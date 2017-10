ადა მარშანია: ყველგან ჩავალთ, ოღონდ ჩვენს სოხუმს ვუშველოთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => sokhumi [3] => okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169800 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => sokhumi [3] => okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169800 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 920 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => sokhumi [3] => okupirebuli-teritoriebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ada-marshania [1] => patriotta-aliansi [2] => sokhumi [3] => okupirebuli-teritoriebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169800) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (920,16849,1388,7878) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169806 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-01 18:10:54 [post_date_gmt] => 2017-10-01 14:10:54 [post_content] => პარლამენტის წინ მოშიმშილეები 17 სექტემბრიდან შიმშილობენ. ერთ-ერთი მათგანის ალექსანდრე წოწორიას თქმით, ამ დღეების განმავლობაში, არც ხელისუფლების წარმომადგენლებს და არც ოპოზიციური პარტიის წევრებს, ისინი არ მოუნახულებიათ. პატრიოტთა ალიანსის აქტივისტების ცხრაპუნქტიანი მოთხოვნა პოლიტიკურთან ერთად, სოციალურ თემებსაც მოიცავს. "ჩვენ რამდენიმე მიზეზის გამო ვშიმშილობთ: ქართული მიწა არ უნდა გასხვისდეს უცხოელებზე, დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, შეიქმნას ქმედითი სახელმწიფო კომისია, მეანაბრეთა და იპოთეკარების დასახმარებლად, ასევე, სოციალური დახმარება უნდა დაენიშნოს, ყველას, ვისთვისაც ეს გადარჩენას ნიშნავს", - განაცხადა ერთ-ერთმა მოშიმშილემ. "პატრიოტთა ალიანსის" ინფორმაციით, 17 სექტემბრიდან დღემდე, პარლამენტის წინ, 17 ადამიანი შიმშილობს. პატრიოტთა ალიანსის მსვლელობის გამო, რუსთაველის გამზირი გადაკეტილია. ქალაქის ცენტრში 1000-მდე აქტივისტი ვარდების მოდნიდან პარლამენტისკენ მიემართება. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანები და პოლიცია. ოკუპირებული ტერიტორიების დაბრუნება და სოციალურად დაუცველების დახმარება - ეს ის მოთხოვნებია, რომელსაც პატრიოტთა ალიანსი უკვე დიდი ხანია აჟღერებს. ამ მოთხოვნებით, პარლამენტის წინ 17 ადამიანი შიმშილობას კვლავ აგრძელებს. „ძალიან სამწუხაროა, რომ მოშიმშილეები არ მოინახულეს ქართული ოცნების დეპუტებმა", - ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ერთერთმა ლიდერმა და თბილისის მერობის კანდიდატმა ირმა ინაშვილმა განაცხადა. ინაშვილის თქმით, ის რომ ხელისუფლება იყოს და ფანჯრიდან უყურებდეს ამდენი ადამიანის შიმშილობას, აუცილებლად ხალხის მხრიდან გასაკილი იქნებოდა. მისივე განცხადებით, 17 სექტემბრიდან მოყოლებული, პარლამენტის წინ 17 ადამიანი შიმშილობს. აქედან ერთი კვირაა 5 ადამიანი გადაბმულად შიმშილობს. ინაშვილის ინფორმაციით, 17 სექტემბრიდან შიმშილობის აქციას მჯდომარე აქციაც უერთდება. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1506860907.mp4"][/video] [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1506861014.mp4"][/video] "განვიხილეთ დღის წესრიგით განსაზღვრული ყველა საკითხი. პირველ რიგში ეს იყო შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობა. ეს დოკუმენტი შეიქმნა და გადაეგზავნა პარლამენტს დასამტკიცებლად. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ნატო-სთან თანამშრომლობის ფორმატებზე და იმ პროგრესზე, რომელიც ხორციელდება ამ მიმართულებით. ვისაუბრეთ ნატო-ს მომავალი სამიტის დაგეგმვის პროცედურებზე, საქართველოს თავდაცვის გეგმაზე. ასევე განვიხილეთ ვითარება ოკუპირებულ რეგიონებში და ეს იყო მთავარი საკითხები. ჩვენ მიმოვიხილეთ ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. ის წვრთნები, რომელიც ტარდება და ის სირთულეები, რომელიც აქვს ჩვენს მოქალაქეებს ოკუპირებულ რეგიონებში", - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, უშიშროების საბჭოს დღეს მრავალი საკითხი ჰქონდა განსახილველი და ყველა მათგანი განიხილეს. ამის შესახებ პრეზიდენტმა სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. "ჩვენ რამდენიმე მიზეზის გამო ვშიმშილობთ: ქართული მიწა არ უნდა გასხვისდეს უცხოელებზე, დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა, შეიქმნას ქმედითი სახელმწიფო კომისია, მეანაბრეთა და იპოთეკარების დასახმარებლად, ასევე, სოციალური დახმარება უნდა დაენიშნოს, ყველას, ვისთვისაც ეს გადარჩენას ნიშნავს", - განაცხადა ერთ-ერთმა მოშიმშილემ. "პატრიოტთა ალიანსის" ინფორმაციით, 17 სექტემბრიდან დღემდე, პარლამენტის წინ, 17 ადამიანი შიმშილობს. 