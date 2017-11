ადამიანები ვინც მუდმივად აგვიანებენ, უფრო წარმატებულები არიან და უფრო დიდ ხანსაც ცოცხლობენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dagvianeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185196 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dagvianeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185196 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4985 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dagvianeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dagvianeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185196) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4985) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132402 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-10-18 09:37:03 [post_date_gmt] => 2017-10-18 05:37:03 [post_content] => სტატისტიკით, ოფისის თანამშრომელთა თითქმის ნახევარი კვირაში ერთხელ აუცილებლად აგვიანებს, თავის გასამართლებლად კი, უამრავ მიზეზს იგონებს და ვერ ხვდება, რომ დროთა განმალობაში სწორედ დაგვიანების წყალობით კოლეგებთან ერთად ახლობლებმაც შეიძლება აითვალწუნონ. გთავაზობთ „დამგვიანებელთა“ რამდენიმე ტიპის დახასიათებას, რათა განსაზღვროთ თავად რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით და შეეცადოთ აღარ ალოდინოთ ადამიანები. * ველური პროკრასტინატორი - ის, ვინც ყველაფერს ასწრებს, თუმცა არააკურატრულად ანაწილებს სამუშაოს და ყველაფერს ავრალურ რეჟიმში ანუ ბოლო წუთს აკეთებს. გარკვეულ შემთხვევაში პროკრასტინაცია (ქცევის ტიპი, რომელიც მოქმედებების ან დავალების მუდმივად გადადებით ხასიათდება) სასარგებლოცაა, რადგან სანამ ადამიანი ერთი შეხედვით არაფერს აკეთებს, მისი გონება ინფორმაციას აგროვებს, რომელიც ერთიანად იქცევა გამზადებულ პროექტად. თუმცა, ამგვარ ქმედებას ნაკლიც ბევრი აქვს, რადგან ამ ტიპის ადამიანებს არაფრით გამოსდით მუშაობის დაწყება, გაურბიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღებას, უყვართ ყველაფრის „ხვალისთვის“ გადადება და სწორედ ამიტომ აგვიანებენ ხშირად. * პლანოფობი - ის, ვისაც არ უყვარს დაგეგმვა, მკაცრად დადგენილ ვადებში ჩატევა და მნიშვნელოვან საქმესაც მაშინ აკეთებს, როცა შესაფერის განწყობაზეა, ხშირად სამუშაო დაუსრულებელი რჩება, რადგან ავიწყდება დროის გაკონტროლება და სწორედ ამიტომ იგვიანებს ყველგან. * „ადამიანი დროის გარეშე“ - ის, ვინც სხვა განზომილებაში ცხოვრობს და მიაჩნია, რომ დრო არაფერს ნიშნავს. სინამდვილეში, ასეთ ადამიანებს ეშინიათ აღიარონ, რომ არ შეუძლიათ საქმის ბოლომდე მიყვანა ან ზედმეტად ბევრ დროს ხარჯავენ უმნიშვნელო წვრილმანებზე. * „დროში ტანჯული“ - ის, ვისაც სხვისი პრობლემების მოგვარებისას საკუთარი საქმის კეთება ავიწყდება. ამ ტიპის ადამიენები მხოლოდ მანამდე გრძნობენ თავს კოფორტულად, სანამ სხვებს სჭირდებათ, ამიტომ არც საკუთარი დაგვიანება ანაღვლებთ, როცა სხვისი დახმარებაა საჭირო. „დამგვიანებლების" ოთხი ტიპი: რატომ აგვიანებენ ადამიანები მუდმივად

ადამიანები, რომლებიც მუდამ აგვიანებენ, უფრო კრეატიულები არიან

ალბათ ყველას ცხოვრებში მოიძებნება ისეთი ადამიანი, რიომელიც ყველგან აგვიანებს, რომლის დანახვაზეც სამსახურში ყველას ეღიმება, რომელსაც ყველაზე მეტი საყვედური აქვს მიღებული ხელმძღვანელისგან და რომლისთვისაც ჯარიმაც კი არაა საბაბი უღალატოს საყვარელ ჩვევას. აღმოჩნდა, რომ ამას აქვს მეცნიერული დასკვნა. ადამიანები, რომლებიც აგვიანებენ, უფრო ოპტიმისტები და გაწონასწორებულები არიან. ბევრად სხარტად აზროვნებენ და ბევრად მეტი საქმის კეთების უნარი აქვთ, ვიდრე მათ, ვინ შესაძლოა დილიდან სამსახურში ზის. ეს ცხადია არ გულისხმობს იმას, რომ პუნქტუალური ადამიანები არ არიან კრეატიულები. უბრალოდ როგორც მედალს ორი მხარე , ასევე ზარმაც ადამიანებსაც საკუთარი კარგი თვისებები გააჩნიათ. ახალ დასკვნას ამ თემაზე სან-დიეგოს უნივერსიტეტის მკვლევარები გვთავაზობენ. აღმოჩნდა, რომ ადამიანები, რომლებიც გამუდმებით აგვიანებენ სამსახურსა თუ სასწავლებელში, განსაკუთრებული ნიჭით არიან დაჯილდოებულები. აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანები უფრო გლობალურ საკითხებზე აკეთებენ აქცენტირებას და წვრილ-წვრილი პრობლემები თუ საქმეები მათი ინტერესის სფერი არაა. ცნობილი წიგნის, Never Be Late Again-ის ავტორი დიანა დელონზორი ამბობს, რომ დაგვიანების პრობლემა შესაძლოა თავის ტვინიდანაც მოდიოდეს. გარდა მისა, ავტორი აცხადებს, რომ ასეთი ადამიანები გამუდმებით, ყველა სიტუაციაში აგვიანებენ, ესაა სამსახური, ქორწილი, წვეულება თუ რაიმე სხვა ღონისძიება. სტატისტიკით, ოფისის თანამშრომელთა თითქმის ნახევარი კვირაში ერთხელ აუცილებლად აგვიანებს, თავის გასამართლებლად კი, უამრავ მიზეზს იგონებს და ვერ ხვდება, რომ დროთა განმალობაში სწორედ დაგვიანების წყალობით კოლეგებთან ერთად ახლობლებმაც შეიძლება აითვალწუნონ. გთავაზობთ „დამგვიანებელთა" რამდენიმე ტიპის დახასიათებას, რათა განსაზღვროთ თავად რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით და შეეცადოთ აღარ ალოდინოთ ადამიანები. * ველური პროკრასტინატორი - ის, ვინც ყველაფერს ასწრებს, თუმცა არააკურატრულად ანაწილებს სამუშაოს და ყველაფერს ავრალურ რეჟიმში ანუ ბოლო წუთს აკეთებს. გარკვეულ შემთხვევაში პროკრასტინაცია (ქცევის ტიპი, რომელიც მოქმედებების ან დავალების მუდმივად გადადებით ხასიათდება) სასარგებლოცაა, რადგან სანამ ადამიანი ერთი შეხედვით არაფერს აკეთებს, მისი გონება ინფორმაციას აგროვებს, რომელიც ერთიანად იქცევა გამზადებულ პროექტად. თუმცა, ამგვარ ქმედებას ნაკლიც ბევრი აქვს, რადგან ამ ტიპის ადამიანებს არაფრით გამოსდით მუშაობის დაწყება, გაურბიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღებას, უყვართ ყველაფრის „ხვალისთვის" გადადება და სწორედ ამიტომ აგვიანებენ ხშირად. * პლანოფობი - ის, ვისაც არ უყვარს დაგეგმვა, მკაცრად დადგენილ ვადებში ჩატევა და მნიშვნელოვან საქმესაც მაშინ აკეთებს, როცა შესაფერის განწყობაზეა, ხშირად სამუშაო დაუსრულებელი რჩება, რადგან ავიწყდება დროის გაკონტროლება და სწორედ ამიტომ იგვიანებს ყველგან. * „ადამიანი დროის გარეშე" - ის, ვინც სხვა განზომილებაში ცხოვრობს და მიაჩნია, რომ დრო არაფერს ნიშნავს. სინამდვილეში, ასეთ ადამიანებს ეშინიათ აღიარონ, რომ არ შეუძლიათ საქმის ბოლომდე მიყვანა ან ზედმეტად ბევრ დროს ხარჯავენ უმნიშვნელო წვრილმანებზე. * „დროში ტანჯული" - ის, ვისაც სხვისი პრობლემების მოგვარებისას საკუთარი საქმის კეთება ავიწყდება. ამ ტიპის ადამიენები მხოლოდ მანამდე გრძნობენ თავს კოფორტულად, სანამ სხვებს სჭირდებათ, ამიტომ არც საკუთარი დაგვიანება ანაღვლებთ, როცა სხვისი დახმარებაა საჭირო. „დამგვიანებლების" ოთხი ტიპი: რატომ აგვიანებენ ადამიანები მუდმივად