აფეთქება და სროლა ფილიპინების ტურისტულ კომპლექსში (ფოტო/ვიდეო)

Manchester Evening News-ის ინფორმაციით, ქალაქის ერთ ნაწილში შეიარაღებული პოლიციაა მობილიზებული. მანჩესტერის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა „ტვიტერზე“ დაწერა, რომ აფეთქების ხმა ადგილობრივი დროით დაახლოებით 2 საათზე გაისმა, კვანტონ-ქლოუზის კვარტალთან. პოლიციას მიმდებარე ტერიტორიაზე გზები გადაკეტილი აქვს. მანჩესტერ-არენაზე მომხდარი აფეთქებიდან 1 კვირა გავიდა. ტერაქტს 22 ადამიანი ემსხვერპლა. "ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა სრული შენატანი უნდა განახორციელონ, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდის გზით",- განაცხადა მან. ნატოში წევრობის გადასახადი სახელწმიფოებისთვის ნებაყოფილობითია. ტრამპმა ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლისას ასევე, ტერორიზმზე საფრთხეებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, მანჩესტერში მომხდარ თავდასხმას. ტრამპის თქმით, ეს უკანასკნელი, ტერორიზმის ძლიერი ბოროტი ძალის დემონსტრირებაა. "უდანაშაულო ბავშვები მოკლეს ან დაჭრეს, როდესაც კონცერტს ესწრებოდნენ. ეს იყო ბარბაროსული და სასტიკი თავდასხმა ჩვენს ცივილიზაციაზე. ისინი არიან „ლუზერები“. სადაც არ უნდა არსებობდნენ, ისინი უნდა განვდევნოთ",-აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე და რუსეთის საფრთხეზე. "უნდა ვიყოთ ფხიზლად. ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე, იმიგრაციაზე, ისევე როგორც რუსეთის საფრთხეზე",-განახცადა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი ნატოს წევრებს: გადაიხადეთ! BBC-ს ცნობით, ორივე მათგანი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ცნობილია, რომ მანქანაში კიდევ ორი ადამიანი იმყოფებოდა, თუმცა მათი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ჯერჯერობით უცნობია, რა კვალიფიკაციას მიანიჭებენ აფეთქებას. ლუკას პაპადემოსი საბერძნეთის პრემიერი 2011 წლის ნოემბერში გახდა, მაშინ როცა ქვეყანაში პოლიტიკური და ეკონომიკური არეულობა იყო. მან თანამდებობა 2012 წლის მაისში დატოვა. პაპადემოსი ასევე, ცენტრალური ბანკის ვიცე პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებდა. 