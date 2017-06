ადვოკატები: “აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქართველოდან გაქრობა, ამირანაშვილის სახელს უკავშირდება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => azerbaijaneli-djurnalisti [1] => adokatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137650 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => azerbaijaneli-djurnalisti [1] => adokatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137650 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16427 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => azerbaijaneli-djurnalisti [1] => adokatebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => azerbaijaneli-djurnalisti [1] => adokatebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137650) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16434,16427) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137587 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-09 20:09:42 [post_date_gmt] => 2017-06-09 16:09:42 [post_content] => "აზერბაიჯანელი დეპუტატის ელმან ნასიროვის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის დაკავება იყო აზერბაიჯანისა და საქართველოს სპეცსამსახურების ერთობლივი მუშაობის შედეგი, სიმართლეს არ შეესაბამება", - ამ განცხადებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუს-ი დეპუტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და რაიმე კავშირს აფგან მუხთარლის საქმესთან კატეგორიულად უარყოფს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, საქართველოს შინაგან ს აქმეთა სამინისტრო გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს სსკ-ს 143-ე მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. სუს-ი: აფგან მუხტარლის საქმეზე გავრცელებული განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა პროკურატურას მიმართა

აფგან მუხთარლის ადვოკატმა გენერალურ პროკურატურას მიმართა. არჩილ ჩოფიკაშვილი მოითხოვს უწყებამ გამოიძიოს აზერბაიჯანელი დეპუტატის განცხადება ჟურნალისტის გატაცებასთან დაკავშირებით. "კიდევ ერთხელ მივმართავთ მთავარ პროკურატურას, რომ გამოიძიოს არსებითად ეს გარემოება, ანუ სპეცსამსახურების რომელი წარმომადგენლები, ვინ და რა ფორმით თანამშრომლობდნენ აზერბაიჯანის სპეცსამსახურებთან და აფგან მუთარლის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულში, რომელი პირების ბრალი იკვეთება და დაუყოვნებლივ გაიმიჯნოს სამართალდამცავი ორგანოს ხელმძღვანელები, თუ ვინც იქნებიან ოფიციალური სამსახურებიდან," - განაცხადა აფგან მუხთარლის ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა . არჩილ ჩოფიკაშვილის გარდა როგორც საქართველოს გენერალურ პროკურატურასთან ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან აქვთ კითხვები ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრს. კერძოდ კი კიდევ ერთი აზერბაიჯანელი მოქალაქის დაშგილ აღალალრის საქმესთან დაკავშირებით. აღალალრი გატაცებული ჟურნალისტის ახლო მეგობარია და მას 3 წლის წინ ჩამოართვეს პასპორტი და ის ამის შემდეგ ითხოვდა საბუთის უკან დაბრუნებას. დღეს მისი ადვოკატების მიერ გამართული პრესკონფერენციის შემდეგ კი მას დაუკავშირდნენ პროკურატურის წარმომადგენლები და უთხრეს, რომ მისი პასპორტი ნაპოვნია და მას შეეძლო მისი დაბრუნება. "ის რაც მოხდა ამან მოახდინა გავლენა პროკურატურაზე. იმ გატაცების შემდეგ საქართველოში მყოფი აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან დაშინებულები, მაგრამ მინდა ვუთხრათ მათ, რომ ნუ შეეშინდებათ და მოუწოდონ ხელისუფლებას რომ მათ პატივის სცენ ადამიანის უფლებებს" - განაცხადა დაშგილ აღალალრმა . სუს-ი: აფგან მუხტარლის საქმეზე გავრცელებული განცხადება სიმართლეს არ შეესაბამება

"აზერბაიჯანელი დეპუტატის ელმან ნასიროვის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის დაკავება იყო აზერბაიჯანისა და საქართველოს სპეცსამსახურების ერთობლივი მუშაობის შედეგი, სიმართლეს არ შეესაბამება", - ამ განცხადებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. სუს-ი დეპუტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას და რაიმე კავშირს აფგან მუხთარლის საქმესთან კატეგორიულად უარყოფს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით, საქართველოს შინაგან ს აქმეთა სამინისტრო გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს სსკ-ს 143-ე მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს.