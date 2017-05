ადგილები, სადაც ქართული ქარის ელექტროსადგურები აშენდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qari [1] => energetika [2] => eleqtrosadguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134835 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qari [1] => energetika [2] => eleqtrosadguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134835 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1513 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qari [1] => energetika [2] => eleqtrosadguri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qari [1] => energetika [2] => eleqtrosadguri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134835) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4699,2427,1513) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134170 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 16:25:04 [post_date_gmt] => 2017-05-25 12:25:04 [post_content] => ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ხანდოს ხეობაში გაემგზავრა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრა მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობასთან დაკავშირებით შედგა. როგორც "ფორტუნას" სამინისტროში განუცხადეს, ადგილობრივმა მოსახლეობამ მინისტრს აჩვენა ის ადგილები, რომლებზეც მათ პრობლემები აქვთ. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ სამ კონკრეტულ ადგილზე სამუშაოების მიმდინარეობა უსაფრთხო არ არის. ადგილობრივებმა მინისტრისგან მიიღეს პირობა, რომ საკითხს შეისწავლიან და პრობლემურ ადგილებზე სამუშაოები მხოლოდ შეთანხმების შემდეგ გაგრძელდება. პირველი შეხვედრა კახი კალაძესა და ხანდოს ხეობის მოსახლეობას შორის თბილისში გაიმართა, ეს ამ საკითხზე რიგით მეორე შეხვედრა იყო. მესამე შეხვედრა კვლავ თბილისში, შემდეგ კვირაში გაიმართება. ხანდოს ხეობაში, ელექტოგადამცემი ხაზის მშენებლობა, მოსახლეობასთან შეთანხმების შემდეგ გაგრძელდება თბილისში რეგიონული ენერგეტიკული სამიტი გაიხსნა და ის ეძღვნება ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეფორმებს. სამიტი იმართება ენერგეტიკის სამინისტროს, USAID-ის პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის" G4G -ის და ევროკავშირის EU4ENERGY-ის მხარდაჭერით. „დღევანდელი „რეგიონული ენერგეტიკული სამიტი" წარმოადგენს გასულ წელს ელექტროენერგიის ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის სამიტის და გამართული ღონისძიების სახეცვლილებას. წელს სამინისტროს ინიციატივით ჩვენს პარტნიორებთან ერთად გადავწყვიტეთ მისი მასშტაბი გაგვეფართოვებინა და შინაარსი, თემატური რაკურსი შეგვეცვალა ახალი გარემოებიდან გამომდინარე, რომელიც საქართველოს „ენერგეტიკულ გაერთიანებაში" გაწევრიანებას უკავშირდება. დღეს უკვე წარმოვადგენთ აღნიშნული ორგანიზაციის ოფიციალურ წევრს და აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანაა ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოება და შესაბამისი რეფორმატორული საქმიანობისათვის ოპტიმალური დღის წესრიგის შემუშავება, რომელიც, ასევე, მორგებული იქნება რეგიონის სპეციფიკას", - განაცხადა სამიტის გახსნისას ენერგეტიკის მინისტრმა, კახა კალაძემ. სამიტზე მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილება, მათ შორის, საქართველოს მიერ ევროპის ენერგეტიკული გაერთიანების ხელშეკრულების შესაბამისად გატარებული რეფორმები და მათი ზემოქმედება ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობაზე. ასევე ელექტროენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებისა და ვაჭრობის ხელშეწყობისათვის საჭირო რეგიონალური ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა და ინფრასტრუქტურული პრიორიტეტების განსაზღვრა და დაფინანსება.

თბილისში რეგიონული ენერგეტიკული სამიტი გაიხსნა "ენერგეტიკის სექტორის მაგალითი თვალსაჩინოს ხდის იმ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სარგებელს, რომელსაც საქართველო ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შედეგად მიიღებს. საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, რომელმაც ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმა ევროკავშირთან, მიიღო ვიზალიბერალიზაცია და გახდა ენერგეტიკული გაერთიანების წევრი ქვეყანა. ჩვენ, ხელისუფლების ყველა შტომ, საზოგადოების ყველა წევრმა, ყველამ თავის ადგილზე და თავისი კომპეტენციის და ცოდნის ფარგლებში ძალისხმევა უნდა მივმართოთ იმისკენ, რომ საქართველო გახდეს არა მარტო წევრი ევროპის დიდი ოჯახის, არამედ შეისისხლხორცოს, გაითავისოს და ქვეყნის პროგრესს მოახმაროს ყველა ის სიკეთე, რასაც ეს ოჯახი გვაძლევს.“ - განაცხადა კახა კალაძემ. საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მხარდაჭერით , 2017 წელს უკვე მეხუთედ ახორციელებს ევროპის დღეებს , რომლის მიზანიც საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებაა ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების , საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესის შესახებ , ასევე , აღნიშნულ პროცესში მოსახლეობის ჩართულობის მაქსიმალური ხელშეწყობა . ევროპის დღეების ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობს : ფართო საზოგადოება , მთავრობის , დიპლომატიური კორპუსისა და აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები , მოწვეული ექსპერტები . ევროპის დღეები გახლავთ წლის ერთ - ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი , რომლის ფარგლებშიც იმართება საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის საკითხზე მრავალი ღონისძიება . მზარდი ანტი - დასავლური პროპაგანდის ფონზე , მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხზე საზოგადოებასთან ინტენსიური დიალოგი და მოქალაქეების აღნიშნულ პროცესში აქტიური ჩართვა , რაც თავის მხრივ , საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერის წინაპირობაა . ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ ევროპის დღეების ფარგლებში დაგეგმილ სამუშაო შეხვადრაში მონაწილეობა მიიღო და საქართველოს მუნიციპალიტეტების საკრებულოების თავმჯდომარეებს სიტყვით მიმართა. ღონისძიებაში ასევე, მონაწილეობდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრები. „ჩვენ აღვადგენთ ფერფლიდან ყველაფერს, ჩვენი საზოგადოებისთვის ღირებულს, ვინაიდან მხოლოდ განახლება, მხოლოდ თანამედროვე მსოფლმხედველობა, ჯანსაღი პატრიოტიზმი და ტოლერანტობა დაგვაბრუნებს ჩვენს ჩვეულ გარემოში",– განაცხადა კალაძემ სიტყვით გამოსვლისას. მანვე აღნიშნა, რომ ქართულმა მხარემ ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანების ძალაში შესვლის აუცილებელი შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები დაასრულა. კალაძის განცხადებით, აღნიშნული ორგანიზაცია წარმოადგენს ძირითად პლატფორმას იმ ქვეყნებისთვის, რომლებსაც სურთ შეუერთდნენ ევროკავშირსა და მის ენერგეტიკულ ბაზარს.

კალაძე: ჩვენ აღვადგენთ ფერფლიდან ყველაფერს 