”აეროსმიტიდან” თბილისში დასაბრუნებლად კიდევ ერთი რეისი დაინიშნა

საქართველოს რკინიგზა "რუსთავის 2"-ის მიერ მომზადებულ სიუჟეტზე სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც "ფორტუნა" უცვლელად გთავაზობთ: "ტელეკომპანია "რუსთვი 2"-ის მიერ მომზადებული სიუჟეტის საპასუხად გვინდა განვაცხადოთ, რომ საქართველოს რკინიგზა ახორციელებს თავის საქმიანობას წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის განუხრელი დაცვით, კომპანია მუდმივად აწარმოებს ანგარიშგებებს, რომელსაც ითვალისწინებს, როგორც ქართული კანონმდებლობა, ასევე ლონდონის საფონდო ბირჟა. საქართველოს რკინიგზის აუდიტორი გახლავთ მსოფლიოს ოთხეულში შემავალი „კეიპიემჯი", ხოლო იურიდიულ კონსულტაციებს გვიწევს კომპანია „დეკერტი". საქართველოს რკინიგზას ლოჯისტიკური საქმიანობისთვის აქვს დაფუძნებული შვილობილი კომპანიები: „GR ტრანზიტი", „GR ლოჯისტიკა და ტერმინალები", "GR ტრანზიტ ლაინი", „GR ტრანს შიფმენტი". ამ კომპანიების 100%-იანი წილის მფლობელი არის სააქციო საზოგადოება "საქართველოს რკინიგზა" და შესაბამისად, მათი ფინანსური საქმიანობის კონსოლიდირება ხდება საქართველოს რკინიგზის ფინანსურ ანგარიშგებებში. თითოეული ეს კომპანია დარეგისტრირებულია საქართველოში ქართული კანონმდებლობის საფუძველზე. 16 მაისს მომზადებული სიუჟეტი არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა, სიუჟეტში მოცემული ფაქტები არ შეესაბამება სიმართლეს. აღნიშნულ კომპანიათა სარეგისტრაციო მონაცემები არის საჯარო რეესტრში და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის",- წერია საქართველოს რკინიგზის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => საქართველოს რკინიგზა რუსთავის 2-ის სიუჟეტს ეხმაურება

Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი.

[post_title] => Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა "ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით რომ გნახოთ საქართველოში, 20 მაისს. ეს ვიდეო არის მისალმების მესიჯი ლეგენდარული ამერიკული როკ ბენდისთვის", - წერენ "აეროსმიტის" გვერდზე. ", - ვკითხულობთ BLACK SEA ARENA-ს ფეიჯზეც. "ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით რომ გნახოთ საქართველოში, 20 მაისს. ეს ვიდეო არის მისალმების მესიჯი ლეგენდარული ამერიკული როკ ბენდისთვის", - წერენ "აეროსმიტის" გვერდზე.

"აეროსმიტის ოფიციალური გვერდი ქართველების მიერ შესრულებულ სიმღერას ავრცელებსაი ასე განსხვავებულად ხვდება საქართველო მსოფლო ვარსკვლავს https://www.youtube.com/watch?v=MfPrxRXwT34&feature=youtu.be

[post_title] => Aerosmith-მა მათი ჰიტის ქართული ვერსია მოიწონა [post_title] => საქართველოს რკინიგზა რუსთავის 2-ის სიუჟეტს ეხმაურება