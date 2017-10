ადვოკატის ინფორმაციით, საკრებულოსთან დაკავებულთა რიცხვი თორმეტამდე გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-sakrebulostan [2] => vano-petriashvili [3] => tornike-bikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173768 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-sakrebulostan [2] => vano-petriashvili [3] => tornike-bikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173768 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 341 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-sakrebulostan [2] => vano-petriashvili [3] => tornike-bikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nacionaluri-modzraoba [1] => aqcia-sakrebulostan [2] => vano-petriashvili [3] => tornike-bikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (173768) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20129,341,20131,20130) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 173742 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-10 18:27:18 [post_date_gmt] => 2017-10-10 14:27:18 [post_content] => დღეიდან პუკშინის სკვერი არის ბიძინა ივანიშვვილის გარაჟი და ბოტანიკური ბაღი ივანიშვილის პირადი ბოსტანი , ეს გააკეთა თბილისის საკრებულოს „ქართულმა ოცნებამ“- ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატმა პუშკინის სკვერში გამართულ აქციაზე განაცხადა. ზაალ უდუმაშვილის თქმით, დღევანდელ აქციაზე ათამდე ადამიანი დააკავეს , მათ შორის მაჟორიტარობის კანდიდატები. მისი თქმით, სამართალდამცავების მხრიდან ფიზიკურ ანგარიშწორებას ჰქონდა ადგილი. როგორც უდუმაშვილი აცხადებს, ამ დრომდე არ იციან სად იმყოფებიან მათი თანამებძოლები და იმის დადგენაც თუ რა მდგომარობაში არიან ისინი სახალხო დამცველის აპარატსაც უჭირს. „კოტე იოსელიანთან შეხვედრას სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც ითხოვენ და არც ეუბნებიან სად არის, რომ უბრალოდ შევიდნენ და ნახონ მისი მდგომარეობა. ჩემი თვალით ვნახე ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ვნახე როგორი ცემით შეათრიეს რამდენიმე ჩვენი თანამერძოლი საკრებულოში, რომელიც დღეს ჩვეულებრივ პოლიციის იზოლატორი იყო. არავის ეგონოს, რომ საკრებულოს ამ გადაწყვტილებით ბრძოლა დასრულდა . შედეგს აუცილებლად მივაღწევთ და ეს ტერიტორია, ისევე, როგორც თაბორის მთა თბილისს დარჩება“- განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა თბილისის მერობის კანდიდატმა შაბათს, 14:00 საათზე, რუსთაველის მეტროსთან ფართომასშტაბიანი აქცია დაანონსა. "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს. მათ პუშკინის სკვერში გადაინაცვლეს, სადაც განცხადების გაკეთებას გეგმავენ. ამასთან, ისინი არ აკონკრეტებენ, კვლავ გააკრძელებენ თუ არა დღეს აქციას დედაქალაქის საკრებულოსთან. 