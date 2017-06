აფეთქება და სროლა: ქაბულში მეჩეთზე თავდასხმა განხორციელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqti [2] => terorizmi [3] => mecheti [4] => ramadani [5] => qabuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139038 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqti [2] => terorizmi [3] => mecheti [4] => ramadani [5] => qabuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139038 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 980 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqti [2] => terorizmi [3] => mecheti [4] => ramadani [5] => qabuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avghaneti [1] => teraqti [2] => terorizmi [3] => mecheti [4] => ramadani [5] => qabuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139038) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (980,2353,6947,6541,1586,1658) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138618 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 16:24:16 [post_date_gmt] => 2017-06-14 12:24:16 [post_content] => ტერორისტული ორგანიზაცია ”ალ ქაიდა” შესაძლოა საფეხბურთო არენებზე ტერაქტების მოწყობას გეგმავდეს. ამის შესახებ მედიას ევროპის სტრატეგიული კვლევისა და უსაფრთხოების ცენტრის წამყვანმა ექსპერტმა, ევგენია გვოზდევამ განუცხადა. ”ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ”ალ ქაიდა” შესაძლოა მსგავს ტერორიტულ ოპერაციებს ამზადებდეს. 2012 წლიდან ისინი აქტიურად მუშაობენ ალტერნატიული ასაფეთქებელი მოწყობილობების პროექტებზე, რომლის შეტანაც განსაკუთრებით კარგად დაცულ ობიექტზე იოლად შეიძლება. მაგალითად, თვითმფრინავში ან საფეხბურთო მოედანზე”, - განაცხადა მან. ექსპერტმა აღნიშნა ისიც, რომ მოცემულ მომენტში კონკრეტული საფრთხის შესახებ რომელიმე საფეხბურთო არენის მიმართ ცნობები არ არსებობს. [post_title] => ალ ქაიდამ შესაძლოა სტადიონებზე ტერაქტი მოაწყოს

[post_date] => 2017-06-09 10:32:32

მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩის წინ, რომელშიც ავსტრალია და საუდის არაბეთი ხვდებოდნენ ერთმანეთს, აქამდე გაუგონარი რამ მოხდა. ადელაიდას სტადიონზე, ლონდონის ტერაქტის დროს დაღუპულთა პატივსაცემად, წუთიერი დუმილი გამოცხადდა. ავსტრალიელი ფეხბურთელები, წესის შესაბამისად, ცენტრში განთავსდნენ, ხოლო საუდის არაბეთის ნაკრების მოთამაშეებმა წუთიერი დუმილი უგულვებელყვეს და მოთელვა გააგრძელეს. სათადარიგოთა სკამიდან არ წამოდგნენ გუნდის მწვრთნელები და რეზერვში მყოფი მოთამაშეები. არაბი ფეხბურთელების მსგავსი გადაწყვეტილების მიზეზი უცნობია. ავსტრალიელმა გულშემატკივარებმა კი ფეხბურთელებს ასეთი საქციელის გამო სტვენა აუტეხეს. თამაში ავსტრალიამ 3:2 მოიგო. [post_title] => არაბმა ფეხბურთელებმა ტერაქტის მსხვერპლს პატივი არ მიაგეს: წუთიერი დუმილი არ შედგა

[post_date] => 2017-06-08 22:04:56

ტერორისტული დაჯგუფება ე.წ. ისლამური სახელმწიფო 8 ქვეყანას მორიგი თავდასხმებით ემუქრება. ინფორმაცია ამის შესახებ ინტერნეტში გავრცელდა. გზავნილი, ინგლისურადაა დაწერილი, თუმცა გრამატიკულად გაუმართავია. მისი ავტორი მუსლიმებს მოუწოდებს, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ისეთ ადგილებს მოერიდონ, როგორებიცაა მარკეტები, ავტოსადგომები და საფეხმავლო ქუჩები. როგორც ბელგიური გამოცემა dhnet.be წერს, ექსპერტები ჯერჯერობით ვერ ამბობენ, შესაძლოა თუ არა ამ გზავნილის სერიოზულად აღქმა. "ხალიფატის ჯარისკაცები ააფეთქებენ, დააჯახებენ ხალხს ავტომობილებს და გამოჭრიან მათ ყელს", - ნათქვამია განცხადებაში. მესიჯში ასევე, მითითებულია, რომ თავდასხმები ბელგიაში, შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, საფრანგეთში, გაერთიანებულ სამეფოში, კანადაში, ავსტრალიასა და იტალიაში მოხდება. [post_title] => ISIS 8 ქვეყანას ახალი ტერაქტებით ემუქრება [post_title] => ალ ქაიდამ შესაძლოა სტადიონებზე ტერაქტი მოაწყოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => al-qaidam-shesadzloa-stadionebze-teraqti-moawyos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 16:24:16 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 12:24:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138618 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 121 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c73f1c48a584877628056147757cd39d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )