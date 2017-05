“აეროსმიტმა” “ბლექ სი არენას” სცენა მოსინჯა – მუსიკოსები არენით აღფრთოვანდნენ |(ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => aerosmiti-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132629 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => aerosmiti-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132629 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7694 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => aerosmiti-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bleq-si-arena [1] => aerosmiti [2] => aerosmiti-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132629) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10300,10307,7694) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132545 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-20 08:39:15 [post_date_gmt] => 2017-05-20 04:39:15 [post_content] => ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯგუფი „აეროსმიტი“ უკვე საქართველოშია - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩარტერული რეისი გუშინ, 18.45 საათზე შესრულდა. ჯგუფის წევრები სასტუმრო ,,შერატონში“ დაბინავდნენ, სადაც მათ გულშემატკივრები და ჟურნალისტები დახვნდენ. დღეს ლეგენდარულ ჯგუფს „ბლექ სი არენა“ უმასპინძლებს. ,,აეროსმიტი“ ქართველი მსმენელის წინაშე 2017 წლის გრანდიოზული ევროტურის “Aero-Vederci Baby!” ფარგლებში წარდგება. „Aerosmith“-ის წევრებმა მასშტაბური ევროტური ს შესახებ გასული წლის 14 ნოემბერს გამოაცხადეს. ტურნეს ფარგლებში ჯგუფი ეწვევა ისრაელს, საქართველოს, რუსეთს, გერმანიას, პოლონეთს, დანიას, შვედეთს, დიდ ბრიტანეთს, ირლანდიას, საფრანგეთს, იტალიას, პორტუგალიას, ესპანეთსა და შვეიცარიას. ჯგუფი ქართველი მსმენელისთვის ბოლო დროის საუკეთესო სიმღერებთან ერთად, ძველ ჰიტებსაც შეასრულებს. [gallery link="file" ids="132546,132547,132548"] აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ევროტურის ფარგლებში, „Aerosmith“ კონცერტებს გამართავს ისეთ მასშტაბურ ფესტივალებზე, როგორიცაა შვედეთის როკ-ფესტივალი (Sweden Rock), საფრანგეთში „ჰელფესტი“ (France’s Hellfest) და დიდ ბრიტანეთში, დონინგტონის ლეგენდარული „დაუნლოუდ ფესტივალი“ (Download Festival in Donington, UK). ბოლო ტურნე „Aerosmith”-მა სამხრეთ ამერიკაში ჩაატარა, კონცერტები გაიმართა ჩილეში, არგენტინაში, კოლუმბიაში, ბოლივიაში, ბრაზილიაში, პერუსა და მექსიკაში. „Aerosmith“-ის კონცერტი საქართველოში პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში იმართება. Check in Georgia წელს უკვე მეორედ ტარდება და 20 მაისს დაგეგმილი კონცერტის გარდა, არაერთ საინტერესო, მათ შორის საერთაშორისო მასშტაბის მუსიკალურ, თეატრალურ თუ სპორტულ ღონისძიებას მოიცავს. Check in Georgia-ს საერთო კონცეფციის ქვეშ გაერთიანდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და საქართველოში დამატებით ათასობით ტურისტს მოიზიდავს. პროექტი რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მნიშვნელოვანია, ის იქნება ასევე ადგილობრივი ბიზნესის წამახალისებელი ფაქტორი იქნება და ხელს შეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლების ზრდას. [gallery ids="132549,132550,132551"] [post_title] => დღეს „ბლექ სი არენა“ „აეროსმიტის“ კონცერტს უმასპინძლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-bleq-si-arena-aerosmitis-koncerts-umaspindzlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 08:45:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 04:45:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132545 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132540 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-20 08:27:33 [post_date_gmt] => 2017-05-20 04:27:33 [post_content] => პროექტ „check in Georgia”-ს ფარგლებში დაგეგმილი „აეროსმიტის“ კონცერტის გამართვამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ და კომპანია „ბლექ სი არენა“ დირექტორმა ანი კავლელიშვილმა ბათუმში პრესკონფერენცია გამართეს. მათი განცხადებით, „აეროსმიტის“ გრანდიოზული კონცერტისთვის მზადება „ბლექ სი არენაზე“ დასრულებულია და ბენდის რაიდერით მოთხოვნილი ყველა ტექნიკული დეტალი მზად არის. როგორც პრესკონფერენციაზე ითქვა, უმნიშვნელოვანესია ის ფაქტი, რომ ბილეთები ძალიან მცირე დროში, დაახლოებით სამ საათში გაიყიდა. გაყიდულია 10 000-ზე მეტი ბილეთი. ანი კავლელიშვილის განცხადებით, მაყურებლებისა და ტურისტებისათვის მეტი კომფორტის შექმნის მიზნით, „ფონდი ქართუს“ ხელშეწყობით დამთავრდა ბაქანის მშენებლობა „ბლექ სი არენას“ სიახლოვეს, რომელზეც გაჩერდება „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ სპეციალურად check in Georgia”-ს ღონისძიებებისთვის დანიშნული მატარებელი და მგზავრებს საშუალება ექნებათ ბაქნიდან პირდაპირ გადავიდნენ „ბლექ სი არენას“ საკონცერტო დარბაზში. „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ აეროსმიტის კონცერტისთვის დანიშნული მატარებლებზე მგზავრობის ღირებულება ბიზნესკლასისთვის 10 ლარი, I კლასით მგზავრობისთვის 8 ლარი, ხოლო II კლასით მგზავრობა 6 ლარი იქნება. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე იმოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. „ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება ჩვენთვის. პროექტის მიზანია გაიზარდოს ტურისტული ნაკადები, საქართველო გაიცნოს კიდევ უფრო მეტმა საინტერესო ადამიანმა და დაჩექინდეს მეტი ვარსკვლავი საქართველოში. მგონი საუკეთესო სეზონის გახსნაა და მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო, ქართულ და უცხოურ ღონისძიებებს გპირდებით“ - განაცხადა ანი კავლელიშვილმა. პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ პროექტი Check in Georgia ხელს უწყობს საქართველოს ცნობადობის გაზრდას და დამატებითი პოზიტიური ფაქტორია ჩვენს ქვეყანაში ჩამოსული ტურისტებისთვის, რომ უკეთესი შთაბეჭდილებები მიიღონ. „ყველა ღონისძიება თუ სპორტული ასპარეზობა, რაც Check in Georgia-ს ფარგლებში ტარდება, იმ მიზანს ემსახურება, რომ საქართველოში ჩამოსულ მილიონობით ტურისტს აქ მოგზაურობა კიდევ უფრო გავუხალისოთ და ისინი კარგი შთაბეჭდილებებით წავიდნენ ჩვენი ქვეყნიდან. ეს ქმნის საფუძველს, რომ დამატებით ტურისტული ნაკადები მოვიზიდოთ ჩვენს ქვეყანაში. check in Georgia ძალიან საინტერესო პროგრამით წარსდგება როგორც ჩვენი თანამოქალაქეების, ასევე უცხოელი ტურისტების თვალწინ და მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2017 წელი იქნება ახალი რეკორდების წელიწადი უცხოეთიდან ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით“ - განაცხადა გიორგი ჩოგოვაძემ. აეროსმიტის“ მენეჯმენტის მოთხოვნით, კონცერტს ესწრება მედიის წარმომადგენელთა შეზღუდული რაოდენობა. კონცერტს გადაიღებს მხოლოდ რამდენიმე კამერა და ფოტოგრაფი. „ ბლექ სი არენა “უზრუნველყოფს მასალის დაუყონებლივ მიწოდებას ყველა მედიასაშუალებისთვის. არენის ტერიტორიაზე აიკრძალება ფოტოაპარატის შეტანა და ე.წ. „სელფის ჯოხის“ გამოყენება. კონცერტის დღეს, „ბლექ სი არენას“ ტერიტორიაზე ხალხს შესვლის საშუალება 19:00 საათიდან ექნება. [post_title] => აეროსმიტის კონცერტთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გაიმართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmitis-koncerttan-dakavshirebit-preskonferencia-gaimarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-20 08:29:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-20 04:29:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132540 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131898 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-18 09:45:43 [post_date_gmt] => 2017-05-18 05:45:43 [post_content] => "აეროსმიტის" ოფიციალურ გვერდზე გამოჩნდა სიმღერების ჩამონათვალი, რომელსაც "აეროსმიტი" ბათუმში კონცერტზე შესრულებს. აქ თავმოყრილია მათი ჰიტები. "დიდი მადლობა თელ-ავივს. შემდეგი გაჩერება, 20 მაისი, "ბლექ სი არენა, იქ შევხვდებით", - წერია ჯგუფის "ფეისბუქ"-გვერდზე, რომელსაც თან ერთვის სიმღერათა ჩამონათვალი. მათ შორისაა "Miss A Thing", "Cryin" და "Walk This Way" https://www.facebook.com/aerosmith/photos/a.10154917059358124.1073741827.58153618123/10154925089908124/?type=3&theater [post_title] => "შეგხვდებით ბათუმში" - რას შეასრულებს "აეროსმიტი" "ბლექ სი არენაზე, სიმღერების სია!!! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shegkhvdebit-batumshi-ras-sheasrulebs-aerosmiti-bleq-si-arenaze-simgherebis-sia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-18 09:46:03 [post_modified_gmt] => 2017-05-18 05:46:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131898 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132545 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-20 08:39:15 [post_date_gmt] => 2017-05-20 04:39:15 [post_content] => ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ჯგუფი „აეროსმიტი“ უკვე საქართველოშია - ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ჩარტერული რეისი გუშინ, 18.45 საათზე შესრულდა. ჯგუფის წევრები სასტუმრო ,,შერატონში“ დაბინავდნენ, სადაც მათ გულშემატკივრები და ჟურნალისტები დახვნდენ. დღეს ლეგენდარულ ჯგუფს „ბლექ სი არენა“ უმასპინძლებს. ,,აეროსმიტი“ ქართველი მსმენელის წინაშე 2017 წლის გრანდიოზული ევროტურის “Aero-Vederci Baby!” ფარგლებში წარდგება. „Aerosmith“-ის წევრებმა მასშტაბური ევროტური ს შესახებ გასული წლის 14 ნოემბერს გამოაცხადეს. ტურნეს ფარგლებში ჯგუფი ეწვევა ისრაელს, საქართველოს, რუსეთს, გერმანიას, პოლონეთს, დანიას, შვედეთს, დიდ ბრიტანეთს, ირლანდიას, საფრანგეთს, იტალიას, პორტუგალიას, ესპანეთსა და შვეიცარიას. ჯგუფი ქართველი მსმენელისთვის ბოლო დროის საუკეთესო სიმღერებთან ერთად, ძველ ჰიტებსაც შეასრულებს. [gallery link="file" ids="132546,132547,132548"] აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის ევროტურის ფარგლებში, „Aerosmith“ კონცერტებს გამართავს ისეთ მასშტაბურ ფესტივალებზე, როგორიცაა შვედეთის როკ-ფესტივალი (Sweden Rock), საფრანგეთში „ჰელფესტი“ (France’s Hellfest) და დიდ ბრიტანეთში, დონინგტონის ლეგენდარული „დაუნლოუდ ფესტივალი“ (Download Festival in Donington, UK). ბოლო ტურნე „Aerosmith”-მა სამხრეთ ამერიკაში ჩაატარა, კონცერტები გაიმართა ჩილეში, არგენტინაში, კოლუმბიაში, ბოლივიაში, ბრაზილიაში, პერუსა და მექსიკაში. „Aerosmith“-ის კონცერტი საქართველოში პროექტ Check in Georgia-ს ფარგლებში იმართება. Check in Georgia წელს უკვე მეორედ ტარდება და 20 მაისს დაგეგმილი კონცერტის გარდა, არაერთ საინტერესო, მათ შორის საერთაშორისო მასშტაბის მუსიკალურ, თეატრალურ თუ სპორტულ ღონისძიებას მოიცავს. Check in Georgia-ს საერთო კონცეფციის ქვეშ გაერთიანდება ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას და საქართველოში დამატებით ათასობით ტურისტს მოიზიდავს. პროექტი რამდენიმე თვის განმავლობაში გაგრძელდება და მნიშვნელოვანია, ის იქნება ასევე ადგილობრივი ბიზნესის წამახალისებელი ფაქტორი იქნება და ხელს შეუწყობს ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლების ზრდას. 