აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის კაპიტალურ რეაბილიტაცია იწყება

განაცხადა „ფორტუნასთან“ თბილისის ვიცე-მერმა. “ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის” თავმჯდომარის, დავით მესხიშვილის, ინფორმაციით, ტაქსების რეგულირების თემაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ამ საკითხმა მხოლოდ იდეის დონეზე გაიჟღერა, თუმცა რა რისკების შემცველია ორკარიანი მარჯვენა საჭიანი ტაქსი, არანაირი ოფიციალური კვლევა არ არსებობს. „სხვა კომპლექსურ საკითხებთან ერთად, საუბარი იყო ორკარიან მარჯვენასაჭიან ავტომობილზე. რეალურად, ასეთი მანქანა მგზავრის გადაყვანისთვის გარკვეულ რისკებს მაინც შეიცავს, რადგან მგზავრის ჩაჯდომა და გადმოსვლა მანქანიდან მოძრაობის ზოლის მხარეს უნდა მოხდეს. რამდენად ხშირად ხდება ინციდენტი მარჯვენასაჭიან ორკარიან ტაქსებთან დაკავშირებით და გარდა თეორიულისა , რამდენად რეალურია საფრთხე, ამას შესაბამისი კვლევა და არგუმენტებით გამყარება სჭირდება, რაც მერიას არ გააჩნია“, - ამბობს „ფორტუნასთან“ მესხიშვილი. თბილისში ტაქსების რეგულირების საკითხი ავტომობილების ლიცენზირებას და მძღოლების სამედიცინო შემოწმებასაც ითვალისწინებს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => იკრძალება თუ არა ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ikrdzaleba-tu-ara-orkariani-da-marjvenasachiani-taqsebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 13:04:27 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 09:04:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142967 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-03 11:57:13 [post_date_gmt] => 2017-07-03 07:57:13 [post_content] => ელიავას ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძრის გამომწვევი მიზეზები ამ დრომდე უცნობია და ბრალდებები, რომ თითქოს სახანძრო ეკიპაჟები გვიან გავიდნენ ადგილზე, არ ჰქონდათ წყალი, ან შეგნებულად არ აქრობდნენ ხანძარს, სიცრუეა, ამის შესახებ მერიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ვიდრე არ არსებობს ექსპერტიზის დასკვნა, "გარკვეული პოლიტიკური ძალების მიერ გაკეთებული ცილისმწამებლური განცხადებები ყოვლად გაუმართლებელი და მიუღებელია" : "გვსურს მოვუწოდოთ ყველას, რომ მოვაჭრეების ემოციური ფონი და დამდგარი მძიმე შედეგები პოლიტიკური მიზნებისთვის არ გამოიყენონ. რაც შეეხება დაზიანებულ საქონელს, შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ელიავას ბაზრობაზე ხანძრის შედეგად დაზარალებულებს ზარალს ჩამოაწერენ. შესაბამისი სამუშაოები დილიდან დაიწყება. ხანძრის გაჩენის შემდეგ სულ ოთხი ადამიანია ჰოსპიტალიზირებული. როგორც შს სამინისტროში განაცხადეს, დაშავებულებს შორის ერთ-ერთი მეხანძრეა. მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება," - ნათქვამია მერიის განცხადებაში. [post_title] => ელიავას დაზარალებულ მოვაჭრეებს ზარალს ჩამოაწერენ - თბილისის მერია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eliavas-dazaralebul-movachreebs-zarals-chamoaweren-tbilisis-meria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 11:57:13 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 07:57:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139898 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 13:00:01 [post_date_gmt] => 2017-06-20 09:00:01 [post_content] => საბურთალოს ცენტრალურ ქუჩებზე დილის საათებში სატრანსპორტო საცობები არ ყოფილა, 08:30 - 10:30 საათის მონაკვეთში გადაღებულ ფოტოებს თბილისის მერია ავრცელებს. პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია 16 ივნისს დაიწყო. მერიის მტკიცებით, სატრანსპორტო ნაკადი სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ შემცირდა. სკოლებში სწავლის დაწყებამდე კი სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა დასრულდეს. [gallery link="file" ids="139899,139900,139901,139902,139903,139904,139905,139906,139907"] [post_title] => საბურთალო საცობების გარეშე - მერია დილით გადაღებულ ფოტოებს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saburtalo-sacobebis-gareshe-meria-dilit-gadaghebul-fotoebs-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 13:00:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 09:00:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139898 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144799 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-10 13:04:27 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:04:27 [post_content] => დედაქალაქში ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების მოძრაობა შესაძლოა, აიკრძალოს. თბილისის მერიის მიერ ტაქსების რეგულირების თემაზე დაწყებული რეფორმა ერთ-ერთ მოთხოვნად, იდეის დონეზე, ამ საკითხსაც ითვალისწინებს. თბილისის ვიცე-მერის, ირაკლი ლექვინაძის , ინფორმაციით, საკითხი სპეციალისტებთან საუბრის დროს გამოიკვეთა. “ტაქსების რეგულირების ჩარჩო-დოკუმენტი სპეციალისტებთან ერთად განიხილება. საუბარია სხვადასხვა რეგულაციაზე და მათ შორის, ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსების აკრძალვის საკითხიც ერთ -ერთი იდეაა, საუბარი არ არის რაიმე გადაწყვეტილებაზე, საკითხი ჯერ მხოლოდ იდეის დონეზეა“, - განაცხადა „ფორტუნასთან“ თბილისის ვიცე-მერმა. “ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის” თავმჯდომარის, დავით მესხიშვილის, ინფორმაციით, ტაქსების რეგულირების თემაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრაზე ამ საკითხმა მხოლოდ იდეის დონეზე გაიჟღერა, თუმცა რა რისკების შემცველია ორკარიანი მარჯვენა საჭიანი ტაქსი, არანაირი ოფიციალური კვლევა არ არსებობს. „სხვა კომპლექსურ საკითხებთან ერთად, საუბარი იყო ორკარიან მარჯვენასაჭიან ავტომობილზე. რეალურად, ასეთი მანქანა მგზავრის გადაყვანისთვის გარკვეულ რისკებს მაინც შეიცავს, რადგან მგზავრის ჩაჯდომა და გადმოსვლა მანქანიდან მოძრაობის ზოლის მხარეს უნდა მოხდეს. რამდენად ხშირად ხდება ინციდენტი მარჯვენასაჭიან ორკარიან ტაქსებთან დაკავშირებით და გარდა თეორიულისა , რამდენად რეალურია საფრთხე, ამას შესაბამისი კვლევა და არგუმენტებით გამყარება სჭირდება, რაც მერიას არ გააჩნია“, - ამბობს „ფორტუნასთან“ მესხიშვილი. თბილისში ტაქსების რეგულირების საკითხი ავტომობილების ლიცენზირებას და მძღოლების სამედიცინო შემოწმებასაც ითვალისწინებს. თამუნა გოგუაძე [post_title] => იკრძალება თუ არა ორკარიანი და მარჯვენასაჭიანი ტაქსები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ikrdzaleba-tu-ara-orkariani-da-marjvenasachiani-taqsebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 13:04:27 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 09:04:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 275 [max_num_pages] => 92 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 49a2f256056a94783befd4ea2333622d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )