმი–ახალციხის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო მონაკვეთი ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გადის. [post_title] => ბათუმი–ახალციხის გზაზე დასაქმებულ მუშებს ხელფასს არ უხდიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumi-akhalcikhis-gzaze-dasaqmebul-mushebs-khelfass-ar-ukhdian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 10:51:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 06:51:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127879 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132759 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-21 20:02:40 [post_date_gmt] => 2017-05-21 16:02:40 [post_content] => საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტმა შალვა ოგბაიძებ სოციალურ ქსელში იმ ადგილის ფოტოები გამოაქვეყნა, სადაც მისი თქმით, ყველაზე მეტი ავარია ხდება. შალვა ოგბაიძე მოქალაქეებს მოუწოდებს ამ ადგილის პრობლემის გადაწყვეტაზე ერთად იმსჯელონ. "ფბ-სივრცეში სამსჯელოდ გამომაქვს ჩვენი დედაქალაქის კონკრეტული ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ავარიები ხდება. თუ დააკვირდებით, შოსაბრუნამდე მცხეთიდან მომავალ ნაკადს(სხვათაშორის ყველაზე ჩქაროსნულს) მარცხენა მხრიდან უვიწროვდება მაღალი ბორდიურებით შემოსაზღვრული სამოძრაო ზოლი და ბოლოს სულ ქრება(!). წარმოიშვება ,,ძაბრი". როგორ გადაწყვეტას შემოგვთავაზებდით?", - წერს შალვა ოგბაიძე სოციალურ ქსელში. [post_title] => "ადგილი, სადაც ყველაზე მეტი ავარია ხდება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => adgili-sadac-yvelaze-meti-avaria-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-21 20:03:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-21 16:03:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 172 [max_num_pages] => 58 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2f5726e5fcc4ebc8e7b2f05540fecb3d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )