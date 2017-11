აფეთქების საფრთხის გამო, კიევში 12 ობიექტის ევაკუაცია მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evakuacia [1] => kievi [2] => afetqebis-sashishroeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188335 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evakuacia [1] => kievi [2] => afetqebis-sashishroeba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188335 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1594 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evakuacia [1] => kievi [2] => afetqebis-sashishroeba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evakuacia [1] => kievi [2] => afetqebis-sashishroeba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188335) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21256,1594,1919) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187442 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-15 17:01:37 [post_date_gmt] => 2017-11-15 13:01:37 [post_content] => კიევის პოლიციის თანამშრომლებმა ყაჩაღური თავდასხმისთვის დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს. როგორც კიევის ეროვნული პოლიციის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ანდრეი კრიშენკომ განაცხადა, დაკავებულია საქართველოს ხუთი მოქალაქე. მისი თქმით, აღნიშნული ჯგუფის წევრებმა ცოლ-ქმარი დააყაჩაღეს და ჩანთა წაართვეს, რომელშიც დიდი ოდენობით ფული იდო. ისინი დანაშაულის ჩადენიდან ერთ საათში დააკავეს. დაკავებისას მათ ამოუღეს იარაღი. გამოძიება ამ ჯგუფის მიერ სხვა ანალოგიური დანაშაულის ჩადენის ფაქტების დადგენაზე მუშაობს. კიევში ყაჩაღური თავდასხმის ბრალდებით საქართველოს 5 მოქალაქე დააკავეს

აფეთქების საფრთხის გამო, მოსკოვის ცენტრიდან ათასობით ადამიანია ევაკუირებული. სამართალდამცავმა უწყებებმა დიდი თეატრის, სასტუმრო „მეტროპოლისა" და სავაჭრო სახლ GUM-ის დაცლის გადაწყვეტილება ანონიმური სატელეფონო ზარის საფუძველზე მიიღეს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, წითელ მოედანზე მდებარე სავაჭრო ცენტრიდან და სასტუმრო „მეტროპოლიდან" 5000-მდე ადამიანია ევაკუირებული. სამართალდამცველების განცხადებით კი, დაცლილია მოსკოვის დიდი თეატრიც. ანონიმური ზარების ტალღა რუსეთში 2 თვის წინ დაიწყო და დღემდე გრძელდება. 13 სექტემბერს მოსკოვის სხვადასხვა ადგილებიდან აფეთქებების საფრთხის შესახებ მიღებული შეტყობინებების გამო 20 000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. რუსული მედიის ცნობითვე, რამდენიმე დღით ადრე საფრთხის შესახებ ანონიმური ზარების გამო ქვეყნის 22 ქალაქში 45 000 ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. აფეთქების საფრთხის გამო, მოსკოვის ცენტრიდან ათასობით ადამიანია ევაკუირებული

კიევის სადგურიდან აფეთქების საფრთხის გამო კივი-ლვოვის მატარებლიდან 500-ზე მეტი მგზავრის ევაკუაცია განხორციელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინის დედაქალაქის პოლიცია ავრცელებს. "პოლიციაში უცნობმა პირმა დარეკა და სამარათალდამცველებს მატარებელში მოთავსებულ ასაფეთქებელ მოწყობილობაზე განაცხადა. მატარებლიდან, რომელიც ლვოვის მიმართულებით უნდა გამგზავრებულიყო, 530 მგზავრის ევაკუაცია განხორციელდა"- ნათქვამია პოლიციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. შემთხვევის ადგილზე პოლიცია, კინოლოგები და გამნაღმველები მუშაობდნენ, თუმცა მათ საეჭვო ვერაფერი აღმოაჩინეს. აფეთქების საფრთხის გამო კიევში მატარებლიდან 500-ზე მეტი მგზავრის ევაკუაცია განხორციელდა 