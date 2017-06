აფეთქება ბრიუსელში – ქალაქის ცენტრიდან ხალხი ევაკუირებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => briuseli [1] => afetqeba-briuselshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140009 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => briuseli [1] => afetqeba-briuselshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140009 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 948 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => briuseli [1] => afetqeba-briuselshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => briuseli [1] => afetqeba-briuselshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140009) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8255,948) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134291 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 23:03:59 [post_date_gmt] => 2017-05-25 19:03:59 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უხერხული მანერების გამო, მედიის ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა. ბრიუსელში, ნატოს ახალი შტაბ-ბინის გახნის ცერემონიალი გაიმართა და როგორც ჩანს ტრამპს ფოტოებზე კარგად გამოჩენა და ნატოს გენერალური მდივნის გვერდით სურდა ადგილის დაკავება. ამისთვის მან, მონტენერგოს პრეზიდენტი საკმაოდ უხეშად, ძალის გამოყენებით ჩამოიშორა. ეს ყველაფერი კამერებმა დააფიქსირეს. მონტენეგროს პრემიერი მინო ჯუკანოვიჩი ტრამპის მხრიდან ასეთ ქცევას ღიმილით შეხვდა და ადგილი დაუთმო. https://www.youtube.com/watch?v=WPDzLYDRpnk [post_title] => უხერხული კადრები: ტრამპმა ფოტოზე გამოჩენისთვის მონტენეგროს პრემიერს ხელი ჰკრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukherkhuli-kadrebi-trampma-fotoze-gamochenistvis-montenegros-premiers-kheli-hkra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 23:03:59 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 19:03:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134291 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118697 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-29 20:05:08 [post_date_gmt] => 2017-03-29 16:05:08 [post_content] => ბრიუსელში ვიზიტით მყოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დღეს საქართველოს დელეგაციის წევრ ახალგაზრდებთან ერთად ბრიუსელის ქუჩებში, ქალაქის ისტორიულ ნაწილში გაისეირნა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან: საერთაშორისო განათლების ცენტრის სტიპენდიანტები, “სტარტაპ საქართველოს” მიერ დაფინანსებული ბენეფიციარები, თსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის მიმართულების წარმატებული სტუდენტები, სახელმწიფო პროგრამის - “აწარმოე საქარ თველოში” ფარგლებში დაფინასებული ახალგაზრდები, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული და სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე წარმატებული სტუდენტები, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. ახალგაზრდებმა პრემიერთან საუბრისას აღნიშნეს, რომ მათი უმეტესობა პირველად იმყოფება ევროპაში და სასიხარულოა, რომ პირველი მოგზაურობა ამ ისტორიულ მოვლენას დაემთხვა. ახალგაზრდების ჯგუფს ბელგიის უმაღლეს სასწავლებლების სტუდენტებიც შეუერთდნენ. სტუდენტებმა პრემიერთან ერთად სამახსოვრო ფოტოები გადაიღეს. 2017-03-29 20:05:08

პრემიერმა დელეგაციის წევრებთან ერთად ბრიუსელის ქუჩებში გაისეირნა

2017-03-10 11:39:37

მიხეილ ჯანელიძე აცხადებს, რომ ბრიუსელში მისი ვიზიტი „რუსთავი 2"-ის საქმეს არ უკავშირდებოდა, თუმცა ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს მიაწოდა ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების, პოლიტიკური პროცესის და მათ შორის მედიაგარემოს შესახებ. "მე ვნახე, რომ ჩემს ვიზიტს გარკვეული სპეკულაციები მოჰყვა. იმ პირებს, რომლებიც ამ ვიზიტთან დაკავშირებით საუბრობენ, თითქოს ეს ემსახურებოდა კონკრეტულად „რუსთავი 2"-ის საქმეს, კარგად მოეხსენებათ, რომ არც ერთი ის პირი, რომელსაც მე შევხვდი ევროპის საბჭოში, არ არის უფლებამოსილი განიხილოს კონკრეტული საქმე. საქმეს განიხილავს სასამართლო, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი არ არის უფლებამოსილი ისაუბროს კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, ამას აკეთებს იუსტიციის სამინისტრო. ამიტომ, ყოველგვარი სპეკულაციები გაუგებარია", - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. მისი თქმით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო არის პასუხისმგებელი ევროსაბჭოსთან წარმართოს ურთიერთობები და მას აღნიშნულ ინსტიტუტთან აქვს თანამშრომლობის ღია პროცესი. "ჩვენ წლებია ვთანამშრომლობთ წარმატებით რეფორმების მიმართულებით. საქართველომ მიაღწია ძალიან დიდ წარმატებას ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. ამაზე მეტყველებს სტრასბურგში საქართველოდან წარდგენილი აპლიკაციების სტატისტიკის შემცირება. ეს გულისხმობს იმას, რომ არის ნდობა ჩვენი სასამართლოსადმი და ასევე საქართველოში ადამიანის უფლებები არის ბევრად უფრო მეტად დაცული, ვიდრე იყო რამდენიმე წლის წინ", - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. უკავშირდებოდა თუ არა ჯანელიძის ვიზიტი ბრიუსელში "რუსთავი 2"-ის საქმეს-მინისტრის კომენტაი