აფეთქება პაკისტანში – დაიღუპა 13 ადამიანი – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleli-teroristi [1] => afetqeba-pakistanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171725 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleli-teroristi [1] => afetqeba-pakistanshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171725 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6933 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleli-teroristi [1] => afetqeba-pakistanshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleli-teroristi [1] => afetqeba-pakistanshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171725) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19953,6933) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127169 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 12:10:46 [post_date_gmt] => 2017-05-03 08:10:46 [post_content] => ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, აშშ-ის საელჩოსთან თვითმკვლმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. აფეთქებას 8 ადამიანი ემსხვერპლა.დაშავებულთა რიცხვი კი 28–ს აღწევს. მათ შორის სამი ამერიკელი ჯარისკაცია. თვითმკვლელმა ტერორისტმა აფეთქება NATO-ს ავტოკოლონის გადაადგილების დროს მოაწყო. ტრაგედია ქაბულის ერთ–ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას მოხდა. როგორც Reuters იუწყება, დაზიანებულია უამრავი ავტომობილი. ჯარისკაცებმა ბაზაზე დაბრუნება ჯავშანტრანსპორტით შეძლეს. აფეთქებას ქაბულში წინ უსწრებდა "თალიბანის" განცხადება, რომელშიც მოძრაობა საგაზაფხულო იერიშის დაწყების შესახებ საუბრობდა. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="127170,127171,127172,127173,127174"] [post_title] => თვითმკვლელმა ტერორისტმა აშშ–ს საელჩოსთან თავი აიფეთქა: დაღუპულია 8 ადამიანი (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tvitmkvlelma-teroristma-ashsh-s-saelchostan-tavi-aifetqa-daghupulia-8-adamiani-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 12:10:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 08:10:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127169 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 89698 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-21 17:37:54 [post_date_gmt] => 2016-11-21 13:37:54 [post_content] => ქაბულში, მეჩეთში თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად, სულ მცირე, 27 ადამიანი გარდაიცვალა, ინფორმაციას "ბიბისი" ავრცელებს. ინციდენტი შიიტურ მეჩეთ ბაქირ ოლუმში მოხდა, ავღანეთის დედაქალაქის დასავლეთით. ხელისუფლება აცხადებს, რომ მსხვერპლი, შესაძლოა, გაიზარდოს. შემთხვევის შედეგად 40 ადამიანი დაიჭრა. "აფეთქება ადგილობრივი დროით 12.30 საათზე მოხდა, დეტალების მოკვლევა მიმდინარეობს," - განაცხადა ქვეყნის შს სამინისტროს წარმომადგენელბა სედიქ სედიქიმ. მომხდარზე პასუხისმგებლობა, ჯერ-ჯერობით, არავის აუღია. [post_title] => 27 გარდაცვლილი და 40 დაჭრილი - ძლიერი აფეთქება ქაბულში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 27-gardacvlili-da-40-dachrili-dzlieri-afetqeba-qabulshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-21 17:37:54 [post_modified_gmt] => 2016-11-21 13:37:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=89698 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 81988 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-10-16 16:41:38 [post_date_gmt] => 2016-10-16 12:41:38 [post_content] => თურქეთში თვითმკვლელმა ტერორისტმა პოლიციის სპეცოპერაციის დროს თავი აიფეთქა. შემთხვევის შედეგად, 3 თურქი პოლიციელი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაშავდა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ქალაქში დანარჩენი ტერორისტების გასანეიტრალებლად სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. [post_title] => თურქეთში თვითმკვლელმა ტერორისტმა პოლიციის სპეცოპერაციის დროს თავი აიფეთქა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-tvitmkvlelma-teroristma-policiis-specoperaciis-dros-tavi-aifetqa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-16 16:41:38 [post_modified_gmt] => 2016-10-16 12:41:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=81988 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127169 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 12:10:46 [post_date_gmt] => 2017-05-03 08:10:46 [post_content] => ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში, აშშ-ის საელჩოსთან თვითმკვლმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. აფეთქებას 8 ადამიანი ემსხვერპლა.დაშავებულთა რიცხვი კი 28–ს აღწევს. მათ შორის სამი ამერიკელი ჯარისკაცია. თვითმკვლელმა ტერორისტმა აფეთქება NATO-ს ავტოკოლონის გადაადგილების დროს მოაწყო. ტრაგედია ქაბულის ერთ–ერთ ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას მოხდა. როგორც Reuters იუწყება, დაზიანებულია უამრავი ავტომობილი. ჯარისკაცებმა ბაზაზე დაბრუნება ჯავშანტრანსპორტით შეძლეს. აფეთქებას ქაბულში წინ უსწრებდა "თალიბანის" განცხადება, რომელშიც მოძრაობა საგაზაფხულო იერიშის დაწყების შესახებ საუბრობდა. [gallery royalslider="1" size="large" link="file" ids="127170,127171,127172,127173,127174"] [post_title] => თვითმკვლელმა ტერორისტმა აშშ–ს საელჩოსთან თავი აიფეთქა: დაღუპულია 8 ადამიანი (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tvitmkvlelma-teroristma-ashsh-s-saelchostan-tavi-aifetqa-daghupulia-8-adamiani-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 12:10:46 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 08:10:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127169 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 7 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 16b5e4ee1767e33ad75419b552b8ad75 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )